Qu’est-il arrivé au prodige de Chelsea, Gael Kakuta ?

La configuration de l’académie de Chelsea a produit une fantastique gamme de talents au fil des ans. Des joueurs comme John Terry, Graeme La Seux, Jimmy Greaves et bien d’autres comptent parmi les meilleurs joueurs de l’académie de Chelsea de tous les temps – qui ont tous connu une carrière réussie au club.

Mais ces derniers temps, de nombreux jeunes talents sont passés entre les mailles du filet. Kevin De Bruyne, Declan Rice et Jamal Musiala ne sont que quelques noms qui viennent à l’esprit lorsque l’on pense aux talents de classe mondiale qui ont échappé aux griffes des Blues.

Et puis il y en a, qui n’y arrivent tout simplement pas et qui n’y parviennent jamais. C’est le cas de Gaël Kakuta.

Qu’est-il arrivé à Gaël Kakuta ?

Gaël Kakuta. Voilà une explosion de la part des anciens fans de Chelsea. L’enthousiasme était réel lorsqu’un jeune Français s’est rendu à Cobham en 2009, mais cela ne s’est pas passé exactement comme prévu.

Il a été enrôlé dans les rangs des jeunes de Chelsea et a immédiatement remporté le titre de joueur de l’année au sein de l’académie lors de sa première saison au club.

Ce n’était pas une surprise pour certains. L’éclaireur de Chelsea à l’époque, Guy Hillion, est l’homme qui a convaincu Chelsea de le signer après l’avoir décrit comme « le joueur le plus doué de sa génération ».

Il a également reçu les éloges de la légende de Chelsea, Michael Ballack, le milieu de terrain allemand disant aux journalistes : « Allez voir le Français, c’est une star », après avoir joué dans la réserve de Chelsea alors qu’il se remettait d’une blessure.

Mais avec le recul, nous savons que la carrière de Kakuta a été tout sauf réussie à Stamford Bridge. Il n’a finalement joué que six fois pour les Bleus, alors que lui est-il arrivé ?

Le début de la disparition de Kakuta

Après avoir fait et impressionné sous Carlo Ancelotti lors de ses débuts en Premier League et en Ligue des Champions, Kakuta a signé un nouveau contrat de quatre ans et demi avec Chelsea en décembre 2010 – mais souhaitait être prêté afin d’obtenir du temps de jeu. .

Alors les prêts sont arrivés. Il a choisi Fulham comme première destination, et a complètement échoué. Sa quête de temps de jeu n’a pas connu de retour, jouant seulement sept fois pour les Cottagers. Bolton était le suivant, quatre matchs. Puis Dijon, 14 matchs. Ouais. Une perte de deux années supplémentaires.

Kakuta a ensuite enduré certaines de ses meilleures années à Vitesse en prêt, 34 matchs sur deux ans était le plus grand nombre de football qu’il ait jamais joué, ce qui a conduit la Lazio à prendre ensuite un botté de dégagement en prêt.

Retour à l’échec en Italie, et ce fut le pire à ce jour. Il a fait ses débuts en Ligue Europa. et je ne continuerais qu’à en faire un de plus. Il a joué un total de quatre minutes en Serie A, remplaçant Mirsolav Klose contre l’Atalanta.

En 2014, un autre prêt a suivi, et vous l’aurez deviné, il a échoué. C’est là que Chelsea a finalement abandonné.

Libéré par Chelsea

Le 19 juin 2015, après sa libération de Chelsea, Kakuta a signé un contrat de quatre ans avec Séville. Après avoir joué seulement deux fois pour l’équipe de la Liga en une saison, il était presque certain que sa carrière dans les grandes équipes européennes était terminée. Il a ensuite figuré dans les rôles suivants :

Année Équipe Jeux Objectifs 2016-2018 Hebei Chine Fortune 24 (2) 2017 → Deportivo La Corogne (prêt) dix (2) 2017-2018 → Amiens (prêt) 36 (6) 2018-2019 Rayo Vallecano 12 (1) 2019-2021 Amiens 24 (2) 2020-2021 → Lens (prêt) 35 (11) 2021-2022 Lentille 31 (3) 2022– Amiens 37 (8)

Comme vous pouvez le constater, il a de nouveau trouvé refuge en Ligue 2 à Amiens, où il y est toujours, et s’en sort plutôt bien.

Une carrière étrange, qui n’a finalement jamais décollé. Nous souhaitons néanmoins à Kakuta la meilleure des chances pour le reste de ses jours en tant que footballeur.