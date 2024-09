Question de fait : pourquoi la nouvelle norme pourrait faire dérailler l’avenir des maisons intelligentes

La promesse d’une maison intelligente connectée est quelque chose dont rêvent les fans de télévision ou de films de science-fiction depuis des décennies. Mais pendant très longtemps, la mise en place d’une maison intelligente était technique, coûteuse et peu intuitive. Une grande partie de cela a changé à mesure que la technologie s’est améliorée, tant au niveau du matériel que des logiciels internes. Ces progrès et une concurrence accrue dans cette catégorie ont également contribué à réduire le coût des appareils domestiques intelligents, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités.

Avec l’accès à une large gamme d’appareils domestiques intelligents, la prochaine partie de l’équation qui nécessitait des améliorations était la connexion aux hubs, puis leur gestion. Pendant des années, il y a eu de nombreux échanges au sein de la communauté des normalisateurs sur la meilleure technologie pour connecter chaque appareil à un point de contrôle central. Il existe désormais une norme unique vers laquelle tout le monde travaille : la matière. Mais la norme de connectivité universelle pourrait causer plus de mal que de bien à l’espace de la maison intelligente – du moins sous sa forme actuelle.

Les limitations de Matter pour permettre aux utilisateurs d’accéder à toutes ou à la plupart des fonctionnalités d’un appareil risquent de désactiver complètement les utilisateurs des maisons intelligentes en raison des attentes définies par le produit et de l’incapacité de Matter à fournir ces fonctionnalités.

Comment nous sommes arrivés ici

Pour la plupart, avant Matter, Zigbee et Z-Wave étaient les deux principales formes de connexion d’appareils domestiques intelligents et d’autres produits IoT à une sorte de hub. Le hub pourrait être dédié aux produits d’une marque spécifique, comme Philips Hue. Ensuite, il y avait des options plus neutres et pouvaient fonctionner avec une gamme de marques, comme Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey, Hubitat et plus encore.

Des options telles que SmartThings permettent aux fabricants d’appareils de concevoir leurs produits pour fonctionner sur Zigbee ou Z-Wave et de garantir également qu’ils sont certifiés pour fonctionner avec le hub SmartThings. Désormais, le fabricant peut se concentrer sur ses produits et ne pas se soucier de la manière dont le client contrôlerait l’appareil.

Tyler Lacoma/CNET

Cependant, une fois la technologie Wi-Fi améliorée, les créateurs de l’IoT pourraient créer des écosystèmes autonomes d’appareils et de logiciels en utilisant une application mobile. Heureusement, la plupart des marques n’ont pas supprimé les autres options de Zigbee et Z-Wave, vous pouvez donc toujours le connecter à des hubs tiers comme Home Assistant.

En utilisant le Wi-Fi, les fabricants pourraient commencer à proposer des fonctionnalités de produits qui n’étaient pas possibles auparavant, telles que des lumières réagissant à la musique, des scènes d’éclairage avec des lumières mobiles, le suivi de la météo, etc. Posséder toutes les parties de l’appareil et des logiciels a permis aux marques de commencer à se distinguer des autres, mais cela a contribué à créer le chaos pour les utilisateurs.

Si davantage de marques de maison intelligente sont idéales pour les consommateurs, toutes les applications ne le sont pas. Chris Wedel/CNET

Le chaos est causé par le fait d’avoir un téléphone rempli de différentes applications pour appareils intelligents. À moins que vous n’achetiez une seule marque d’appareil, vous aurez besoin d’une application pour chacun. Eh bien, c’est si vous voulez profiter pleinement de ce dont l’appareil est capable. Ensuite, nous avons commencé à voir Google, Amazon et Apple commencer à travailler pour résoudre ce problème.

Alors qu’Apple s’est lancé plus tard dans le jeu de la maison intelligente que les deux autres, chaque marque a tenté de créer une plate-forme relativement ouverte pour gérer tous vos appareils intelligents en un seul endroit, principalement quelle que soit la marque. C’est ce que proposent Google Home, Amazon Alexa et Apple HomeKit. Être un endroit où vous pouvez gérer tous vos appareils intelligents en un seul endroit.

Bien entendu, chaque marque souhaitait être unique d’une manière ou d’une autre. Cela conduit à encore plus de chaos, car parfois un appareil fonctionne avec Google et Amazon mais pas avec Apple ou inversement. La solution proposée est Matter.

La matière peut tout relier, mais c’est tout

Google compte

L’objectif de Matter est d’offrir une norme de communication unique pour les appareils intelligents qui étend considérablement les possibilités de connectivité. En bref, si quelque chose est certifié Matter, il peut être connecté et contrôlé par n’importe quel contrôleur Matter, qu’il s’agisse d’une application comme Google Home ou Amazon Alexa, d’un haut-parleur intelligent comme l’Apple HomePod Mini ou le Nest Hub Max ou d’un autre hub dédié comme Samsung. SmartThings ou Aqara.

Depuis sa sortie le 4 octobre 2022, Matter 1.0 s’est développé pour prendre en charge des centaines de types de produits, notamment des lampes intelligentes, des prises intelligentes, des ventilateurs, des serrures, des réfrigérateurs et des machines à laver. Il n’est pas surprenant que la plateforme se soit développée aussi rapidement puisqu’elle bénéficie du soutien de grandes marques telles que Google, Apple, Amazon et Samsung.

Jusqu’à présent, tout sonnait plutôt bien et, dans l’ensemble, c’est le cas. Mais la facilité d’utilisation et l’efficacité de Matter dans son état actuel font également partie du problème.

La matière affaiblit la plupart des appareils domestiques intelligents

CNET

Si vous achetez un appareil dans le commerce chez Best Buy sur lequel est apposé un autocollant de certification Matter, le connecter à un contrôleur Matter est simple. Pour la plupart des produits, le processus consiste généralement simplement à allumer l’appareil, puis à scanner le code QR Matter avec l’application de contrôle de votre choix. Voilà, vous avez terminé !

Disons que l’appareil que vous avez connecté était une lampe intelligente. Vous pouvez désormais commencer à contrôler l’appareil et à configurer différentes automatisations, comme prévu. Mais vous remarquez que dans l’application Matter Controller, comme Google Home, vous ne voyez que des options pour contrôler la puissance et la luminosité lorsque l’emballage annonce toutes sortes d’effets amusants, d’options de changement de couleur et bien plus encore. C’est probablement une fausse publicité, non ?

Les lampadaires Govee offrent une option d’éclairage unique pour votre maison qui s’écarte des styles traditionnels. Chris Wedel/CNET

Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Si vous deviez télécharger l’application dédiée de l’appareil, vous verriez toutes ces options annoncées. Mais si vous possédez plusieurs marques d’appareils intelligents – disons une ampoule de Govee et une prise intelligente de TP-Link Kasa – vous aurez besoin de deux applications pour accéder à toutes les fonctionnalités, au lieu d’une seule si vous utilisiez Matière. Non seulement cela crée de l’encombrement sur les téléphones des utilisateurs, mais aussi de la confusion puisque vous devrez vous rappeler quel appareil accède à quelle application.

Mais utiliser Matter pour tout contrôler crée une certaine déception. C’est décevant parce que vous avez obtenu quelque chose qui vous enthousiasmait grâce aux publicités et en le voyant chez des amis ou à la télévision, pour ensuite commencer à l’utiliser et c’est beaucoup plus limité que vous ne le pensiez.

Les prises intelligentes constituent un moyen simple et rapide d’ajouter non seulement un contrôle à distance sur les appareils, mais également des automatisations. Chris Wedel/CNET

Malheureusement, ce problème n’est pas la faute de l’appareil ou de l’application à laquelle vous le connectez. C’est une limitation de la Matière. La matière prend de l’ampleur, mais actuellement, cette croissance se concentre principalement sur l’extension de la prise en charge des appareils de base. Même s’il est formidable d’ajouter davantage de produits à la norme, si les promesses d’un appareil et la réalité sont très différentes, il existe un grand potentiel de causer plus de mal que de bien à l’espace de la maison intelligente.

Pour certains appareils, comme une ampoule de base, contrôler uniquement la puissance et la luminosité convient. Mais pour quelque chose comme Météo à Eve qui peut suivre les températures, l’humidité et la pression barométrique pour fournir des lectures précises et même des prévisions, vous souhaitez accéder à toutes les fonctionnalités. Mais ce n’est pas ce que vous obtenez en regardant Eve via un contrôleur Matter.

Vous trouverez ci-dessous la différence entre ce que vous voyez sur l’appareil Eve Weather dans Google Home (à gauche) connecté via Matter et l’application Eve.

La connexion d’un appareil intelligent via Matter restreint non seulement les données et fonctionnalités disponibles, mais restreint également la possibilité de mettre à jour les paramètres. Chris Wedel/CNET

Mis à part la température en Celsius (je suis aux États-Unis donc je préférerais Fahrenheit), vous pouvez voir la quantité minimale de données accessibles via Matter. C’est une expérience similaire lorsque vous utilisez des serrures de porte, des humidificateurs et d’autres appareils domestiques intelligents populaires.

La matière est peut-être encore le sauveur de la maison intelligente

L’Apple HomePod Mini est une excellente passerelle pour démarrer une maison intelligente pour les membres de l’écosystème Apple car il donne accès à Siri et est un routeur de bordure Thread. Chris Wedel/CNET

Pouvez-vous connecter un appareil intelligent certifié Matter à un contrôleur Matter ? Oui. Pouvez-vous contrôler cet appareil ? Et oui. Mais c’est à peu près là que se termine l’expérience. Est-ce suffisant pour être considéré comme une victoire pour le standard ? Non, et je ne pense pas que Alliance des normes de connectivité pense que c’est le cas non plus.

Personnellement, lorsque l’on examine le paysage des appareils domestiques intelligents, Matter a peu d’impact sur l’achat ou non d’un produit – du moins à partir d’aujourd’hui. Malgré tout le mépris que j’ai pour le nombre massif d’applications pour appareils intelligents sur mon téléphone, 38 ans, je ne peux pas me résoudre à acheter ou à recommander un produit avec Matter comme facteur décisif.

Dans l’état actuel des choses, je crains que les débutants en matière de maison intelligente ne soient découragés des appareils intelligents par les limitations de Matter. Trop souvent, l’emballage et la publicité créent de grandes attentes quant à un produit qui arrive ensuite chez soi et fonctionne à environ 25 % de ce qui est réellement possible.

Des attentes appropriées doivent être définies à la fois par les fabricants de produits et par ceux qui créent les contrôleurs Matter, Google, Amazon, Apple et autres. En faisant cela, les utilisateurs peuvent prendre de meilleures décisions quant à ce qu’ils doivent acheter et comprendre ce qu’ils obtiendront ou n’obtiendront pas s’ils envisagent d’utiliser Matter pour contrôler l’appareil. Matter peut rendre les appareils intelligents plus accessibles, mais cela doit être fait de manière responsable.