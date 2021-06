Qu’est-il arrivé aux 60 millions de doses du vaccin Johnson et Johnson ? – Le soleil

LE vaccin Johnson & Johnson a suscité une certaine controverse depuis son déploiement pour traiter le coronavirus.

Le vaccin à injection unique a fait l’objet de rappels massifs en avril 2021 après que six femmes aux États-Unis aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine.

60 millions de vaccins Johnson et Johnson ont été jetés Crédit : Reuters

Qu’est-il arrivé aux 60 millions de doses du vaccin Johnson et Johnson ?

60 millions de doses de Johnson & Johnson ont été jetées, conformément aux demandes de la Food and Drug Administration (FDA).

Les tirs rejetés ont été effectués dans une installation de Baltimore où il y a eu plusieurs violations.

Les problèmes ont laissé 15 millions de doses supplémentaires du vaccin ruinées en raison d’un mélange d’ingrédients.

Des personnes familières avec la situation ont déclaré au New York Times que les coups de feu avaient été jetés en raison d’une contamination potentielle.

Le vaccin a été rappelé en avril en raison d’effets secondaires de caillots sanguins Crédit : AFP

L’installation a été fermée après qu’une inspection de la FDA a révélé des conditions insalubres et d’autres problèmes en avril.

Johnson et Johnson ont-ils envoyé plus de vaccins ?

Le 11 juin 2021, l’agence a publié 10 millions de doses à utiliser après un examen approfondi, selon un communiqué.

Les 10 millions de doses ont été envoyées dans d’autres pays, mais la société a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune garantie qu’elles aient été faites dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.

L’énorme liquidation est intervenue un jour seulement après avoir prolongé de six semaines la date d’expiration de millions de doses de vaccin.

Pourtant, la FDA n’a pas encore autorisé l’installation à continuer à fabriquer le vaccin à injection unique.

10 millions de bonnes doses de vaccin ont été envoyées dans d’autres pays Crédit : Reuters

Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de l’agence, a déclaré au Washington Post au sujet de l’examen des doses, en déclarant : qualité du produit.

« Cet examen a eu lieu alors qu’Emergent BioSolutions se prépare à reprendre ses opérations de fabrication avec des mesures correctives pour assurer la conformité avec les exigences actuelles des bonnes pratiques de fabrication de la FDA. »

Quels sont les effets secondaires du vaccin Johnson et Johnson Covid ?

Environ 55% des personnes vaccinées ont subi des effets secondaires systémiques.

Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés étaient des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires.

Les symptômes moins fréquents étaient les nausées et la fièvre, qui n’ont duré qu’une journée en moyenne.

En règle générale, les effets secondaires du vaccin Johnson & Johnson sont similaires à ceux de l’un des vaccins à ARNm (Moderna).

Cependant, un homme de 74 ans a été hospitalisé avec une éruption cutanée grave déclenchée par le vaccin à dose unique Johnson & Johnson.

Une personne vaccinée, une femme de 45 ans de Virginie, est décédée le 18 mars, alors que les autorités fédérales commençaient à examiner pour déterminer si les maladies étaient liées au vaccin Johnson & Johnson.

Les femmes ont reçu le vaccin le 6 mars et ont commencé à se sentir malades six jours plus tard, selon les rapports.

La victime est décédée des suites d’une thrombose du sinus veineux cérébral associée à une thrombocytopénie ou à une baisse du nombre de plaquettes sanguines.