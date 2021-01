GRANGE Hill est restée la série pour enfants la plus aimée de tous les temps par la BBC.

Situé dans une école polyvalente dans une banlieue fictive du nord de Londres, Grange Hill était l’une des émissions les plus anciennes de l’histoire de la télévision britannique.

Mais après 30 ans d’antenne, les Beebs ont décidé de débrancher Grange Hill en disant que l’émission « avait suivi son cours ».

Le drame à succès couvrait des problèmes majeurs tels que la consommation de drogue, la grossesse chez les adolescentes, le VIH, la criminalité au couteau, la santé mentale et les agressions sexuelles.

Les personnages de la série sont devenus certains des visages les plus reconnaissables à la télévision, mais 40 ans après sa première, nous levons le couvercle sur l’endroit où le casting est maintenant.

Du succès d’acteur à la prison et à la mort prématurée, voici ce qui est arrivé aux stars de Grange Hill.

Lee MacDonald – Samual ‘Zammo’ McGuire

Le clown de la classe était au centre de l’un des scénarios les plus discutés sur Grange Hill lorsqu’il a contracté une dangereuse dépendance à l’héroïne au milieu des années 80.

Lee s’est essayé à la boxe professionnelle après avoir quitté la série, mais un accident de voiture au début des années 90 l’a empêché de retourner sur le ring.

Il dirigeait une entreprise de serrurerie et de coupe de clés depuis sa retraite de la télé, mais en 2019, il a fait un retour surprise 32 ans après avoir joué à Zammo en rejoignant EastEnders.

L’année dernière, il s’est fiancé à son partenaire de longue date, Jess.

John Alford – Robert ‘Robbie’ Wright

John a joué Robbie Wright à Grange Hill de 1985 à 1990 et après cela, il a joué dans Burning à Londres.

Mais en 2019, il a reçu un ordre de la communauté après avoir résisté à son arrestation lors d’un incident impliquant un camion-poubelle.

L’ancien acteur et chanteur a été arrêté pour avoir «détourné» le véhicule alors qu’il faisait ses rondes matinales près de son domicile au nord de Londres en septembre 2018.

Le juge Gillian Allison a ordonné à Alford de terminer une activité de réadaptation de 25 jours et de verser une indemnité de 400 £.

Alford a également reçu l’ordre de respecter un couvre-feu de 14 jours sur une étiquette électronique entre 20 h et 6 h.

Simone Hyams – Caroline ‘Calley’ Donnington

Simone est apparu dans le premier épisode de Grange Hill et a joué le rôle de Calley dans Grange Hill.

Elle a ensuite joué dans The Bill avant de changer de carrière pour devenir responsable d’événements d’entreprise pour Virgin.

Erkan Mustafa – Roland ‘Roly’ Browning

Erkan a joué le très décrié Roly pendant six ans et sa performance allait faire de Roly l’un des personnages les plus inspirants de la série.

Les fans ont adoré la façon dont, malgré des intimidations horribles, le polyglotte se défendait toujours.

Après Grange Hill, il a joué dans la sitcom Chef des années 90 de Lenny Henry! et Black Adder et a également fait des apparitions sur Soccer AM et Celebrity Juice.

Il continue d’être acteur.

Susan Tully – Suzanne Ross

Susan a continué à jouer dans Eastenders en tant que Michelle Fowler après avoir joué Suzanne pendant trois ans.

Depuis, elle a appliqué ses talents derrière la caméra en tant que réalisatrice de télévision à succès, notamment Secret Diaries of a Call Girl, Larkrise to Candleford et Getting On.

Sean Maguire – Terence ‘Tegs’

Il a joué Tegs Ratcliffe à Grange Hill puis le footballeur Aidan Brosnan à EastEnders et a également eu une carrière musicale brièvement réussie.

Après 20 ans d’acteur dans des émissions de télévision américaines, dont The 100, Once Upon A Time et CSI: NY, Sean est devenu un citoyen américain.

Sean a épousé la policière Tanya Flynn en 2013 et ils ont deux fils.

George Christopher – Grèves Eric ‘Ziggy’

George a joué Liverpudlian Ziggy pendant trois ans avant de jouer à Brookside.

Il reste un acteur travaillant dans le théâtre et a joué dans un téléfilm sur John Lennon.

Todd Carty – Peter ‘Tucker’ Jenkins

Todd n’avait que 14 ans lorsqu’il a rejoint Grange Hill et est devenu l’un des visages les plus célèbres de la série.

Il était si populaire que l’adorable voyou Tucker qu’il a eu sa propre série, Tucker’s Luck, pendant trois ans.

Il a ensuite joué Mark Fowler dans EastEnders jusqu’en 2003 avant de rejoindre The Bill en tant que maléfique Gabriel.

Todd est également apparu dans Dancing On Ice en 2009.

En 2018, il a joué dans le film Birches.

Paula-Ann Bland – Claire Scott

L’un des personnages emblématiques de la série, Claire était une enfant de parents surprotecteurs.

Paula, qui l’a jouée, a décroché plus tard un contrat d’enregistrement pour une version de couverture de The Locomotion.

Elle a également déménagé à Los Angeles pendant un certain temps avant de retourner à Londres pour créer une société de publicité.

Gwyneth Powell – Bridget McClusky

L’un des visages les plus célèbres de la série, Gwyneth était la directrice en super permanente Mme McClusky pendant son règne de 1981 à 1991.

Depuis, elle a joué dans Heartbeat, A Touch Of Frost, Casualty et Holby City, et de 2013 à 2018, elle a joué le rôle de Mum dans la sitcom de Channel 4, Man Down.

Elle vit à Sussex avec son mari acteur Alan Leith.

Michelle Herbert – Trisha Yates

Après avoir joué à Trisha Yates, la méchante fille et le maquillage pendant cinq ans, l’acteur Michelle a renoncé à jouer pour travailler pour un grand fabricant de bonbons.

Elle a ensuite rejoint son mari dans leur entreprise familiale de vitrage. En 2015, elle a subi une mastectomie après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein.

Terry Sue-Patt – Benny Green

Terry jouait Benny, l’ami de foot de Tucker Jenkins, et fut le premier enfant à franchir les portes de l’école en février 1978.

Malheureusement, l’acteur a été retrouvé mort dans son appartement londonien en 2015, à l’âge de 50 ans.

La police craint que son corps ne soit resté là pendant un mois avant d’être retrouvé.

John Homes – Jardinier de Luke ‘Gonch’

Gonch était l’arnaqueur jamais fatigant de Grange Hill qui cherchait toujours à devenir riche.

Il a tout fait pour gérer un bar à pain grillé, une agence de rencontres, un service de devoirs et un programme de prêt de kits PE, le tout au nom de gagner de l’argent.

John a quitté le théâtre après avoir quitté Grange Hill et gère maintenant un casino.