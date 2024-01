Qu’est-il arrivé au téléphone drone avec appareil photo Samsung ?

Depuis quelques temps, des rumeurs courent selon lesquelles Samsung travaillerait sur un drone. Pas n’importe quel drone non plus ; celui qui sort d’un téléphone. PrimeNewsly rapporte une date de lancement a été fixée pour l’Inde et les TikTokers font circuler des vidéos, alors est-ce enfin vrai ?

Eh bien, nous savons que Samsung est en forme en matière de drones et de téléphones. L’événement de lancement spectaculaire du récent téléphone Samsung Galaxy S24, représentant un OVNI de style Spielberg composé de drones survolant Canary Wharf dans l’Est de Londres, met certainement les mots téléphone et drone dans la même phrase. Cette rumeur les met pourtant dans la même case. Cela peut-il être vrai (et quelles en sont les véritables preuves) ?

Selon la rumeur, le smartphone Samsung aurait un drone qui sortirait du bout du combiné ! (Crédit image : Mobile TG / @TechnicalGuruji)

D’une part, il y a des photos et des spécifications. De plus, plusieurs sources parlent d’un lancement en 2024. C’est assez excitant. L’idée d’avoir un appareil photo pas plus gros qu’une grosse abeille qui pourrait sortir de l’extrémité de votre téléphone et obtenir le bon angle pour un selfie est incroyable. Presque trop beau pour être vrai.

C’est encore plus beau pour être vrai lorsque nous réalisons qu’aucune des images que nous avons vues n’est la même que l’autre. Ce sont des extraits de vidéos YouTube qui ne comportent même pas de logos Samsung très convaincants. Ils mentionnent de nombreuses spécifications qui semblent globalement convaincantes car elles sont similaires aux appareils existants – à l’exception du drone – mais la plupart des téléphones le sont aussi.

Cela n’aide pas non plus qu’un téléphone drone “Vivo” qui se ressemble ait été diffusé par la même chaîne, Mobile TG, et une autre, qui est clairement désireuse d’utiliser son “imagination” (je vais sur l’auto- traduire). Par souci d’exhaustivité journalistique, voici les liens YouTube ; ils notent définitivement «l’imagination» impliquée dans l’hindi – Trakin Abhi et Vivo.

L’événement de lancement du S24 organisé par Samsung à Londres impliquait un immense écran de drone. (Crédit image : Taylor Herring)

Pourquoi cette rumeur ne circule pas…

Mais là où cela tombe vraiment, c’est la physique. Les images simulées de drones sont toutes plus petites que la plupart des drones jouets pour enfants, et ne semblent pas avoir beaucoup d’espace pour les optiques ou le stockage de la batterie. Ils seraient sans aucun doute emportés et perdus même par la plus légère rafale et je ne pouvais pas imaginer quelque chose de cette taille – même s’il fonctionnait comme un quadricoptère – ayant plus d’environ 90 secondes de puissance.

Même si ce n’était pas le problème, imaginez les problèmes juridiques liés à des centaines de petites caméras télécommandées volant autour des propriétaires de téléphones. Cela ne semble pas être une chose à laquelle une entreprise comme Samsung – établie dans une position mondiale raisonnablement saine à l’heure actuelle – serait particulièrement désireuse de s’exposer.

Dans les réactions à l’une des publications enthousiastes de TikToker, une émoticône béante indique que la vidéo simulée a été diffusée pour la première fois en 2016 – certains sont peut-être trop jeunes pour s’en souvenir sur cette plateforme, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit plus vrai cette fois.

Ma dernière raison ? Un drone capable de résister même à des vents doux et de peser moins qu’un téléphone sera quand même un peu plus gros par rapport aux normes technologiques actuelles si l’incroyable Hover Air X1 est une norme raisonnable et, pour l’instant, je pense que c’est le cas !

Les meilleures offres HoverAir X1 du jour

Si vous souhaitez vous lancer dans les drones, le Hover Air X1 est génial, mais nous avons d’autres excellents drones pour les débutants et les meilleurs drones avec caméra.