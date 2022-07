Qu’est-il arrivé? Les dirigeants de Rogers informeront les politiciens de la récente panne de réseau

Des responsables de Rogers Communications Inc. et de nombreuses autres parties prenantes doivent comparaître devant un comité parlementaire à Ottawa lundi pour expliquer comment la récente panne massive du réseau de l’entreprise s’est produite et décrire les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que cela ne se produira pas. encore.

Le matin du 8 juillet, tout le réseau de Rogers – de la télévision par câble à Internet et aux services de téléphonie sans fil – est tombé en panne et l’est resté pendant une grande partie de la journée pendant que l’entreprise se démenait pour comprendre ce qui s’était passé.

Tard dans la journée, la société a isolé et résolu le problème principal, qui, selon elle, était causé par une mauvaise mise à jour logicielle, qui s’est ensuite transformée en une réaction en chaîne massive qui a détruit l’ensemble du système.

La panne a provoqué l’échec d’une multitude de systèmes apparemment sans rapport au-delà de l’entreprise elle-même, car des choses aussi variées que les paiements par débit, les services 911 et les services gouvernementaux étaient indisponibles pendant une grande partie de la journée, causant des ravages.

REGARDER | Voici ce que les Canadiens ordinaires nous ont dit au sujet de la panne ce jour-là : Une panne majeure de Rogers frappe des entreprises et des clients partout au Canada Les clients de Rogers ont été pris au dépourvu par la panne massive de vendredi impliquant à la fois les réseaux mobiles et Internet, qui a également causé des perturbations généralisées pour les banques, les entreprises et certains services d’urgence à travers le Canada.

Un large éventail de la vie canadienne a été touché par la panne, suscitant la colère des consommateurs et des représentants du gouvernement qui ont exigé une indemnisation et l’assurance que le système sera refait avec des sécurités intégrées pour s’assurer qu’il y a des sauvegardes fonctionnelles lorsque les choses tournent mal.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), l’organisme de réglementation des télécommunications du pays, était en tête de liste de ceux qui cherchaient une explication satisfaisante. Le CRTC a envoyé une lettre à Rogers le mardi suivant demandant des réponses à des dizaines de questions.

La société s’est vu accorder le 22 juillet pour répondre à ces préoccupations et l’a apparemment fait, car le régulateur a publié une version expurgée des explications de Rogers sur le site Web du CRTC vendredi soir.

Dimanche, Rogers a publié plus de détails sur ce qu’il prévoit de faire, notamment :

Veiller à ce que les appels 911 soient automatiquement transférés vers d’autres opérateurs en cas de panne.

Séparer les systèmes sans fil et câblés afin qu’une panne dans l’un n’ait pas d’impact sur l’autre.

Dépenser 10 milliards de dollars pour renforcer ses réseaux.

“Je sais que ce n’est que par ces actions que nous pourrons commencer à restaurer votre confiance en Rogers et à regagner votre confiance”, a déclaré le PDG de Rogers, Tony Staffieri.

La panne du réseau à l’échelle du système de Rogers a sapé la réputation de l’entreprise auprès de nombreux consommateurs, mais l’entreprise jure qu’elle fera en sorte que cela ne se reproduise plus et indemnise les clients dans le processus. (Brent Lewin/Bloomberg)

Des questions demeurent, cependant, et les politiciens et le public auront l’occasion de demander à l’entreprise plus de détails lors d’audiences à Ottawa à partir de 11 h HE, lorsque des hauts fonctionnaires de Rogers, dont Staffieri, le directeur de la réglementation Ted Woodhead et le nouveau directeur de la technologie Ron McKenzie comparaîtra devant le Comité permanent de la technologie et de l’industrie.

Rogers essaie d’apaiser la colère depuis la panne, Staffieri affirmant que l’entreprise fera tout ce qu’il faut pour arranger les choses. “Il est clair que ce qui compte le plus, c’est que nous veillons à ce que cela ne se reproduise plus”, a déclaré Staffieri. dans une lettre ouverte aux Canadiens. “Vous avez mon engagement personnel que Rogers apportera tous les changements et investissements nécessaires pour aider à garantir que cela ne se reproduira plus.”

Les commentaires de Ron McKenzie devraient être particulièrement intéressants à regarder, car il n’est en poste que depuis moins d’une semaine, après l’éviction du précédent CTO, Jorge Fernandes, le 21 juillet.

“Je ne pense pas qu’il ait eu d’autre choix que de démissionner ou de partir”, a déclaré Patrick Horan, analyste chez Agilith Capital à Toronto, à propos de l’éviction soudaine de Fernandes. “Il a dû tomber sur l’épée dans une situation très délicate.”

Horan a déclaré que l’explication de Rogers – selon laquelle un problème avec l’équipement d’un tiers a réussi à faire tomber tous les services de l’entreprise – ne correspond pas au monde des télécommunications, où les redondances et les sauvegardes sont la norme.

Il a déclaré qu’il était inconcevable d’imaginer une panne similaire dans une entreprise dont le réseau avait été conçu exclusivement pour la technologie sans fil, par opposition à une entreprise comme Rogers, qui était avant tout une entreprise de câblodistribution qui s’est depuis lancée dans les télécommunications, mais qui semble avoir des éléments clés de son infrastructure sur un système hérité.

Les câblodistributeurs “n’ont pas les normes robustes dont disposent les réseaux de télécommunications”, a déclaré Horan. “S’il s’agissait d’un fournisseur tiers ou d’un fournisseur de logiciels qui avait une mise à niveau … il aurait dû y avoir des tests avant toute mise à niveau sur le système”, a-t-il déclaré.

“Cela fait partie de la courbe d’apprentissage d’un réseau câblé qui devient une entreprise de communication.”

La panne pourrait encore mettre fin à la fusion de Shaw

Les audiences se déroulent dans le contexte où Rogers tente de finaliser sa prise de contrôle de Shaw, basée à Calgary, pour 27 milliards de dollars, dans le cadre d’un accord qui rendrait l’industrie concentrée des télécommunications du Canada encore plus lourde.

Rogers a lancé la fusion il y a plus d’un an et le mariage s’est déjà avéré plus difficile à obtenir que prévu.

Environ un mois après l’annonce du plan de fusion l’an dernier, le réseau sans fil de Rogers est tombé en panne dans la majeure partie du pays pendant environ une journée, irritant les clients et soulevant des questions quant à savoir s’il est ou non dans l’intérêt des Canadiens de permettre à Rogers de racheter Shaw, de Calgary, propriétaire de Freedom Mobile, qui est un lointain quatrième dans l’industrie du sans fil au Canada.

L’année dernière, le CRTC a autorisé Rogers à acheter les actifs de radiodiffusion de Shaw, mais l’accent a été mis en grande partie sur le côté sans fil de l’entreprise. Rogers a apparemment résolu ce problème lorsqu’il a annoncé un accord pour vendre l’activité sans fil à la société québécoise Quebecor, mais des obstacles subsistent.

La société s’est imposée le 15 juillet comme date limite pour finaliser la fusion, mais ce jour est venu et est reparti sans aucune mise à jour de la part des personnes impliquées. En ce qui concerne l’ensemble de l’accord avec Shaw, Rogers a fixé plus tôt cette année une date révisée au 31 juillet pour finaliser la fusion, et les doutes semblent grandir à l’approche de ce jour.

Les investisseurs ne semblent certainement pas penser que c’est une affaire conclue. Les actions de Shaw se négociaient à environ 35 $ l’action vendredi – bien en deçà des plus de 40 $ que Rogers s’est engagé à payer pour l’entreprise.

Problèmes de concurrence

Obtenir l’approbation de la fusion par l’organisme canadien de surveillance de la concurrence, le Bureau de la concurrence, s’avère être le plus grand obstacle de tous.

En mai, le Bureau de la concurrence a déposé une injonction visant à empêcher la fusion jusqu’à ce qu’il puisse décider si elle serait mauvaise pour les consommateurs. Rogers et Shaw ont accepté de discuter avec le régulateur, mais même avant la panne, ils ont exprimé leur inquiétude quant au fait que ces discussions n’aboutiraient à rien.

Andrew Cameron était l’un des millions de Canadiens qui se sont retrouvés sans téléphone portable en état de marche le jour de la panne massive de Rogers. Il espère que le Bureau de la concurrence du Canada commencera à utiliser son pouvoir pour surveiller davantage les consommateurs et les petites entreprises. (Andrew Cameron)

Andrew Cameron, propriétaire d’une petite entreprise à Amherst, en Nouvelle-Écosse, fait partie de ceux qui veulent voir le Bureau commencer à en faire plus pour assurer la concurrence et moins approuver automatiquement les fusions massives.

“[Rogers and Shaw] dire que cette fusion générera des gains d’efficacité », a déclaré le podcasteur et cofondateur du Canadian Anti-Monopoly Project dans une interview.« En quoi cela me profite-t-il? Parce que ces gains d’efficacité se traduisent essentiellement par une augmentation des marges [for them.]”

Le jour de la panne, Cameron était comme des millions de Canadiens qui se sont retrouvés sans téléphone portable en état de marche, bien qu’il ait dit qu’il maintenait Internet à la maison parce qu’il l’obtenait d’un autre fournisseur. Mais il ne pouvait pas utiliser de nombreux services clés sur lesquels il s’appuie normalement.

“Imaginez que vous dirigez une petite entreprise et que vous ne pouvez pas utiliser Interac pendant une journée entière”, a-t-il déclaré.

Cameron fait partie de ceux qui espèrent que l’accent à Ottawa reste formé sur ce qui est le mieux pour les communautés locales.

“Si vous voulez fusionner, vous devriez nous montrer en quoi ce n’est pas anticoncurrentiel”, a-t-il déclaré.