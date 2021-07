Le concurrent de BACHELORETTE Greg Grippo a reçu First Impression Rose de Katie Thurston lors de sa première saison.

Alors que la saison Bachelorette de Thurston bat son plein, les fans ont fustigé Grippo après qu’il a été révélé qu’il était secrètement un acteur « à la recherche de la gloire ».

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur The Bachelorette

Candidat à la Bachelorette Greg Grippo Crédit : Instagram/Greg Grippo

Qu’est-il arrivé au père de Greg Grippo de The Bachelorette ?

Le père de Grippo, Frank Grippo, est décédé le 30 décembre 2018, selon sa nécrologie.

Frank a été marié à la mère de Greg, Sandra, pendant 35 ans avant son décès.

Frank a reçu un diagnostic de cancer de stade IV et n’a plus qu’un mois à vivre.

Au cours de l’épisode de The Bachelorette du 14 juin, Grippo a révélé la mort de ce père lors de son rendez-vous en tête-à-tête avec Thurston.

Greg Grippo et son père Frank Crédit : Instagram/greggrippo

Le lendemain de la mort de son père, Grippo s’est rendu sur Instagram pour partager quelques photos de lui.

« Je sais que tu es toujours avec nous, je t’aime pour toujours », a-t-il légendé le téléchargement, ajoutant un emoji coeur rouge.

Pourquoi les fans de Bachelorette pensent-ils que Greg Grippo est un acteur ?

La nation Bachelorette a porté des accusations contre le candidat Grippo, qu’il est dans la série pour la gloire, pas pour l’amour.

Thurston a donné sa première impression à Grippo cette saison, après lui avoir offert un collier de macaroni fabriqué par sa nièce.

Grippo est censé être un responsable marketing actuel de New York, mais l’utilisateur de Reddit @DeuxMoi pense le contraire, après avoir publié une longue liste d’accusations contre lui.

Les accusations ont suscité des spéculations selon lesquelles il serait dans la série pour faire avancer sa carrière, pas pour gagner le cœur de Thurston.

Les fans de la Bachelorette pensent que Greg Grippo est un acteur à la recherche de la gloire et non de l’amour Crédit : Instagram/Greg Grippo

« Il n’est pas dans l’émission par amour, encore moins Katie, et son apparition dans cette émission est uniquement pour promouvoir et lancer sa carrière d’acteur », a écrit l’utilisateur de Reddit.

L’utilisateur a ensuite accusé Grippo d’être un « menteur manipulateur ».

Dans un autre article de l’utilisateur de Reddit, ils parlent de connaître l’un des candidats, et bien qu’ils n’indiquent jamais de nom spécifique, la nation Bachelorette est convaincue qu’il s’agit de Grippo.

« Mon meilleur ami est sorti très sérieusement avec un concurrent préféré des fans sur The Bachelorette pendant un an et demi et il était affreux avec elle », a déclaré l’utilisateur.

« Ce numéro de garçon timide et doux est exactement cela: un numéro. Il est vraiment en fait un acteur.

« Je l’ai personnellement vu faire une crise et l’appeler un nom terrible pour porter une mini-robe, alors je ne peux qu’imaginer ce qui s’est passé à huis clos. »

L’utilisateur a poursuivi: « Il a rompu avec elle, elle était extrêmement contrariée et l’a ensuite obligée à Uber une heure pour rentrer seule dans son appartement à 1 heure du matin.

Selon Spoiler King Reality Steve, Greg atteint le dernier carré de Katie Thurston Crédit : Instagram/Greg Grippo

« Nous avons vu notre gentille amie confiante se transformer en une coquille d’elle-même, puis être jetée sur le trottoir. Bien sûr, ses réseaux sociaux sont parfaitement organisés maintenant. Il a une image à protéger. «

Les médias sociaux de Grippo révèlent également qu’il a fréquenté la William Esper Acting School, ce qui a soutenu les accusations.

Comment regarder la Bachelorette ?

La Bachelorette est diffusée le lundi à 20h sur ABC.

Au cours de l’épisode du 5 juillet, Thurston et Andrew Spencer ont eu une conversation intime sur leurs vies amoureuses passées, qui a touché une corde sensible chez les téléspectateurs qui ont déclaré que la série avait parcouru « un long chemin ».