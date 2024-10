Qu’est-il arrivé aux dents de lait de Jack Nicholson ?

[ad_1]

Très souvent, dans ce secteur, une histoire devient virale et ne reçoit aucune suite. Le mystère initial est signalé mais la résolution n’est jamais révélée. Il en a été de même pour l’histoire de 2001 sur les dents de lait de Jack Nicholson. Il y a vingt-trois ans, la chaîne de télévision britannique Auctionworld affirmait avoir acquis les tout-petits de la star de Shining. Elle prévoyait de les vendre aux enchères le 10 décembre, soit environ un mois après la mise en ligne de la chaîne. Nicholson, semble-t-il, était énervé et voulait récupérer ses dents.

La vente aux enchères a fait l’objet d’une grande couverture médiatique à l’époque. Il a parcouru la presse tabloïd britannique avant de parvenir à des publications plus respectables comme le BBC et Temps. L’enchère a été rapportée mais pas les résultats ? Nicholson a-t-il acquis ce qui lui appartenait autrefois ? Combien un cinglé a-t-il payé pour ces sinistres souvenirs ? Les réponses étaient impossibles à trouver. Mais maintenant, grâce au journaliste d’investigation Chris Stanton chez Vautournous avons les réponses à ces lourdes questions.

L’histoire complète de Stanton est celle de la frénésie médiatique, des reportages des tabloïds et des débuts de la viralité sur Internet. Cela nous rappelle que les gens sont moins susceptibles de vérifier les faits sur une histoire salace qu’ils veulent voir vraie. Alors que s’est-il passé ? Eh bien, il s’avère qu’Auctionworld n’a jamais eu les dents de Nicholson. Un agent de relations publiques désespéré, inquiet de perdre son emploi, a tout inventé et personne n’a découvert la vérité jusqu’à ce que Stanton commence à poser des questions plus de 20 ans plus tard.

En 2001, Auctionworld était une nouvelle chaîne. C’était bizarre. Cela a fonctionné comme les autres réseaux de téléachat avec une torsion. Les hôtes sortaient un globe incrusté de bijoux, l’uniforme de Matt Damon de Il faut sauver le soldat Ryanou un montre chère et affirment qu’Auctionworld ne les avait qu’en quantités limitées. La chaîne afficherait l’enchère de départ et la quantité et vendrait les articles au plus offrant.

Selon l’histoire de Vulture, qui s’est entretenue avec d’anciens employés de la chaîne, toute l’opération était louche. Le propriétaire d’Auctionworld enchérissait lui-même sur les articles et appelait le studio depuis chez lui pour modifier de manière aléatoire le nombre d’articles proposés. Le globe incrusté de bijoux mentionné précédemment était, une fois brisé, rempli de carton. La chaîne n’a pas duré longtemps. L’entreprise ne parvenait toujours pas à livrer les marchandises aux clients et les régulateurs britanniques lui ont finalement infligé une amende de 450 000 £. La chaîne s’est effondrée et son fondateur a fui le pays, laissant les employés impayés et les commandes non expédiées.

Mais qu’en est-il des dents de lait de Jack Nicholson ?

C’est l’idée originale de Ben Keen, alors directeur des relations publiques. Keen a déclaré à Vulture qu’il occupait son tout premier emploi en relations publiques lorsque l’entreprise pour laquelle il travaillait l’a affecté au compte Auctionworld. Ça ne s’est pas bien passé. Keen n’a pas réussi à créer le buzz et une semaine avant le lancement de la chaîne, il savait que le contrat de son entreprise ne serait pas renouvelé. Alors, désespéré, il a inventé quelque chose. Il a rédigé un communiqué de presse sur les dents de Nicholson et l’a envoyé dans la nature. Keen a même inventé l’idée que l’acteur était fou et voulait récupérer ses dents. « Et cela a donné naissance à une histoire sur les dents de Jack Nicholson », a-t-il déclaré à Vulture.

Le coup a fonctionné et bientôt tout le monde s’est mis à parler d’Auctionworld et des dents étranges. Le directeur général de la chaîne s’est même rendu sur Sky Digital au Royaume-Uni pour en parler. « C’est bizarre, oui, mais nous avons déjà eu des offres dépassant les 5 000 £ », avait-il déclaré à l’époque. « Nous sommes intrigués de voir ce que propose l’agent de M. Nicholson. »

Après avoir lu l’article, une seule question me frappe : personne n’a-t-il consulté Jack Nicholson à l’époque avant de raconter l’histoire ? Il est possible qu’ils l’aient fait. Nicholson a longtemps été timide face à la presse et, en 2001, il était à la fin de sa riche carrière d’acteur. Il est possible que lui ou son équipe n’aient pas pensé que cela valait la peine de commenter une histoire aussi stupide.

L’histoire est donc restée en ligne pendant 23 ans, un étrange petit potin de tabloïd qui a persisté dans l’inconscient collectif. Le voyage vers la vérité est un bon rappel, en ces temps troublés, qu’il est bon d’être sceptique quant aux informations que nous voyons en ligne. C’est bien de poser des questions. Surtout sur la provenance des dents des célébrités.