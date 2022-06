Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



Cela fait dix jours qu’une attaque vicieuse contre quatre femmes dans un restaurant de barbecue en Chine a consterné et irrité le pays, mais un vide d’informations autour des victimes a poussé l’Internet chinois à se demander : « Qu’est-il vraiment arrivé à ces femmes ? »

Les femmes ont été brutalement agressées par neuf hommes dans la ville de Tangshan, dans le nord du pays, après que l’un d’eux s’est opposé au harcèlement sexuel.

L’attaque – capturée par une caméra de surveillance – a envoyé des ondes de choc à travers la Chine, suscitant l’indignation des femmes qui ont longtemps été victimes de harcèlement et de violence sexiste.

Mais le silence qui s’en est suivi de la part des victimes et de leurs familles a déstabilisé beaucoup de ceux qui craignent le pire pour les femmes, soulignant le manque de confiance du public dans un système de gouvernement qui dissimule régulièrement des nouvelles indésirables – une propension qui n’a été rendue possible que par une série de restrictions strictes dans le cadre de la politique zéro-Covid du pays.

Beaucoup ont exprimé leurs craintes pour les femmes après avoir regardé les images de surveillance déchirantes. Les hommes ont traîné une femme à l’extérieur par les cheveux, l’ont frappée avec des bouteilles et des chaises et lui ont donné plusieurs coups de pied à la tête. Une femme qui tentait de l’aider a été repoussée, atterrissant lourdement sur l’arrière de la tête dans les escaliers.

Quelques heures après l’attaque, une photo montrait l’une des victimes allongée sur une civière d’hôpital couverte de sang, la tête bandée. Le lendemain, la police de Tangshan a déclaré que deux femmes avaient été hospitalisées pour des « blessures ne mettant pas leur vie en danger » et étaient dans un « état stable » – mais il n’y a eu aucune mise à jour sur leur situation depuis.

Tout au long de la semaine dernière, des rumeurs selon lesquelles certaines des victimes étaient dans un état bien pire que ne le prétendaient les autorités se propager de manière persistante en ligne, malgré les démentis répétés de la police, les responsables de l’hôpital et la branche locale de la Fédération panchinoise des femmes, un groupe de femmes soutenu par l’État.

Certains ont allégué que la vidéo de surveillance n’avait capturé qu’une partie de l’attaque et que la violence s’était poursuivie hors caméra dans une ruelle voisine – des affirmations que CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante. Une autre vidéo circulant en ligne montre des habitants déposant des bouquets de fleurs dans la ruelle.

Les spéculations se sont multipliées jeudi, lorsque d’autres vidéos – dont l’authenticité ne peut être confirmée – sont apparues en ligne.

Sur Weibo, la plate-forme chinoise de type Twitter, le hashtag « Suivi des filles battues de Tangshan » avait été visionné plus de 200 millions de fois vendredi, générant plus de 220 000 commentaires – dont beaucoup demandaient à savoir ce qui était arrivé aux femmes.

Dans un communiqué publié vendredi, Weibo a déclaré avoir fermé 320 comptes pour « propagation de rumeurs » sur l’attaque de Tangshan. Un article largement diffusé sur l’application de messagerie WeChat faisant allusion aux rumeurs a également été censuré.

La spéculation persistante a été alimentée par un trou noir d’informations entourant les victimes. Aucun d’entre eux – ni leurs amis et leur famille – ne s’est exprimé depuis l’attaque, et aucun détail officiel n’a été publié concernant leurs blessures. Les reportages des médias d’État se sont largement concentrés sur l’action rapide de la police lors de l’arrestation des suspects et sur la campagne « d’orage » de deux semaines annoncée par les autorités de Tangshan pour réprimer le crime organisé.

Quelques médias connus pour leurs reportages percutants, tels que China News Weekly, ont cité des responsables de l’hôpital niant que l’une des femmes soit décédée, mais cela n’a pas convaincu le public.

« Vous, les autorités, démentez les rumeurs tous les jours. Où est votre preuve ? a demandé un utilisateur de Weibo.

« Pourquoi les rumeurs volent partout ? Parce que nous ne pouvons trouver une seule phrase de vérité nulle part », a déclaré un autre.

Le poste de police local a déclaré à CNN que l’affaire faisait toujours l’objet d’une enquête et a refusé de partager toute information supplémentaire. L’hôpital où les femmes ont été soignées n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN. La branche locale de la Fédération des femmes de toute la Chine a raccroché le téléphone.

Même les journalistes des médias d’État ont été empêchés de rendre compte des conséquences par les autorités locales, qui ont resserré les restrictions de voyage de Tangshan à la suite de l’attaque.

Toute personne arrivant dans la ville en train est tenue de fournir une adresse détaillée de son lieu de séjour et de signer une note promettant de ne pas sortir ; les voyageurs qui prévoient de séjourner dans des hôtels doivent s’inscrire 48 heures à l’avance ; ceux qui sont autorisés à quitter la gare sont envoyés à leur logement dans des bus organisés par le gouvernement, a rapporté le quotidien Jinan Times.

Un journaliste de la station de télévision gouvernementale Guizhou Radio a déclaré dans une vidéo sur Weibo que lorsqu’il est arrivé à la gare de Tangshan le 11 juin, un jour après l’attaque, il n’a pas été autorisé à quitter la station parce qu’il « n’avait pas signalé à la communauté résidentielle locale au préalable. Et ce malgré le fait qu’il ait été testé négatif pour le coronavirus le même jour, qu’il soit en possession d’un «code de santé vert» sur son application Covid et qu’il ait voyagé depuis une ville sans cas de virus récemment signalé.

« Est-ce vraiment une mesure normale de prévention des épidémies, ou (les autorités) essaient-elles d’utiliser Covid comme excuse pour empêcher les journalistes d’entrer à Tangshan? » a-t-il demandé dans la vidéo supprimée depuis.

Ce ne serait pas la première fois que les autorités locales en Chine utilisent les restrictions de Covid pour le contrôle politique. Dans la ville de Zhengzhou, dans la province du Henan, les autorités ont été accusées d’avoir altéré le système de code de santé numérique pour contrecarrer une manifestation prévue.

« Tangshan et Henan sont vraiment la comparaison la plus terrifiante : pendant huit jours, vous ne savez rien des filles de Tangshan, mais (les autorités du Henan) connaissent toutes vos données en une seconde – où vous êtes, quel billet de train vous avez réservé, et ce que vous voulez faire », a écrit Li Chengpeng, éminent écrivain et critique social, sur les réseaux sociaux samedi.

« Ce que vous savez est ce que (les autorités) vous permettent de savoir, ce que vous ne savez pas ne sera jamais connu. »

Comme de nombreux autres messages critiquant le manque de transparence dans la gestion de l’incident par le gouvernement, l’article de Li a depuis été censuré.