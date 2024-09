Qu’est-il réellement arrivé à Heather de Vail Bloom dans The Young and the Restless

Lorsque l’épisode Les Jeunes et les Agités a été diffusé le 26 septembre 2024, des fans choqués ont vu Sharon (Sharon Case) trouver le corps sans vie de Heather (Vail Bloom) sur le sol de l’appartement des Romalotti.

Immédiatement, nous avons eu un mystère de meurtre à Genoa City. Heather était-elle vraiment morte ? Et si oui, comment est-elle morte ? Comme d’habitude, la série ne révèle aucune information sur le statut d’un acteur.

Qu’a fait Sharon dans Les Feux de l’Amour ?

Sharon rassemble les preuves dans l’appartement de Heather dans Les Feux de l’Amour | Source de l’image : CBS/JPI

Sharon avait l’intention de tuer Daniel (Michael Graziadei). Elle a apporté une bouteille de poison et son acolyte, le fantôme de Cameron Kirsten (Linden Ashby), une vision qu’elle a manifestée pour représenter ses propres pensées.

Sharon a empoisonné une bouteille de whisky mais a hésité. Comme il vivait avec Heather et Lucy (Lily Brooks O’Briant), rien ne garantissait que Daniel serait celui qui le boirait. Paniquée, Sharon versa la bouteille et essaya de partir, mais Heather rentrait justement à la maison.

C’est là que les choses deviennent troubles. Heather a demandé à savoir pourquoi Sharon était là. Elle savait que Sharon avait besoin de l’aide d’un professionnel et a essayé d’appeler la police. Heather et Sharon ont eu des difficultés physiques et Heather avait clairement peur.

Mais ensuite, la vision de Sharon est devenue floue. Lorsqu’elle s’est réveillée sur le canapé des Romalotti, le cadavre de Heather était sur le sol derrière elle. Le seul signe visible de traumatisme était qu’elle saignait de l’arrière de la tête. Sharon a enveloppé le corps, a pris toutes les preuves et a jeté le corps de Heather dans la rivière.

Mais tous les indices ont-ils vraiment disparu ?

Un mystère de meurtre à Genoa City

Vail Bloom dans le rôle de Heather Romalotti dans Les Jeunes et les Agités | Source de l’image : CBS/

Il n’y a que deux possibilités : soit Heather est vraiment morte, soit elle ne l’est pas. Considérons d’abord cette dernière option.

Sharon fait des cauchemars depuis des mois. La plupart d’entre eux étaient ceux de Cameron Kirsten, un homme qu’elle a tué. Plus récemment, elle a rêvé que Daniel apparaissait à la porte de sa chambre de motel et s’effondrait dans ses bras. Dans le rêve, il saignait de l’arrière de la tête.

Sharon souffre de trouble bipolaire et depuis le changement de ses médicaments plus tôt cette année, sa situation est en spirale. Elle a des hallucinations et parle à des gens qui, selon elle, sont réellement là, devant elle. Sharon a eu tout, des disputes à l’affection avec Cameron, Cassie (Camryn Grimes) et même Nick (Joshua Morrow).

Il est possible que tout le temps passé dans l’appartement des Romalotti n’ait été qu’un rêve ou une hallucination de Sharon. Dans son état mental à l’époque, elle aurait pu croire avoir tout vécu. Elle a peut-être emballé un autre objet dans la maison et l’a jeté par-dessus le pont, croyant que c’était Heather, mais ce n’était pas le cas.

Les indices de la mort de Heather dans Les Feux de l’Amour

Heather (Vail Bloom) et Daniel (Michael Graziadei) dans The Young and the Restless | Source de l’image : CBS/JPI

Si Heather est vraiment morte, c’est un tout autre mystère. Sharon n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé entre sa lutte initiale avec Heather et son réveil pour la retrouver morte. Dans ce cas, elle se serait effectivement débarrassée du corps et aurait rassemblé toutes les preuves dans un sac de voyage qu’elle aurait emporté avec elle.

Cependant, Sharon n’a pas jeté le sac dans la rivière. Elle l’avait à l’arrière de sa camionnette, et il est toujours là. Ce que nous l’avons vue mettre dans le sac, ce sont des serviettes ensanglantées, la bouteille de whisky, un sac en plastique rempli de verre brisé, ainsi que le sac à main et le téléphone de Heather.

Sharon portait des gants quand elle était chez les Romalotti. Le verre qu’elle a ramassé ne devrait pas porter ses empreintes digitales. Si quelqu’un d’autre avait tué Heather alors que Sharon s’était évanouie, cette preuve pourrait être utile si Sharon n’était pas le tueur.

Sharon avait déjà nettoyé la vitre. Heather a trouvé une autre pièce en rentrant à la maison. Mais alors que Sharon effectuait un dernier nettoyage après la mort de Heather, elle a trouvé un autre gros morceau de verre bien en vue. Quelqu’un a-t-il cassé une bouteille à l’arrière de la tête de Heather et l’a tuée ?

Avant son retour à la maison, nous avons vu Heather dire à Daniel pour la dernière fois qu’elle avait eu des nouvelles d’un « copain de la faculté de droit » qui lui avait parlé d’une opportunité d’emploi. Heather se rendait à l’entretien d’embauche et Daniel dînait avec sa mère et sa sœur, puis venait chercher Lucy.

Qui était le copain de la faculté de droit ? Est-ce qu’eux ou quelqu’un de l’interview ont suivi Heather chez elle et ont essayé de l’attaquer, et elle a fini par mourir dans la lutte ?

Whodunnit sur Les Jeunes et les Agités ?

Sharon sur la tombe de Cassie dans Les Feux de l’Amour | Source de l’image : CBS/JPI

La semaine prochaine, Daniel cherche Heather et apprend une tragique nouvelle. Pendant que Daniel comprend quelle est sa nouvelle réalité, Sharon sera-t-elle capable de gérer la sienne ?

Phyllis était déjà en état d’alerte, Sharon représentant un danger pour sa famille. Sharon laissera-t-elle échapper quelque chose qui rendra Phyllis encore plus méfiante ?

Regardez ce qui arrive à Sharon, Daniel et d’autres à Genoa City.

The Young and the Restless est diffusé en semaine sur CBS de 12h30 à 13h30 HE/11h30 à 00h30. pm PT) et est produit par Bell Dramatic Serial Company en association avec Sony Pictures Television.

