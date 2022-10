Qu’est-il arrivé au vol 370 de Malaysia Airlines ? Théorie du complot expliquée – The Sun

LA disparition du vol MH370 est l’un des plus grands mystères de l’aviation et a donné lieu à de nombreuses théories.

À seulement 39 minutes de son voyage de Kuala Lumpur à Pékin le 8 mars 2014, le vol Malaysia 370 a perdu le contact avec le contrôle au sol et s’est écrasé à un endroit inconnu, tuant les 239 personnes à bord.

Un débris du vol MH370 disparu en 2014 Crédit : EPA

Qu’est-il arrivé au vol 370 de Malaysia Airlines ?

À 0 h 42 MYT le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines a décollé de Kuala Lumpur en direction de Pékin, en Chine, transportant des passagers comprenant des calligraphes chinois, un couple sur le chemin du retour vers leurs jeunes fils après une longue lune de miel retardée, et une construction travailleur qui n’était pas rentré à la maison depuis un an.

Mais à 1 h 21, l’avion a perdu le contact avec le centre de contrôle régional de Kuala Lumpur alors qu’il survolait la mer de Chine méridionale en direction de Pékin.

Avant cela, les autorités malaisiennes pensent que les derniers mots entendus de l’avion, du pilote ou du copilote, étaient “Bonne nuit malaisien trois sept zéro”.

Les signaux satellites de l’avion suggèrent qu’il a continué à voler pendant environ sept heures lorsque le carburant se serait épuisé.

Les experts ont calculé le site de crash le plus probable à environ 1 km à l’ouest de Perth, en Australie, mais une recherche approfondie des environs n’a permis de découvrir aucune épave.

La chronologie du crash du 8 mars 2014 :

01h21 : Environ 39 minutes après le décollage, le vol malaisien 370 survolait la mer de Chine méridionale lorsque la position des avions a disparu du radar du centre de contrôle régional de Kuala Lumpur. Les données du radar militaire malaisien montrent que l’avion a presque immédiatement tourné vers le sud-ouest et s’est dirigé vers la péninsule malaise.

02h22: Après avoir traversé la péninsule et tourné vers le nord en direction du golfe du Bengale, l’avion a eu son dernier contact avec le radar militaire et les données satellites montrent que l’avion effectue son dernier virage majeur vers le sud, dans l’océan Indien.

02h39 : Un appel téléphonique sol-avion, effectué via la liaison satellite de l’avion, reste sans réponse.

5h30 : Un effort de recherche et de sauvetage est lancé.

7h24 : Malaysia Airlines a publié un communiqué annonçant que le vol 370 avait disparu.

Au cours des semaines suivantes : Un important effort de recherche a parcouru 1,7 million de miles carrés sur une période de 52 jours.

28 avril : Les recherches sont annulées car aucun débris de l’avion n’a été trouvé. Une autre phase est lancée qui utilisera un sonar pour balayer le fond de l’océan.

Fin juillet : Des débris qui, selon les enquêteurs, proviendraient certainement de l’avion sont retrouvés échoués à la Réunion, une masse terrestre qui fait partie des îles Mascareignes et située à environ 420 milles à l’est de Madagascar.

Janvier 2017 : Près de trois ans après le crash, la recherche sous-marine de l’avion est officiellement suspendue. La recherche a couvert plus de 46 000 kilomètres carrés du fond de l’océan Indien, mais n’a pas permis de localiser l’épave.

Octobre 2020 : Des débris d’avion sont retrouvés sur une plage australienne, ce qui donne à penser qu’ils proviennent de l’avion manquant.

Quelles sont les théories sur ce qui est arrivé au vol 370 de Malaysia Airlines ?

Vladimir Poutine

Certains craignaient que le président russe Vladimir Poutine ne soit impliqué dans le détournement du MH370.

L’écrivain américain Jeff Wise a affirmé que Poutine avait “usurpé” les données de navigation de l’avion afin qu’il puisse voler inaperçu dans le cosmodrome de Baïkonour afin qu’il puisse “bler l’Occident”.

fusillade américaine

L’ancien directeur de la compagnie aérienne française Marc Dugain a accusé l’armée américaine d’avoir abattu l’avion parce qu’elle craignait qu’il n’ait été détourné.

Un livre intitulé Flight MH370 – The Mystery a également suggéré qu’il avait été abattu accidentellement par des chasseurs à réaction conjoints américano-thaïlandais lors d’un exercice militaire et que l’incident avait été dissimulé.

Suicide

Le chef de la police malaisienne, Tan Sri Khalid Abu Bakar, a suggéré que la disparition aurait pu être le résultat d’un suicide.

Il a affirmé qu’une personne à bord aurait pu souscrire une assurance-vie importante avant de monter dans l’avion, afin de pouvoir soigner sa famille ou rembourser l’argent qu’elle devait.

Dans la clandestinité

L’historien et écrivain Norman Davies a suggéré que le MH370 aurait pu être piraté à distance et transporté vers un endroit secret en raison du transport de matériel sensible à bord du jet.

Fissures dans l’avion

Malaysia Airlines a trouvé une fissure de 15 pouces dans le fuselage de l’un de ses avions, quelques jours avant la disparition du MH370.

La Federal Aviation Administration insiste sur le fait qu’elle a émis un dernier avertissement deux jours avant la disparition.

Mais le Daily Mirror a affirmé que l’avion manquant “n’avait pas la même antenne que le reste des Boeing 777”, il n’a donc pas reçu l’avertissement.

Passager clandestin

Un ingénieur a affirmé qu’un “mystérieux 14e chargement” avait été ajouté à la liste des vols après le décollage, suscitant des théories selon lesquelles il y avait un passager clandestin.

L’expert en sécurité aérienne Tim Termini a déclaré au programme Flight de Channel 5 qu’un passager clandestin est l’un des scénarios de détournement possibles.

Avion fantôme

L’experte en aviation Christine Negroni a émis l’hypothèse que la cabine de l’avion avait subi une dépressurisation soudaine.

Elle a dit que si le capitaine Shah avait été en pause à ce moment-là, le copilote Abdul Hamid aurait été la seule personne restée en vie pendant des heures avant que l’avion ne s’écrase.

S’adressant au Star, elle a déclaré: “Le manque soudain d’oxygène aurait tué tous les passagers et l’équipage en 15 minutes.

“Cependant, Hamid a été isolé de ses pires effets dans le cockpit.”

Elle a dit qu’un degré de privation d’oxygène pour Hamid expliquerait pourquoi l’avion a fait une série de virages aussi dramatiques avant de disparaître.

Le pilote a planifié l’incident

L’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull a déclaré de manière inattendue qu’il était “très probable que le capitaine ait planifié cet événement choquant”.

Il a affirmé que le pilote voulait “créer le plus grand mystère du monde”.

L’ancien Premier ministre australien Tony Abbott a également affirmé qu’il lui avait été “clair comme du cristal” dans la semaine suivant la tristement célèbre disparition que l’avion avait presque certainement été délibérément abattu par le pilote.

Une autre théorie prétendait qu’il avait détourné son propre avion pour protester contre l’emprisonnement du chef de l’opposition malaisienne de l’époque, Anwar Ibrahim, et comme moyen de déstabiliser le gouvernement corrompu de Najib Razak.

Une autre théorie du complot a déclaré que le pilote avait délibérément écrasé l’avion pour couvrir sa trace alors qu’il s’était parachuté hors de l’avion afin qu’il puisse passer le reste de sa vie avec sa petite amie qui attendait dans un bateau en mer.

La Corée du Nord a pris l’avion

À la suite de l’incident, la Corée du Sud a noté que la Corée du Nord avait failli détruire un avion chinois qui avait 220 passagers à bord, le 5 mars 2014.

Certains craignent que Pyongyang ait abattu l’avion, mais d’autres pensent qu’il a été détourné et détourné vers la nation communiste.

Le vol MH370 a perdu le contact avec le contrôle aérien moins d’une heure après le décollage Crédit : EPA

Les téléphones portables des victimes sonnent

Une autre théorie prétend que de nombreux proches ont pu entendre une sonnerie jusqu’à quatre jours après l’accident, de sorte que l’avion condamné n’aurait pas pu s’écraser dans l’océan Indien.

Dix-neuf familles ont affirmé que les appareils de leurs proches avaient sonné jusqu’à quatre jours après la disparition de l’avion.

Cependant, les analystes sans fil affirment que les entreprises de téléphonie utilisent parfois une sonnerie fantôme lorsque l’appareil n’est pas actif, a rapporté le Daily Star.

Révélations de Snowden

Une théorie relie la disparition de l’avion aux révélations d’Edward Snowden sur l’étendue de la surveillance américaine en 2013, a rapporté The Week.

Cela implique le fait qu’à bord de l’avion se trouvaient 20 employés d’une société appelée Freescale Semiconductor, qui, selon les documents de Snowden, aurait pu aider la National Security Agency à développer des technologies utilisées dans la surveillance.

Discutant de la théorie, l’utilisateur de Reddit DarkSpectre a écrit : “Ce groupe de gars américains travaillant pour un leader mondial des solutions de traitement embarquées (technologie de smartphone embarquée et contrats de défense) tous ensemble… dans un avion… et a disparu. Coïncidence ? “

Crashé dans la jungle cambodgienne

En septembre 2018, le producteur vidéo britannique Ian Wilson a affirmé avoir trouvé l’avion manquant à l’aide de Google Maps.

Bien que des millions aient été dépensés pour rechercher l’épave, le détective britannique pense avoir trouvé l’avion dans une zone montagneuse de la jungle cambodgienne.

En réponse, le gouvernement chinois a utilisé la société d’observation Space View pour se concentrer sur la zone de haute altitude à la périphérie de Phnom Penh.

Cependant, la firme affirme qu’il n’y avait aucun signe d’avion, et encore moins l’avion de Malaysian Airlines qui a disparu depuis mars 2014.

Un détective du MH370 a affirmé que des habitants du Cambodge lui avaient dit avoir vu un avion supposé être le vol condamné de Malaysia Airlines s’écraser dans la jungle.

Revendications de la CIA par l’ex-Premier ministre malaisien

L’ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a émis l’hypothèse sans preuve que la CIA était impliquée dans l’incident.

“Les avions ne disparaissent pas simplement”, a-t-il écrit dans un article de blog.

“Certainement pas de nos jours avec tous les systèmes de communication puissants, la radio et le suivi par satellite, et les caméras sans film qui fonctionnent presque indéfiniment et possèdent d’énormes capacités de stockage.

“Pour une raison quelconque, les médias n’imprimeront rien qui implique Boeing ou la CIA.”

L’avion se dirigeait vers le Kazakhstan

Si l’avion volait vers le nord, les lieux de crash possibles pourraient s’étendre jusqu’à la frontière entre le Kazakhstan et le Turkménistan jusqu’à la Thaïlande.

L’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak avait initialement demandé au dirigeant kazakh Nursultan Nazarbayev de mettre en place une opération de recherche dans le pays, mais celle-ci a rapidement été mise de côté car les efforts de sauvetage se concentraient sur l’océan Indien.

Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe de nouvelles de The Sun Online ? Envoyez-nous un e-mail à tips@the-sun.co.uk ou appelez le 0207 782 4368. Vous pouvez Whatsapp nous au 07810 791 502. Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.