Qu’est-il arrivé aux civils afghans qui ont aidé les États-Unis mais ont dû rester sur place ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

L’armée américaine a évacué des dizaines de milliers d’Afghans qui travaillaient pour le gouvernement américain pendant la guerre de deux décennies en Afghanistan, mais plusieurs milliers d’autres ont été laissés pour compte et font face à des circonstances de plus en plus désastreuses sous le régime des talibans.

“Il n’y a pas d’avenir pour eux sous le régime taliban”, a déclaré Perry Blackburn, ancien béret vert de l’armée et fondateur d’AFG Free, une organisation qui travaille à évacuer les alliés américains d’Afghanistan, à Fox News Digital.

Blackburn, qui, en tant que membre du 5e groupe de forces spéciales, a participé à l’invasion initiale de l’Afghanistan en 2001, a déclaré que sa mission est maintenant d’aider à tenir la promesse de l’Amérique envers le peuple afghan qui a travaillé pour les États-Unis pendant sa guerre en Afghanistan, dont beaucoup ont été laissés pour compte lors du retrait américain et n’ont eu que peu d’options pour échapper au régime taliban.

Les estimations du nombre d’alliés afghans encore dans le pays varient considérablement, mais ce chiffre pourrait approcher les 300 000. Les États-Unis ont pu évacuer près de 80 000 civils afghans dans les derniers jours de la guerre, dont environ 3 000 demandeurs de visa spécial d’immigrant. Mais pour les milliers de personnes laissées pour compte, la vie sous le régime taliban a constamment mis leur vie en danger.

L’ÉQUIPAGE DE L’AIR FORCE RAPPELLE LE VOL FINAL HORS DE L’AFGHANISTAN: “CETTE IMAGE EST GELÉE DANS LE TEMPS POUR TOUJOURS”

“Je vois des rapports quotidiens sur les talibans traînant des gens hors de chez eux et les battant”, a déclaré Bill Roggio, rédacteur en chef du Long War Journal, à Fox News Digital.

Roggio a déclaré que les représailles des talibans avaient eu un “effet dissuasif” sur ceux qui travaillaient pour les États-Unis pendant la guerre, avec des sanctions pour ceux pourchassés par les talibans allant d’amendes et de passages à tabac à l’exécution.

Il a noté que toute personne travaillant pour le gouvernement afghan, les journalistes, les anciens militaires afghans ou même ceux qui travaillaient dans les ambassades pouvaient devenir une cible pour les talibans. Les femmes sont particulièrement vulnérables, notamment celles qui ont défendu les droits des femmes.

La réalité en a laissé beaucoup dans la clandestinité ou en fuite, essayant de garder un profil bas et hors de la ligne de mire des talibans.

GRAHAM AVERTIT QUE LE RETRAIT BÂCHÉ DE BIDEN EN AFGHANISTAN EST « MIS EN PLACE UN AUTRE 11 Septembre » : « NOUS NE SOMMES PAS PRÉPARÉS »

“C’est juste une oppression généralisée”, a déclaré Roggio.

Ces groupes jouissaient d’un certain degré de protection lorsque les forces américaines étaient dans le pays et que l’ancien gouvernement était au pouvoir, mais le contrôle généralisé que les talibans exercent désormais sur l’Afghanistan laisse les anciens alliés américains vulnérables aux représailles.

“Maintenant, ils ont la possibilité de cibler qui ils veulent”, a déclaré Roggio à propos des talibans. “S’ils contrôlent tout le pays, ils ont accès à qui ils veulent, quand ils veulent.”

Blackburn a déclaré que ceux qui restaient ont aidé les États-Unis de diverses manières, travaillant pour l’armée américaine en tant que mécaniciens, soutien logistique et interprètes. Leur service au gouvernement américain rendra désormais la vie en Afghanistan impossible, les laissant dépendants de leur famille pour leur fournir un soutien en raison de leur incapacité à gagner un revenu.

MCCAUL RÉPOND À LA MÉMO DE LA MAISON BLANCHE TENTANT DE RÉDUIRE LE RAPPORT SUR L’AFGHANISTAN

“Ils n’ont pas de travail et ils ne seront employés dans aucune partie” de l’Afghanistan, a déclaré Blackburn, ajoutant que même les employeurs privés “n’accepteraient pas le risque” d’embaucher quelqu’un recherché par les talibans par crainte de représailles.

Mais la route de sortie d’Afghanistan pour ceux qui restent est difficile à parcourir, un problème que l’organisation de Blackburn tente de résoudre. Travaillant avec un réseau d’organisations et de personnes sur le terrain en Afghanistan, AFG Free fournit un soutien à ceux qui cherchent à fuir en organisant un abri, des repas et une assistance pour les visas.

Blackburn a déclaré qu’il recevait chaque jour d’innombrables demandes d’aide, des personnes l’appelant à toute heure ou le contactant sur des réseaux sociaux tels que LinkedIn. Une fois que son organisation prend en charge le cas d’une personne, le processus est en proie à des formalités administratives, les candidats étant obligés d’attendre des mois pour obtenir l’approbation du gouvernement américain.

“Ils m’appelleront au milieu de la nuit”, a déclaré Blackburn. “Ils trouveront via leurs propres réseaux mon numéro de téléphone, ils le transmettront via les réseaux sociaux ou sur LinkedIn, WhatsApp, ils nous contacteront sur notre site internet.”

LES RÉPUBLICAINS DISENT QUE LE RETRAIT DE L’AFGHANISTAN EST «HANTANT» LES AMÉRICAINS, VOEUNT «MENER LA CHARGE» EN HONORANT LE SACRIFICE

Les candidats n’ont également aucun moyen de terminer le processus depuis l’Afghanistan, ce qui les oblige à trouver un moyen de voyager à l’extérieur du pays pour un entretien de visa.

“Ils doivent quitter l’Afghanistan pour se rendre dans un pays tiers afin qu’ils puissent avoir leur entretien”, a déclaré Blackburn. “C’est fou.”

Des organisations comme celle de Blackburn utilisent des gestionnaires à la recherche d’un emploi pour aider à déplacer les candidats et leur fournir un abri. Une fois l’entretien de visa terminé, l’organisation de Blackburn fournit au demandeur un abri et de la nourriture en attendant l’approbation finale.

“Nous avons ce réseau de personnes qui nous aideront à différents moments”, a expliqué Blackburn. “Mettez de l’argent là-dedans, apportez de la nourriture là-dedans.”

LA MAISON BLANCHE RÉDUIT UN MEMO DÉFENDANT LE RETRAIT DE L’AFGHANISTAN

Il estime que son réseau a aidé 7 000 à 9 000 Afghans à quitter le pays, mais il en reste beaucoup plus.

“Nous allons devoir continuer à aider les gens qui méritent de quitter ce pays”, a déclaré Blackburn.

Blackburn pense que le gouvernement pourrait faire plus, notamment en utilisant l’aide d’organisations comme la sienne et en rationalisant le processus.

“Ils doivent tirer parti de tous ces groupes d’anciens combattants pour les aider… c’est du travail gratuit”, a-t-il déclaré. “Ils doivent comprendre leur processus d’entretien. Il est irréaliste de s’attendre à ce qu’ils sortent d’Afghanistan et se rendent dans un deuxième pays pour faire un entretien et ensuite être en mesure de subvenir à leurs besoins.

LA DÉBÂCLE AFGHANISTAN DE BIDEN A COMMENCÉ AVEC LA CHUTE DE KABOUL IL Y A UN AN ET LES AMÉRICAINS MÉRITENT DES RÉPONSES

“C’est le 21e siècle”, a ajouté Blackburn. “Prenez un téléphone et faites un processus d’entretien… vous pouvez les voir, vous pouvez leur parler.”

Mais avec le processus tel qu’il est, Blackburn a déclaré que beaucoup avaient perdu l’espoir de pouvoir un jour s’échapper de l’Afghanistan.

“En leur parlant au téléphone, vous pouvez juste entendre le désespoir dans leur voix”, a déclaré Blackburn. “Une partie de ce que nous faisons est d’essayer de garder leur moral et de trouver des solutions à leurs problèmes, mais c’est dur pour eux et certains d’entre eux ont abandonné.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pourtant, Blackburn a déclaré qu’il continuerait à travailler pour faire sortir autant de personnes d’Afghanistan que possible, arguant que ceux qui ont aidé les États-Unis ont gagné le droit à une nouvelle vie aux États-Unis.

“Les personnes qui ont travaillé avec nous, qui se sont associées à nous, méritent cette opportunité”, a-t-il déclaré. “Ils savent qu’il n’y a pas d’avenir pour eux sous le régime taliban parce qu’ils ont travaillé pour nous. Ils ont été chassés par des factions après notre départ. Ils sont avec nous.”