Qu’est-il arrivé au vol MH17 et qui en sont les victimes ? – Le soleil

Le jeudi 17 novembre 2022, un tribunal néerlandais a finalement rendu un verdict sur qui était responsable de la tragédie. Mais qu’est-il réellement arrivé au vol MH17 et qui en sont les victimes ?

Quand l’avion MH17 s’est-il écrasé et que s’est-il passé ?

Le vol MH17 d’Amsterdam à Kuala Lumpur a été abattu le 17 juillet 2014, faisant 298 morts.

Le Boeing 777-200ER a quitté l’aéroport Schiphol d’Amsterdam à 12h31 heure locale et devait arriver à l’aéroport international de Kuala Lumpur à 6h10 heure malaisienne.

Les contrôleurs aériens ont perdu le contact avec l’avion deux heures et 49 minutes après le décollage alors qu’il se trouvait à environ 50 km de la frontière russo-ukrainienne.

Des débris fumants et des effets personnels ont été retrouvés éparpillés sur une vaste zone du territoire contrôlé par les rebelles pro-russes.

Une enquête de 15 mois menée par le Conseil de sécurité néerlandais a révélé que l’avion s’était écrasé après avoir été touché par un missile sol-air Buk de fabrication russe.

Qui étaient les 298 victimes ?

Les 298 passagers et membres d’équipage sont décédés dans l’horrible attaque.

Les morts comprenaient dix Britanniques, 193 Néerlandais, 38 Australiens et 43 Malaisiens. Quatre-vingts victimes étaient des enfants.

Tous les équipages de la compagnie aérienne étaient malaisiens, dont 68 % à bord étaient néerlandais.

On dit qu’il s’agit du plus grand nombre de victimes d’une attaque d’avion de ligne à ce jour.

Bien que chaque vie perdue dans l’atrocité ait été tout aussi importante que la suivante, certaines des victimes les plus notables étaient le sénateur néerlandais Willem Witteveen et Joep Lange, ancien président de la Société internationale du sida.

Un homme, Piet Ploeg, a perdu son neveu, son frère et sa belle-sœur dans la catastrophe.

Il a dit que le corps de son neveu “est revenu en 80 morceaux”.

Qui a été reconnu coupable d’avoir abattu le vol MH17 ?

Le 17 novembre 2022, trois hommes ont été reconnus coupables du meurtre des 298 personnes à bord du vol MH17.

Tous trois ont été condamnés à la prison à vie.

Les trois sont les ressortissants russes Igor Girkin et Sergey Dubinskiy, et un Ukrainien, Leonid Kharchenko.

Cependant, aucun des hommes n’a comparu devant le tribunal car ils n’avaient pas été arrêtés et étaient jugés en leur absence.

Les hommes sont toujours en fuite et on pense qu’ils résident en Russie.

Ils ont été condamnés à verser “plus de 16 millions d’euros” d’indemnisation aux victimes.

La décision a été un soulagement pour les membres des familles des victimes, dont beaucoup étaient au tribunal lorsque le verdict a été annoncé.

Qu’est-il arrivé à Malaysia Airlines depuis le drame ?

Le crash du MH17 est survenu quatre mois après la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines au-dessus de l’océan Indien.

En septembre 2014, la compagnie aérienne a signalé une baisse du nombre de passagers.

Channel News Asia a affirmé que la compagnie aérienne avait “lutté” depuis les deux catastrophes.

Le PDG Peter Bellew, qui a pris ses fonctions en juillet 2016, a déclaré que la concurrence au niveau national et mondial était “intense et susceptible de s’intensifier au second semestre”.

Bellew a démissionné en 2017.

La compagnie aérienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus de 2020 qui a mis un terme aux voyages internationaux.

En 2022, la société déficitaire a déclaré qu’elle était revenue aux niveaux d’avant Covid avec des réservations en 2023.

Le chef de la direction, le capitaine Izham Ismail, a déclaré: «Nous sommes très clairs sur le fait que nous sommes une compagnie aérienne premium, nos tarifs sont légèrement plus élevés car ils s’accompagnent de produits et de services tels que la flexibilité dans le rééchelonnement et les bagages supplémentaires.

“Malaysia Airlines est très légère et agile. Nous sommes vraiment prêts pour l’avenir, c’est pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans des partenariats avec Sarawak, Penang, Langkawi et bien d’autres.”

