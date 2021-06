LE PRÉSIDENT Joe Biden et la Première Dame Jill Biden sont les fiers propriétaires de deux chiens.

Les deux chiens sont tous deux des bergers allemands et ont brièvement emménagé à la Maison Blanche avec les Biden.

Le berger allemand Champ de Joe Biden est décédé le 19 juin Crédit : Twitter

Qu’est-il arrivé au chien Champ de Joe Biden ?

Le samedi 19 juin, le président Biden a annoncé le décès d’un de ses bergers allemands, Champ.

Champ avait 13 ans au moment de sa mort.

Dans une déclaration à la Maison Blanche, le président a déclaré: « Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous vous informons tous que notre bien-aimé berger allemand, Champ, est décédé paisiblement à la maison.

« Il était notre compagnon constant et chéri au cours des 13 dernières années et était adoré par toute la famille Biden.

Champ avait 13 ans au moment de sa mort Crédit : Getty

« Même lorsque la force de Champ diminuait au cours de ses derniers mois, lorsque nous entrions dans une pièce, il se relevait immédiatement, sa queue remuant toujours, et nous frappait le nez pour une égratignure à l’oreille ou un massage du ventre », a ajouté le président Biden.

« Où que nous soyons, il voulait être, et tout allait mieux quand il était à côté de nous.

« Il n’aimait rien de plus que de se pelotonner à nos pieds devant un feu en fin de journée, de se joindre à nous en tant que présence réconfortante lors de réunions ou de prendre le soleil dans le jardin de la Maison Blanche.

« Dans sa jeunesse, il était le plus heureux de courir après des balles de golf sur la pelouse de l’observatoire naval ou de courir pour attraper nos petits-enfants alors qu’ils couraient dans notre arrière-cour dans le Delaware. »

Le président Biden a poursuivi: « Dans nos moments les plus joyeux et dans nos jours les plus tristes, il était là avec nous, sensible à chacun de nos sentiments et émotions non exprimés.

« Nous aimons notre gentil et gentil garçon et il nous manquera toujours. »

Depuis combien de temps Champ est-il avec Joe et le malade Biden?

Champ a été adopté comme chiot après que Biden a été élu vice-président en 2008.

Le deuxième berger allemand de Biden, Major, n’a que trois ans.

Le duo canin a son propre compte Instagram @first_dogs_usa et il y a aussi un compte Twitter pour @TheOvalPawffice – qui mentionne également le Premier Grand-chat Winston.

