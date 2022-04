Qu’est-il arrivé au vol Boeing qui s’est écrasé au-dessus de la Chine ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le mystère entourant l’accident d’avion Boeing en Chine le mois dernier persiste malgré la récupération par les autorités des deux boîtes noires de l’avion et des enquêtes approfondies sur le site de l’accident.

Un Boeing 737 s’est écrasé sur une colline dans le sud de la Chine le 21 mars, tuant 132 personnes à bord. Le vol MU5735 de China Eastern Airlines effectuait un vol intérieur lorsque l’accident s’est produit.

L’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) a mené l’enquête au cours du mois dernier, mais a rapporté mercredi que les responsables n’avaient trouvé aucune preuve de défaillance systématique à bord de l’avion au moment de l’accident.

« L’enquête a révélé que l’équipage de conduite et de cabine à bord, ainsi que le personnel de maintenance et de dédouanement, répondaient aux exigences de qualification », indique le rapport. « Avant qu’il ne s’écarte de l’altitude de croisière, il n’y avait rien d’anormal dans les communications sans fil entre l’équipage et le contrôle aérien ou dans les commandes de contrôle. »

Mais la CAAC a admis que les deux boîtes noires étaient « gravement endommagées » et auraient besoin d’une analyse et d’une restauration plus approfondies pour obtenir une meilleure image de ce qui s’est passé avant l’accident. L’agence a envoyé les boîtes noires au National Transportation Safety Board à Washington pour analyse, a rapporté Reuters.

Le NTSB a également envoyé une équipe sur le site de l’accident pour aider à l’enquête.

L’enquête a exclu un certain nombre de facteurs environnementaux et circonstanciels comme complications possibles qui auraient pu conduire à l’accident, à savoir affirmer que l’équipage était qualifié, que l’avion était correctement entretenu, qu’il faisait beau et qu’aucun colis ou bagage dangereux n’était à bord à ce moment-là.

Le rapport de la CAAC n’a pas encore traité des problèmes logiciels qui auraient pu survenir et provoquer le crash.

L’avion a décollé de l’aéroport international de Kunming Changshui à 13h16 heure locale et a atteint une altitude de croisière d’environ 29 200 pieds. L’équipage de l’avion a communiqué pour la dernière fois avec le contrôle de la circulation aérienne vers 14h17 avant de sembler s’écarter de son altitude assignée quelques minutes plus tard, selon le South China Morning Post.

L’agence de presse Xinhua en Chine a rapporté que les autorités avaient récupéré tous les morceaux de l’épave et seraient transférés dans un entrepôt pour être nettoyés et analysés plus avant.

« L’équipe d’enquête technique continuera de procéder à une identification, une classification et une inspection approfondies de l’épave, à l’analyse des données de vol, aux tests nécessaires et à d’autres travaux d’enquête, afin de déterminer scientifiquement et rigoureusement la cause de l’accident », a déclaré Xinhua.

Un certain nombre de théories en Chine ont évoqué la possibilité que le pilote se soit écrasé dans l’avion pour se suicider, ce qui a conduit les autorités aéronautiques du pays à renforcer les contrôles de santé des pilotes au cours du mois dernier.

Mais Wu Shijie, un responsable de la sécurité de la CAAC, a déclaré que ces mesures ne devaient pas être interprétées comme un signe que les responsables étaient d’accord avec cette conclusion comme la principale cause de l’accident.

« Nous ne pouvons toujours pas parvenir à une conclusion sur la cause et la nature » de l’accident, a-t-il déclaré aux journalistes, selon le New York Times.