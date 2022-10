Question de la maternité : le gouvernement fédéral est invité à mettre fin aux expulsions qui séparent les mères des enfants

Lorsqu’un ordre d’expulsion a été délivré à Halima Abdi il y a trois mois, la femme d’Edmonton s’est cachée – vivant à l’écart de son mari et de ses trois enfants nés au Canada – dans l’espoir d’éviter une séparation plus radicale.

Sali Mohamed, une autre mère d’Edmonton, connaît la situation déchirante que traverse Abdi, ayant passé près de quatre ans séparée de son mari et de ses deux enfants avant que sa demande d’immigration ne soit approuvée.

Aujourd’hui, Mohamed et d’autres défenseurs de la communauté exhortent le gouvernement fédéral à mettre fin à l’expulsion d’Abdi vers le Kenya avant que sa relation avec ses enfants ne soit irrévocablement endommagée.

“Je ne veux pas qu’une mère soit dans cette situation parce que c’est triste et très douloureux”, dit Mohamed.

Halima Abdi : Plus de larmes

Halima Abdi a pris l’avion du Kenya vers les États-Unis, puis a traversé la frontière canadienne par une froide matinée de février 2017. Elle fuyait les exécutions extrajudiciaires de Somaliens de souche, qui, selon elle, ont coûté la vie à son frère et forcé sa famille à se cacher. .

Mais les autorités canadiennes de l’immigration de l’époque ont conclu que sa vie n’était pas en danger et ont rejeté à la fois sa demande d’asile et l’évaluation des risques avant renvoi.

“Malheureusement, elle ne disposait pas des ressources équitables pour vraiment articuler son histoire lorsqu’elle rédigeait la demande d’asile”, a déclaré Dunia Nur, présidente de l’African Canadian Civic Engagement Council (ACCEC), qui aide à garantir qu’Abdi dispose désormais d’une représentation juridique adéquate.

À Edmonton, son chemin a croisé Fowsi Abdi Yusuf, qu’elle avait connu au Kenya. Les deux se sont mariés en 2018 et ont demandé sa demande de parrainage de conjoint. Ils ont trois enfants de moins de quatre ans, Mohamed, Mukhtar et Mubarak.

Le fils d’Abdi, Mohamed, qui a presque quatre ans, doit être opéré le 24 octobre. Sa mère veut être ici pendant qu’il se rétablit. (Trevor Wilson/CBC)

Le 28 juin, la femme de 32 ans a reçu l’ordre de monter à bord d’un avion pour retourner au Kenya et elle est entrée dans la clandestinité. Il y a un mandat d’arrêt contre elle.

Nur et d’autres défenseurs affirment que, pour le bien-être de ses enfants, Abdi devrait être autorisée à rester au Canada pour des raisons humanitaires et de compassion pendant le traitement de sa demande de conjoint.

Abdi est déterminée à rester au moins jusqu’à ce que son fils aîné se remette d’une opération du nez et de la gorge prévue le 24 octobre.

“Quoi qu’il en soit, je dois être là à l’hôpital”, a déclaré Abdi, qui s’est entretenue avec CBC News plus tôt cette semaine dans un parc de la région de l’avenue Alberta, accompagnée de ses défenseurs, de son mari et de leurs enfants.

C’était la première fois qu’elle voyait sa famille en trois mois et le bilan de leur séparation était évident.

Moubarak, qui a presque deux ans, s’est éloigné de sa mère, tendant plutôt la main vers sa tante et l’appelant hooyo — le mot somali pour mère.

“J’ai pleuré pendant trois mois quand je me cachais”, a déclaré Abdi. “Alors les larmes ont toutes séchées.”

Sali Mohamed : Parentalité à distance

Sali Mohamed vit les retombées de la déportation qui l’a séparée de ses enfants.

En janvier 2018, à l’aéroport d’Edmonton, elle a dit au revoir en larmes à son mari et à ses enfants, qui avaient alors cinq et sept ans, puis a été renvoyée à Niamey, la capitale du Niger.

Comme Abdi, Mohamed avait une demande de parrainage de conjoint en cours, qui a finalement été approuvée.

Sali Mohamed dit qu’elle n’a pas le même lien étroit avec ses enfants après leur séparation de près de quatre ans. (Ibrahim Karidio)

Les autorités aéroportuaires suspectes de Niamey se sont demandé pourquoi une personne qui avait vécu au Canada pendant 11 ans serait renvoyée, se souvient Mohamed. Elle a déclaré avoir été détenue pendant quatre jours, forcée de payer plusieurs fonctionnaires et avoir passé 11 mois à se battre pour récupérer ses documents.

En septembre 2021, elle est revenue au Canada après des années de parentalité du mieux qu’elle pouvait à 10 000 kilomètres de distance tandis que son mari, Inoussa Aouedi, jonglait avec les tâches ménagères et travaillait de nuit à temps plein.

Elle a appelé tout au long de la journée pour s’assurer que les enfants, Yusuf et Yasmina, mangeaient, faisaient leurs devoirs et se couchaient à l’heure sous la surveillance d’une baby-sitter. Les appels téléphoniques n’ont guère apaisé son inquiétude lorsque sa famille a attrapé le COVID-19.

“Je ne suis plus proche de mes enfants comme avant”, a déclaré Mohamed à CBC News. “Yusuf me demande parfois ‘Maman, pourquoi m’as-tu quitté à cinq ans et maintenant tu reviens ? Tu as tout changé.'”

Révision du système nécessaire

L’avocat communautaire de Mohamed, Ibrahim Karidio, affirme qu’il devrait y avoir une refonte du système d’immigration et d’expulsion pour cesser de criminaliser les nouveaux Canadiens vulnérables confrontés à des défis sociaux.

“Ce ne sont pas des affaires criminelles”, a déclaré Karidio. “Ce ne sont que des gens, des familles qui essaient de vivre ensemble, qui essaient d’élever une famille, qui essaient de contribuer à la société canadienne.”

L’Agence des services frontaliers du Canada a déclaré à CBC News qu’elle considère toujours l’intérêt supérieur de l’enfant avant l’expulsion, mais a ajouté que “l’agence a l’obligation légale de renvoyer tous les ressortissants étrangers et les résidents permanents qui ne sont pas admissibles au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. ”

REGARDER | Dévastation familiale suite à l’expulsion

Une mère d’Edmonton se cache pour éviter l’expulsion Les défenseurs de la communauté demandent à Ottawa de reconsidérer l’expulsion de Halima Abdi pour éviter de faire du mal à ses enfants nés au Canada.

Karidio a déclaré que le coût pour les enfants, les familles, la communauté et même le système dépasse de loin les avantages de l’expulsion. Il pense que le gouvernement fédéral doit une compensation, un soutien et des excuses aux enfants de Mohamed.

Les enfants reçoivent maintenant tous les deux des conseils, a-t-il dit.

« Ces enfants sont nés au Canada. C’était l’époque où ils avaient le plus besoin de leurs parents pour mûrir et se développer et ils n’ont pas eu la possibilité d’être soutenus », a déclaré Karidio.

“Comment vont-ils guérir? Cela va coûter très cher à la société, à tout le monde, pour faire avancer les enfants à nouveau.”

Nur a noté que le gouvernement fédéral met en place des mécanismes pour traiter l’arriéré d’immigration dans le cadre de la COVID-19, de l’Afghanistan et de la guerre en Ukraine.

“Cependant, ce que nous demandons, c’est que les réfugiés d’ascendance africaine ne passent pas entre les mailles du filet et qu’un effort conscient soit fait pour ne pas classer ceux qui fuient le conflit en catégories méritantes et non méritantes”, a-t-elle déclaré.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.