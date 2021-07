Question de fierté que 6 filles du Gujarat participent aux Jeux olympiques de Tokyo : Amit Shah

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré dimanche que six filles du Gujarat, qui représenteront l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo, sont une question de fierté pour tous les Gujaratis, et a ajouté qu’elles devraient devenir une source d’inspiration pour les autres enfants et leurs parents. et bien faire dans le sport. S’adressant à un rassemblement ici, Shah a déclaré que le jour n’est pas loin où les joueurs du Gujarat reviendront avec des médailles d’or.

Il a déclaré que leur sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo était une réponse aux critiques de l’initiative « Khele Gujarat » du gouvernement de l’État qui vise à préparer les étudiants au sport. « C’est une question de fierté pour moi et pour nous tous que six filles du Gujarat, dont trois d’Ahmedabad, représentent l’Inde aux Jeux olympiques qui se dérouleront dans la capitale japonaise Tokyo à partir du 23 juillet », a déclaré Shah.

« Lorsque nous (gouvernement du Gujarat) avons lancé ‘Khele Gujarat’, de nombreux journaux se moquaient et nous demandaient si nous pouvions gagner des médailles d’or en jouant à Kabaddi et à Kho Kho. Nous n’avons pas encore remporté de médaille, mais il est certain que six filles du Gujarat représenteront l’Inde aux Jeux olympiques, et je peux voir que le jour n’est pas loin où elles reviendront même avec l’or », a déclaré le ministre. Shah était là. d’inaugurer et de jeter les bases de projets de développement d’une valeur de 42,01 crores de roupies dans trois talukas de Sanand, Bavla et Daskroi qui relèvent de sa circonscription de Gandhinagar Lok Sabha. Il a déclaré que les joueurs du Gujarat devraient inspirer les enfants et leurs parents à faire du sport Leurs photos devraient inspirer les enfants à jouer, et leurs parents devraient également être inspirés de voir leurs enfants bien faire dans le sport, a-t-il déclaré.

Shah a comparé la vaccination COVID-19 au chakra de Sudarshan, une puissante arme tournante en forme de disque brandie par le Seigneur Vishnu selon la mythologie hindoue. « La vaccination créera un filet de sécurité, qui fonctionnera pour protéger les habitants d’Ahmedabad, du Gujarat ou de l’Inde contre le coronavirus. Comme le « chakra Sudarshan » protégeait autrefois Dwarka Nagri, ce « chakra suraksha » protégera les habitants d’Ahmedabad, du Gujarat et de l’ensemble du pays contre le coronavirus », a-t-il déclaré. Il a déclaré que la lutte contre le coronavirus reste « une préoccupation majeure » pour le gouvernement. Shah a déclaré que lors de sa dernière visite au Gujarat, il avait posé les premières pierres et inauguré des projets d’une valeur de 250 crore de roupies.

Au cours des deux jours de sa visite actuelle, il le fera pour des projets d’une valeur de Rs 100 crore. « En deux mois, l’inauguration et les travaux de pose de la première pierre de Rs 350 crore de projets montrent à quel point le rythme de développement est rapide », a-t-il déclaré. L’ancien chef du BJP a déclaré que le gouvernement central de Narendra Modi restait déterminé à faire de l’Inde un pays Économie de 5 000 milliards de dollars.

« L’opposition a eu l’occasion de se moquer lorsque le travail a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus. Mais je dis encore aujourd’hui que sous la direction de Narendrabhai, le gouvernement vise sérieusement à amener le pays au sommet du monde. Nous devons aller de l’avant et le rythme de développement ne doit pas ralentir », a-t-il déclaré.

Il a exhorté les travailleurs du BJP dans sa circonscription de Lok Sabha à sensibiliser la population à la vaccination. Il leur a également demandé de sensibiliser les gens au programme de rationnement gratuit du gouvernement central et de participer à la campagne de plantation d’arbres.

