Qu’est-il arrivé au Royal Yacht Britannia mentionné dans The Crown Saison 5 ?

LONDRES – La cinquième saison très médiatisée de “The Crown” s’ouvre sur une métaphore lourde pesant environ 4 000 tonnes. Nous sommes en 1953 et la jeune reine Elizabeth II, un mois avant son couronnement, est en Écosse pour lancer le nouveau yacht royal, Britannia. “J’espère que ce tout nouveau navire, comme votre toute nouvelle reine, se révélera fiable et constant, capable de résister à n’importe quelle tempête”, déclare-t-elle sous de grands applaudissements.

Et donc la reine et son navire sont inextricablement liés alors que l’émission télévisée Netflix avance rapidement jusqu’en 1991, lorsque des questions sur les réparations coûteuses pour Britannia sont présentées en parallèle à des questions sur la question de savoir si la reine de 65 ans est trop vieille pour son rôle.

Le roi Charles III veut regarder vers l’avenir. “La Couronne” le ramène en arrière.

Il ne manque pas qu’il s’agit d’un dispositif narratif dans une série désormais qualifiée de « dramatisation fictive ». Mais la sortie de l’épisode cette semaine a renouvelé l’intérêt pour l’histoire du yacht royal et a déclenché un débat sur la manière dont la monarque britannique a interagi avec son gouvernement. Cela a également coïncidé avec un écho moderne de 1991, alors que le nouveau Premier ministre Rishi Sunak, confronté à une récession, a coulé des plans pour un yacht royal de remplacement.

Ce qu’il faut savoir sur Britannia, “le palais flottant”

Il y a un vrai yacht royal Britannia et, comme dans le spectacle, la jeune reine a vraiment annoncé son nom et l’a baptisé avec une bouteille de vin Empire. (Mais pas avec un discours autoréférentiel.)

Britannia était le dernier d’une série de yachts royaux datant de 1660 et du roi Charles II. En 44 ans de service, le navire a parcouru plus d’un million de milles marins, soit l’équivalent de plus de 40 tours du monde, faisant escale dans plus de 600 ports dans 135 pays et projetant l’influence britannique dans le monde entier.

Britannia était utilisée pour les visites d’État et les réceptions, les vacances de la famille royale et les lunes de miel. Les présidents Dwight D. Eisenhower, Gerald Ford, Ronald Reagan et Bill Clinton ont tous passé du temps à bord, tout comme Boris Eltsine et Nelson Mandela. Lorsque la guerre civile a éclaté au sud du Yémen en 1986, Britannia a été détournée pour aider à évacuer les civils.

“The Crown” suggère que le yacht était la “maison” préférée de la reine, chérie encore plus que Balmoral dans les hautes terres écossaises. Les biographes ne contestent pas que cela aurait pu être vrai. Dans son livre “Queen of Our Times”, Robert Hardman écrit : “Il y avait peu d’endroits où la reine serait plus heureuse”.

Bien que servi par un équipage de 220 personnes, le navire était un endroit où la famille royale pouvait se détendre et échapper à l’œil vigilant du public. Hugh Casson, qui a conçu l’intérieur, a raconté un jour que “l’idée générale était de donner l’impression d’une maison de campagne en mer”. Le prince Philip, le mari de la reine, était fasciné par les oiseaux qu’il a vus lors de voyages dans les années 1950 et a même publié un livre intitulé “Birds from Britannia”.

La reine a-t-elle fait pression pour des réparations ?

La partie controversée de la représentation de “The Crown” se concentre sur la question de savoir si la reine a activement fait pression sur le Premier ministre John Major pour que le gouvernement paie des réparations importantes – ce qui aurait pu équivaloir à une ingérence inappropriée dans la politique d’un monarque constitutionnel.

Elle dit dans l’émission: “Me voici, je viens vers vous, Premier ministre, à genoux, pour la signature, mais j’espère que ce sera une formalité.”

Le personnage de Major, qui était Premier ministre pendant une dure récession, répond en suggérant que le yacht royal est “quelque chose de luxe” et que dépenser de l’argent public dessus alors que l’économie est dans le réservoir ne serait pas bon pour le gouvernement ou le famille royale.

La reine persiste, arguant que le yacht est “un élément central et indispensable de la façon dont la couronne sert la nation” et “une expression flottante et maritime de moi”.

La métaphore du navire de la reine est traînée dans une conversation ultérieure, lorsque le personnage du prince Charles – impatient d’être roi – raconte à Major à propos de Britannia : “Parfois, ces vieilles choses sont trop coûteuses pour continuer à être réparées.”

Alors, est-ce que tout cela a réellement eu lieu?

Le major de la vie réelle a appelé les conversations imaginaires de l’émission : “un baril de bêtises”.

Robert Lacey, consultant historique sur “The Crown”, a défendu la représentation. Il a déclaré au Washington Post que le sujet du yacht aurait inévitablement surgi entre la reine et le Premier ministre, qui se réunissaient une fois par semaine pour discuter de questions d’État.

“Elle en a certainement parlé au Premier ministre”, a déclaré Lacey. “De toute évidence, la famille royale aurait fait pression pour cela. La reine voulait un autre yacht royal.

Hardman, le biographe royal, a insisté sur le fait que même si la reine aurait sans aucun doute été intéressée par des réparations ou un remplacement, elle n’aurait pas “appuyé sur ses premiers ministres pour de l’argent”.

Dans une lettre écrite en 1994, conservée plus tard aux Archives nationales, le sous-secrétaire privé de la reine, Kenneth Scott, a écrit au bureau du cabinet que «la reine serait naturellement très heureuse si un moyen pouvait être trouvé pour mettre à la disposition de la nation dans le 21e siècle le genre de service que Britannia a fourni au cours des 43 dernières années.

Scott a noté, cependant, que “la question de savoir s’il devrait y avoir un yacht de remplacement est vraiment une question pour le gouvernement” et “la dernière chose que je voudrais voir est un titre de journal disant” Queen Demands New Yacht “.”

Le Times de Londres titre lorsque la lettre a été découverte en 2018 : « Je veux un nouveau yacht, a déclaré Queen à Whitehall dans une lettre secrète.

Qu’est-il arrivé à Britannia ?

Le gouvernement de Major n’a pas été influencé par des arguments pour réparer ou renouveler le navire. Même avec une rénovation coûtant environ 17 millions de livres, Britannia serait coûteuse à exploiter et difficile à entretenir. Il était difficile de justifier alors que les voyages en avion étaient une alternative facilement disponible pour les voyages royaux et les missions commerciales.

Le dernier voyage du yacht à l’étranger était à Hong Kong, lorsque le territoire a été rendu à la Chine en 1997. Quelques mois plus tard, Britannia a entrepris une tournée d’adieu en Grande-Bretagne, faisant escale dans six ports principaux et faisant exploser ses sirènes en passant devant le chantier naval qui a construit elle, avant de revenir pour une cérémonie de déclassement à Portsmouth, en Angleterre, le 11 décembre 1997. Les horloges du navire ont été arrêtées. Le groupe des Royal Marines a joué. Lacey a noté: “La seule fois où la reine a été vue pleurer, c’est lorsque le yacht royal a été mis hors service.”

Le navire est maintenant un site d’attraction touristique à Édimbourg, en Écosse. Le jour des funérailles nationales de la reine en septembre, un joueur de cornemuse solitaire a joué une complainte sur le pont.

Qu’en est-il des plans pour un yacht royal de remplacement ?

La possibilité d’un yacht de remplacement a gagné du terrain lors des élections générales de 1997, mais le nouveau gouvernement travailliste a rejeté l’idée.

Plus de deux décennies plus tard, dans le cadre d’une campagne visant à promouvoir une «Grande-Bretagne mondiale» revigorée au lendemain du Brexit, le Premier ministre Boris Johnson a proposé un nouveau yacht royal. Il y a eu une poussée pour nommer le navire après feu le prince Philip, bien que ce soit plus pour le gouvernement que pour la famille royale. Dans la vision de Johnson, le navire ferait le tour du monde comme une « ambassade flottante », où les fonctionnaires accueilleraient des sommets et concrétiseraient des accords commerciaux. Il en coûterait environ 250 millions de livres à construire, plus 30 millions de livres par an à exploiter.