Qu’est-il arrivé aux victimes du meurtre de Soham, Holly Wells et Jessica Chapman ?

EN 2002, la disparition et les meurtres de leurs camarades d’école Holly Wells et Jessica Chapman ont horrifié la nation.

Nous examinons ici ce qui est arrivé aux écolières et où se trouvent actuellement les personnes liées à l’affaire.

Ian Huntley a été reconnu coupable en 2003 des meurtres des filles. Crédit : PA : Association de presse

Qui étaient Jessica Chapman et Holly Wells ?

Jessica Chapman et Holly Wells, toutes deux âgées de 10 ans, étaient des amies d’école qui vivaient à Soham.

Holly était la fille des parents Kevin et Nicola Wells, et Jessica est née des parents Sharon et Leslie Chapman.

Une photo des deux hommes portant leurs hauts de football assortis de Manchester United a été prise quelques heures seulement avant leur disparition.

Qu’est-il arrivé à Holly Wells et Jessica Chapman ?

Holly et Jessica ont disparu lors d’un barbecue familial dans le village de Soham, dans le Cambridgeshire, le 4 août 2002.

À l’époque, un homme nommé Ian Huntley vivait à Five College Close, dans la même ville avec sa petite amie de l’époque, Maxine Carr, assistante pédagogique dans la classe des deux filles.

Les deux hommes ont été attirés dans la maison du gardien de l’école Huntley après avoir affirmé que sa partenaire Maxine Carr se trouvait dans la propriété.

Au cours d’un appel de deux semaines pour retrouver les filles, Huntley a donné des interviews télévisées et s’est joint aux recherches tandis que sa petite amie de l’époque, Carr, lui donnait un faux alibi.

L’ancienne assistante de classe a continué à mentir pendant deux semaines jusqu’à ce qu’il apparaisse qu’elle se trouvait dans un club avec un autre homme.

Près de deux semaines plus tard, les restes de Holly et Jessica ont été découverts dans un fossé sur une base aérienne située à 22 kilomètres de Mildenhall, dans le Suffolk.

Qui sont Ian Huntley et Maxine Carr ?

Comme mentionné ci-dessus, Huntley était gardien au Soham Village College, une école secondaire de Soham, dans le Cambridgeshire.

Il est né dans une maison ouvrière de Grimsby, dans le nord-est du Lincolnshire, le 31 janvier 1974.

Maxine Carr, alors petite amie de Huntley, travaillait à l’école que fréquentaient les filles en tant qu’assistante pédagogique.

Également originaire de Grimsby, Carr est né le 16 février 1977.

Dans ses jeunes années, Carr était considérée par ses pairs comme une paria timide, avec peu d’amis et de mauvais résultats scolaires, mais a toujours aspiré à devenir enseignante.

Quand Ian Huntley est-il allé en prison ?

Huntley a été reconnu coupable en 2003 des meurtres des filles et purge deux peines d’emprisonnement à perpétuité.

Huntley purge sa peine au HMP Frankland à Durham depuis 2008.

Avant cela, il était en cage au HMP Wakefield dans le West Yorkshire.

En 2005, alors qu’il purgeait une peine au HMP Wakefield, Huntley a été échaudé avec de l’eau bouillante par le tueur reconnu coupable, Mark Hobson.

La libération du tueur ne sera envisagée qu’en 2042.

Carr a été emprisonné pour avoir détourné le cours de la justice et libéré en 2004 avec une nouvelle identité.

En mars 2020, il a été rapporté que Carr s’était cachée après que sa nouvelle identité ait été révélée.