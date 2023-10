Crédit d’image : TLC

Tammy Slaton37 ans, a vécu une tragédie lorsque son mari, Caleb Willinghamest décédé à l’âge de 40 ans le 30 juin. Le couple s’est rencontré au centre de réadaptation pour perdre du poids et leur relation a été documentée sur Sœurs de 1 000 lb sur TLC. Tammy a publié une déclaration après le décès de son mari et a déclaré qu’elle était « dévastée » par sa mort.

Continuez à lire pour en savoir plus sur Caleb, sa relation avec Tammy et sa mort tragique.

Qu’est-il arrivé à Caleb Willingham ?

Caleb est décédé de causes inconnues le 30 juin 2023. Tammy a confirmé le décès de son mari dans une déclaration déchirante à Personnes.

« Je suis dévastée d’annoncer la nouvelle du décès de mon mari », a déclaré la star de télé-réalité le 1er juillet. « Il était mon meilleur ami et je l’aimais beaucoup. Quand j’ai rencontré Caleb, il est devenu mon ange gardien et maintenant il veille vraiment sur moi. Nos familles apprécient la sympathie de chacun et vous demandent de respecter notre vie privée en ce moment.

TLC a également évoqué la mort de Caleb dans une déclaration. « Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Caleb Willingham. Nos condoléances vont à Tammy, à sa famille et à ses amis en cette période difficile », a déclaré la chaîne.

Quel était le travail de Caleb Willingham ?

On ne sait pas exactement ce que Caleb faisait comme travail. Il est apparu dans un seul épisode de Sœurs de 1 000 lb. L’épisode a été diffusé en mars 2023 et a documenté son mariage avec Tammy qui a eu lieu en novembre 2022.

Combien de temps Caleb Willingham et Tammy Slaton ont-ils été mariés ?

Après s’être rencontrés au centre de réadaptation de Windsor Lane en 2022, Tammy et Caleb se sont fiancés en octobre et se sont mariés en novembre. Ils ont dit « oui » dans le même centre de réadaptation à Gibsonburg, Ohio, où ils se sont rencontrés.

« Quand j’ai vu Caleb à l’autel, j’imaginais juste des colombes et des papillons tout autour, comme si Dieu avait ouvert les nuages ​​et laissé entrer la lumière du soleil », a déclaré Tammy. Personnes à l’époque. «C’était magique. Le jour de notre mariage était parfait, il y avait tellement d’amour dans la pièce. J’ai littéralement épousé mon meilleur ami.

Après cinq mois de mariage, Le soleil a rapporté que Tammy était en train de demander le divorce d’avec Caleb. Apparemment, le couple s’est séparé à cause de la prise de poids de Caleb, tandis que Tammy progressait dans sa perte de poids. « Il a pris 30 livres et n’a pas suivi son programme », a déclaré une source proche de Tammy. Le soleil. « Ils se sont disputés à ce sujet et il lui a dit qu’il voulait divorcer, mais il a ensuite essayé de faire marche arrière. »

On ne sait pas si Tammy et Caleb étaient officiellement séparés au moment de sa mort.