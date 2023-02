Qu’est-il arrivé au personnage de Karen Henthorn, Teresa Bryant, dans Coronation Street ?

BEAUCOUP de personnages sont venus et sont partis des pavés au fil des ans.

Qu’est-il arrivé à Teresa Bryant sur Corrie ?

Les fans de Diehard Corrie se souviendront de Teresa Bryant.

Le personnage a été présenté pour la première fois aux téléspectateurs en mars 2007, en tant qu’ex-épouse de Jerry Morton et mère de Jodie, Darryl, Mel et Kayleigh.

Son plus jeune fils Finlay était le résultat d’une liaison mais le jeune garçon a été recueilli par Jerry après que Teresa soit partie en vacances sans lui.

Alors que son comportement négligent était une raison suffisante pour que les téléspectateurs ne l’aiment pas, Teresa s’est abaissée à un nouveau creux choquant en 2008, lorsqu’elle a été autorisée à emménager avec les Morton pour aider à prendre soin de son ex-mari Jerry.

À l’époque, Jerry se remettait d’une crise cardiaque, mais sa santé allait changer une fois que Teresa l’aurait rejoint.

Afin de rester sous le même toit que le clan, Teresa a empoisonné Jerry pour le maintenir malade en lançant ses repas avec des comprimés.

Sa fille Mel a finalement découvert ce qu’elle avait fait et, après avoir donné à son père un ultimatum entre elle et Teresa, elle est restée chez son amie, Abi Sharpe.

L’empoisonnement de Jerry l’a conduit à s’effondrer et à se cogner la tête sur la table basse, ce qui est parti avec une oreille saignante.

Teresa lui a avoué alors qu’il était à l’hôpital, malgré sa proposition de réessayer avec elle.

Elle a ensuite été arrêtée pour tentative de meurtre sur toute la ligne pour ses actions avant de devenir persona non grata au n ° 6.

Teresa a été forcée de quitter la rue une première fois après que Jerry ait vendu son entreprise de plats à emporter à Dev Alahan et loué le n ° 6 à Anna et Eddie Windass.

Elle est revenue en 2009 et bien que Dev Alahan et son fils Darryl aient essayé de lui donner une seconde chance dans la vie dans les pavés, Teresa a réussi à leur montrer qu’ils avaient eu tort de lui faire confiance.

Après avoir été autorisée à emménager dans l’appartement de Corner Shop avec Darryl by Dev, elle a retrouvé son ancien travail à emporter.

Les choses ont culminé lorsque Darryl a été payé par Dev pour rompre avec Amber Kalirai, que Teresa pensait n’être pas assez bien pour son fils.

Elle a finalement dit à Amber Darryl qu’elle avait été soudoyée pour rompre avec elle, ce qui a conduit un Darryl en colère à la jeter hors de l’appartement et elle a été renvoyée par Dev.

Darryl a quitté Weatherfield pour l’Espagne, incitant Teresa à trouver sa propre place dans Coronation Street.

Après avoir obtenu un emploi de femme de ménage dans l’usine Underworld, Teresa s’est lancée dans une romance avec Lloyd Mullaney.

Cependant, en mai 2010, Teresa a fait ses valises et a quitté Coronation Street, croyant qu’elle n’avait plus rien à quoi se raccrocher.

Elle a réalisé que Lloyd n’avait d’yeux que pour Cheryl Gray et a été encouragée par son ancienne flamme Liz McDonald à repartir la tête haute.

On ne sait pas où elle se trouve car elle n’a pas été revue depuis.

Qui est Karen Henthorn et dans quelles émissions de télévision a-t-elle été ?

Karen Henthorn est une actrice britannique de 59 ans née à Oldham, dans le Lancashire.

Actrice de télévision bien connue, elle est apparue dans plusieurs programmes avant son long passage à Corrie.

Avant son apparition dans la série, elle a joué un rôle dans The Booze Cruise où elle a joué Cath Bolton.

Elle est également apparue dans Doctors and Heartbeat avant de passer à EastEnders.

Les fans de l’émission BBC One se souviendront qu’elle était connue sous le nom de Julie Haye à Albert Square de 1997 et 1998.

Karen a également endossé le rôle de Marissa Platting dans Shameless.

Ses crédits les plus récents incluent la série comique Trolled de Sky One et le programme pour enfants Young Dracula et la série BBC Three In the Flesh.

En 2022, l’actrice de 60 ans a joué dans le drame de Channel 5 The Teacher.

Pendant ce temps, Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

