Qu’est-il arrivé au jouet à emporter Bright Starts Beaming Buggie ?

Je ne me souviens pas qui m’a donné l’insecte en plastique dur avec les ailes lumineuses fascinantes et la seule mélodie de jouet pour bébé dont je n’ai jamais eu marre. Mais je me souviens comment ils l’ont décrit : Comme un médicament pour les bébés. Je l’ai reçu il y a six ans lorsque je suis devenu parent. Le Bright Starts Beaming Buggie Take-Along Toy, son nom officiel, est devenu l’arme magique contre les crises de larmes les plus intenses de ma fille, lorsque son petit visage est devenu cramoisi, sa respiration à peine capable de suivre ses cris, exprimant un désespoir qui semblait impossible profonde pour une personne si nouvelle dans le monde. J’allumais le Buggie de la taille d’une main et la douce berceuse combinée aux ailes scintillantes apaiserait de manière fiable ses sanglots alors qu’elle assistait au spectacle de lumière musical. Une fois qu’elle était endormie, je pouvais changer le bruit pour le bruit des vagues de l’océan. Mieux encore, le Buggie avait un clip à attacher au siège d’auto, le gardant suspendu et bourdonnant juste au centre de la vue de ma fille, afin que je puisse conduire sans le bruit gênant de sa misère. Je pense à ce bug chaque fois qu’il est temps d’acheter des cadeaux pour les nouveaux parents. Aucune autre méthode n’a aussi bien fonctionné pour calmer mon propre enfant, alors je l’ai offerte des dizaines de fois en cadeau. “Cela a fonctionné à merveille lors d’un changement de couche tout à l’heure – incroyable ; nous vous sommes redevables », a déclaré un nouveau père dans un message typique de gratitude. J’ai vu une autre mère sur YouTube qui a suivi combien de temps “l’abeille magique” a mis pour arrêter les larmes de son bébé : 43 secondes. Mais plus tôt cette année, alors qu’un collègue attendait, je suis allé acheter le Beaming Buggie et j’ai découvert qu’il était en rupture de stock sur Amazon, Target et Walmart, les endroits où il se vendait généralement pour environ 12,99 $. J’ai pensé qu’il s’agissait d’un problème de chaîne d’approvisionnement pandémique et j’ai attendu quelques mois, mais il est resté en rupture de stock. Je l’ai trouvé vendu sur eBay pour environ 100 $, mais je ne pouvais pas me résoudre à dépenser autant.

Alors que les bébés continuaient à arriver et que le Beaming Buggie restait indisponible, j’ai commencé à m’inquiéter. Lorsque l’une de mes amies les plus proches a accouché cet été, j’ai emballé le bogue original de ma fille, si bien utilisé que j’ai dû faire un guide manuscrit des boutons car leurs marques s’étaient usées. “Merci pour la sucette magique pour bébé”, m’a envoyé un message peu de temps après. Chaque saison a son propre jouet It. (Ma fille, maintenant à l’école primaire, réclame des poupées LOL Surprise, une chose dont nous ignorions l’existence à Noël dernier.) Je suis généralement au courant des tendances, mais je n’avais pas compris qu’un jouet pour bébé, un groupe démographique que je considère comme plutôt statique, se démoderait. Quand j’ai réalisé que ce jouet bien-aimé et apparemment essentiel n’était plus fabriqué, j’ai retrouvé l’entreprise derrière pour savoir pourquoi. La marque Bright Starts est fabriquée par Kids 2, basée à Atlanta, une entreprise familiale qui cible le marché des nouveau-nés à 2 ans. Kids 2 possède également Baby Einstein, une marque que j’ai reconnue grâce à un boom box coloré omniprésent qui joue des mélodies classiques, des chansons dont je me suis lassé beaucoup plus rapidement que la mélodie de mon bien-aimé Buggie. Kids 2 ne vend pas ses jouets directement aux consommateurs, mais les distribue plutôt par l’intermédiaire de détaillants. Chacune de ses marques a une philosophie, a déclaré Jill Waller, responsable mondiale des produits et de l’innovation de l’entreprise. Bright Starts consiste à inspirer la joie et Baby Einstein à encourager la curiosité. Mme Waller m’a officiellement annoncé la nouvelle : la gamme Bright Starts Beaming Buggie était morte. Introduit en 2015, il avait été retiré en 2020, “ce qui est une très bonne course pour un jouet”, a-t-elle déclaré. “La plupart des jouets durent environ deux ou trois ans.”