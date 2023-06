Qu’est-il arrivé au sous-marin touristique Titanic et combien de personnes sont portées disparues ?

PLUS DE 11 décennies après le naufrage du Titanic, un submersible de recherche visitant l’épave a disparu le 18 juin 2023.

La Garde côtière américaine a depuis lancé une recherche de survivants après la disparition du navire avec cinq personnes à bord, dont un milliardaire britannique.

Une vue de la proue du Titanic, créée à l’aide d’une cartographie en haute mer, a été publiée par Atlantic/Magellan le jeudi 18 mai 2023 Crédit : AP : Associated Press

Qu’est-il arrivé au sous-marin touristique Titanic ?

Le 18 juin 2023, un submersible envoyé par OceanGate Expeditions – une société privée qui organise des voyages pour explorer l’épave du Titanic – a disparu dimanche soir.

Le navire aurait cinq personnes et plongerait avec un approvisionnement en oxygène de quatre jours, selon la BBC.

Il était destiné à explorer l’épave emblématique du Titanic, située à 900 milles marins à l’est de Cape Cod, dans le Massachusetts.

Cependant, lorsque le navire n’est pas revenu, cela a incité la Garde côtière à rechercher le sous-marin de recherche manquant.

Hamish Harding, un homme d’affaires milliardaire britannique de 59 ans et l’une des cinq personnes à bord du sous-marin disparu, a averti les abonnés des médias sociaux des mauvaises conditions météorologiques avant le début de son voyage.

Dimanche, il s’est rendu sur Facebook pour écrire: « En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023.

« Une fenêtre météo vient de s’ouvrir et nous allons tenter une plongée demain. Nous avons commencé à naviguer depuis St. Johns, Terre-Neuve, Canada hier et prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain matin.

Il a ajouté: « Plus de mises à jour sur l’expédition à suivre SI le temps se maintient! »

Combien de personnes sont portées disparues ?

Cinq personnes devaient se trouver à bord du navire au moment de sa disparition.

Harding ainsi que le pilote de submersible français Paul-Henry Nargeolet et le directeur général et fondateur d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, sont tous portés disparus, selon Sky News.

« Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles », a déclaré OceanGate Expeditions dans un communiqué.

« Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible. »

Un avion P8 Poseidon doté de capacités de détection sous-marine est également utilisé pour aider les garde-côtes américains et canadiens dans leurs recherches pour récupérer le submersible et tous les survivants.

Le RMS Titanic a quitté Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912 Crédit : Getty Images – Getty

Quand le Titanic a-t-il coulé ?

Le RMS Titanic a été construit à Belfast, en Irlande du Nord, et conçu par le constructeur naval William Pirrie.

Le plus grand paquebot jamais construit a quitté Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912, et devait se rendre à New York le 17 avril.

Cependant, le 15 avril, vers 2 h 20, le Titanic a heurté un iceberg et a coulé dans l’océan Atlantique à environ 400 milles au sud de Terre-Neuve, au Canada.

Près de 1 500 des 2 200 passagers et membres d’équipage ont coulé avec le navire ou sont morts de froid à cause de la tragédie.