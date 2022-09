Qu’est-il arrivé aux réfugiés accueillis dans le cadre du programme britannique Homes for Ukraine ? | Nouvelles du Royaume-Uni

Alors que la guerre en Ukraine fait rage, Sky News a parlé à des réfugiés qui ont fui au Royaume-Uni il y a des mois et ont emménagé avec des étrangers qui avaient ouvert leurs maisons.

La plupart restent avec ceux qui les ont accueillis, mais certains risquent de n’avoir nulle part où vivre s’ils restent au Royaume-Uni.

Les hôtes britanniques qui ont souscrit au programme “Homes for Ukraine” ont été invités à fournir un logement aux réfugiés pendant au moins six mois. Pour de nombreux ménages, ce délai s’est écoulé ou est sur le point de s’écouler.

Au total, 94 900 Ukrainiens sont venus au Royaume-Uni pour rester avec des familles britanniques depuis le début de la guerre. Les hôtes ne pouvaient pas facturer le loyer de leurs invités, mais ils ont reçu des paiements mensuels de 350 £ du gouvernement.

Image:

Depuis son arrivée émouvante, Ilona s’est intégrée à la vie à Bedford



Ilona Lemekha a été l’une des premières Ukrainiennes à arriver au Royaume-Uni dans le cadre du programme de visas en mars. Elle a été placée avec Sarah Hedley et son mari et ses enfants à Bedford.

Depuis son arrivée, Mme Lemekha a trouvé deux emplois, travaillant dans un hôtel et un restaurant, et elle est devenue extrêmement proche de la famille qui lui a donné une maison. Elle considère maintenant Mme Hedley comme une figure maternelle.

La Russie laisse entendre que les États-Unis sont à l’origine des explosions d’oléoducs – Dernières nouvelles de l’Ukraine

“Oh, pour être honnête, j’ai vraiment de la chance avec cette famille. Je suis la personne chanceuse”, déclare Mme Lemekha.

Elle vient de Dnipro dans l’est Ukraine et dit qu’il est encore trop dangereux pour elle de revenir alors que la Russie poursuit son assaut à proximité.

Mme Lemekha n’a pas vu son mari depuis sept mois et ne sait pas quand ils seront réunis – elle a l’impression d’être dans les limbes.

“Tu comprends que tu t’es réveillé le matin, et tu n’as pas de projets sauf [your] travail. Je ne peux pas planifier. Je ne vois pas mon avenir, pas ici, et je ne comprends pas la situation en Ukraine en ce moment”, dit-elle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:08

‘Je me sens à l’aise. Je me sens en sécurité … Sarah est ma famille en ce moment ‘



Lire la suite:

Quatre régions ukrainiennes vont devenir “une partie de la Russie”

Mme Lemekha veut trouver un endroit à louer au Royaume-Uni, prudente de ne pas dépasser son accueil chez les Hedley. Mais Mme Hedley dit qu’elle peut rester aussi longtemps qu’elle en a besoin.

“Je pense que ce serait en fait vraiment triste quand vous partirez”, dit Mme Hedley à Mme Lemekha.

“C’est comme si elle faisait partie de la famille. C’est très, très facile d’avoir Ilona avec nous.”

Ruptures relationnelles

Certains réfugiés ne peuvent pas rester chez leurs hôtes à long terme ou ont déjà dû déménager. L’organisation caritative Opora, qui aide les réfugiés ukrainiens, estime qu’un réfugié sur 10 vivant dans des foyers anglais est parti avant la fin de ses six mois.

Sky News a soumis des demandes d’accès à l’information aux conseils du Royaume-Uni. Ceux qui ont répondu ont cité les ruptures de relation comme la raison la plus courante pour laquelle les clients partent, mentionnant souvent les différences culturelles et les problèmes de communication.. Mais les départs ont également été provoqués par des réfugiés rentrant en Ukraine.

Louise Higham a accueilli Marta Sahaidak et ses deux fils dans sa maison du West Sussex en mai.

L’arrangement n’était censé être que temporaire, car Mme Higham et son mari sont en train de devenir des familles d’accueil et ont besoin de retrouver leur maison pour s’occuper des enfants en famille d’accueil et gagner leur vie.

Image:

Marta et Louise visitent les sites britanniques avec la mère de Marta, Oksana, à leur arrivée au Royaume-Uni



“Pas question que je la fasse sans abri”

“Il ne s’agit pas d’argent, mais de ce que nous avions l’intention de faire de notre vie. Marta a toujours su que cette échéance était imminente, et maintenant nous ne dormons pas tous les deux parce qu’il n’y a aucun moyen sur terre que je la rende sans abri », déclare Mme Higham.

Mme Higham a noué des liens étroits avec Mme Sahaidak et ses enfants.

“C’est une belle relation à double sens. J’ai tellement appris sur l’Ukraine, nous avons élargi notre famille. Il y a eu beaucoup d’avantages, mais maintenant nous appelons à l’aide”, déclare Mme Higham.

Image:

La destruction chez nous se poursuit, avec un autre bâtiment à Sloviansk, en Ukraine, détruit cette semaine. Photo : AP



Mme Sahaidak a un emploi ici et espère pouvoir réunir la caution dont elle aura besoin pour louer une maison, mais elle a constaté que les propriétaires hésitaient à louer aux réfugiés.

“Je m’inquiète parce que je ne sais pas ce qu’il adviendra de moi et de mes enfants”, dit-elle.

Ils ont cherché quelqu’un d’autre pour héberger la famille de Mme Sahaidak dans le West Sussex, mais n’ont trouvé personne avec de la place.

“Nous avons l’impression que toute la responsabilité repose sur nos épaules pour leur bien-être à l’avenir, et c’est assez dur et en fait assez choquant”, déclare Mme Higham.

Marché locatif insaisissable

Les organisations caritatives affirment que le climat économique exerce une pression sur les hôtes et rend les réfugiés vulnérables.

“Nous avions anticipé le désespoir et l’anxiété causés par l’impasse de la situation actuelle du logement au Royaume-Uni (surchauffe du marché, crise du coût de la vie). La réalité a malheureusement été conforme à cela”, déclare Stan Beneš, d’Opora.

« Les clients sont pour la plupart sous le choc, car même s’ils ont coché toutes les cases et trouvé un emploi, qu’ils reçoivent les bonnes prestations et que leurs enfants sont scolarisés, le marché de la location reste insaisissable pour la plupart.

“C’est parce qu’ils ont souvent des antécédents de crédit limités ou inexistants, manquent de garants appropriés et, faute de ceux-ci, ils sont alors incapables de payer six mois de loyer à l’avance pour garantir une location”, explique M. Beneš.

Image:

Des centaines de milliers de familles ont été contraintes de fuir après l’invasion russe en février



Les sponsors sont “notre colonne vertébrale”

La plupart des réfugiés auxquels ils ont parlé, qui ont quitté les maisons de leurs hôtes, ont été placés dans des hôtels, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le Département du nivellement, du logement et des communautés a déclaré: “Les sponsors sont l’épine dorsale du programme Homes for Ukraine et représentent le meilleur de l’esprit communautaire britannique.

“Nous sommes reconnaissants aux hôtes pour la générosité et la bonne volonté dont ils ont fait preuve au cours des six derniers mois.

“La majorité des sponsors souhaitent continuer à héberger pendant plus de six mois. Lorsque les clients partent, ils ont un certain nombre d’options, y compris la location privée. [accommodation] ou trouver un nouvel hôte pour les parrainer.

“Les conseils ont le devoir de veiller à ce que les familles ne se retrouvent pas sans toit au-dessus de leur tête.”