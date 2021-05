Qu’est-il arrivé au casting de Home Improvement? De la prison aux énormes files d’argent et aux morts tragiques

Les années 90 ont été un temps fort pour les sitcoms emblématiques et durables – avec Home Improvement parmi les plus appréciés et les mieux notés.

Lancé en septembre 1991, le spectacle a suivi la vie de l’animateur de bricolage Tim Taylor et les singeries de sa famille.

Alamy

Le casting de Home Improvement était une sitcom très appréciée[/caption]

L’émission a duré huit saisons et a remporté un Golden Globe au cours de sa course, mettant le casting sur la voie de la célébrité.

Mais que s’est-il passé une fois que le spectacle a fermé ses portes?

Voici ce que les acteurs font depuis la fin de la série en 1999.

Getty

Tim est aimé comme la voix de Buzz Lightyear[/caption]

Tim Allen

Tim Allen était l’homme principal de la série – reconstruisant sa carrière en jouant à The Toolman Tim Taylor lors du lancement de Home Improvement en 1991.

Auparavant passé du temps en prison pour trafic de drogue, Tim a reconstruit sa carrière en déménageant à Los Angeles et en travaillant comme comique debout, avant de décrocher le rôle de Tim.

Depuis lors, il s’est concentré uniquement sur la comédie à la télévision et au cinéma, avec des films tels que The Santa Clause, The Shaggy Dog et Christmas With The Kranks.

Il est actuellement sur la sitcom de Fox Last Man Standing et est internationalement apprécié en tant que voix de Buzz Lightyear de Toy Story.

Getty

La carrière télévisuelle de Pamela Anderson a été lancée par Home Improvement[/caption]

Pamela Anderson

Pamela Anderson n’est apparue que sur 24 épisodes de la sitcom sous le nom de ‘Tool Time Girl’ Lisa, mais est sans doute l’un des visages les plus connus de la distribution.

En vedette dans les deux premières saisons, elle a ensuite rejoint le line-up du drame de plage Baywatch, jouant le très recherché CJ Parker.

Pamela a également eu une carrière en tant que mannequin glamour et Playboy, mais se concentre maintenant beaucoup de son temps sur l’activisme pour les droits des animaux et les organismes de bienfaisance pour la violence sexuelle.

Plus récemment, elle est devenue une habituée du circuit de compétition de réalité, apparaissant dans Dancing On Ice au Royaume-Uni en 2013 et dans deux versions de Dancing With The Stars.

Une bio-série sur son mariage de trois ans avec le batteur de Motley Crue Tommy Lee est actuellement en production, avec Lily James la jouant de 1995 à 1998.

Getty

Earl est décédé à l’âge de 61 ans d’un cancer du poumon en 2003.[/caption]

Earl Hindman

À propos de l’amélioration de l’habitat, Earl était surtout connu comme le voisin curieux « invisible » d’à côté, Wilson W Wilson Jr.

Une partie du bâillon courant était que son visage était toujours masqué par une clôture ou un autre objet le séparant de la maison de la famille Taylor.

Après son passage dans le domaine de l’amélioration de l’habitat, il s’est largement éloigné des feux de la rampe, apparaissant dans deux épisodes de Law and Order et de la spin-off Law and Order: Criminal intention.

Earl est décédé le 29 décembre 2003 d’un cancer du poumon. Il avait 61 ans.

Il a laissé dans le deuil sa femme de 27 ans Molly McGreevey, qu’il a rencontrée sur le tournage de Ryan’s Hope.

En janvier de cette année, Tim lui a rendu hommage sur Last Man Standing, en reconstituant son bâillon classique.

Il a dit plus tard: «J’ai adoré cet homme et nous en avons parlé dans l’histoire.

«J’ai commencé à penser à toute l’histoire que j’avais avec cette émission de télévision, comment je la compare à ma vie dans cette émission. Tout est question de perte, c’est tout ce que je n’arrêtais pas de dire dans cet épisode. «

Getty

Taran a quitté l’industrie et travaille maintenant avec des sous-marins[/caption]

Taran Noah Smith

Taran est apparu sur Home Improvement de 7 à 16 ans – et n’a plus jamais travaillé en tant qu’acteur par la suite.

Dans une interview en 2001, il a expliqué sa décision et a déclaré: « Je n’ai jamais eu la chance de décider ce que je voulais faire de ma vie. »

En avril de cette année-là, il a épousé Heidi van Pelt, 33 ans, ce qui a suscité la controverse car Taran n’avait que 17 ans à l’époque. Ils étaient ensemble pendant six ans avant de divorcer.

Maintenant, il enseigne aux gens comment piloter des sous-marins et, en 2019, a fait sensation en apparaissant à San Francisco dans le véhicule sous-marin.

Craignant au départ d’être des trafiquants de drogue, Taran a rapidement déclaré qu’il s’agissait bien de son bateau et qu’il ne fallait pas s’inquiéter.

Il a déclaré à la porte de San Francisco: « Non, nous ne faisons pas de trafic de drogue, nous n’attaquons pas les États-Unis, nous sommes juste tous des Californiens qui passent un bon moment. »

«Nous voulons être en mesure d’aider les gens avec la vraie beauté et l’émerveillement qui se trouvent sous l’océan à tout moment», a-t-il ajouté.

Getty

Zachary plaide coupable de deux chefs d’accusation liés à un conflit de violence domestique[/caption]

Zachery Ty Bryan

Zachery Ty Bryan a continué à agir depuis son passage dans la maison Taylor.

Il est apparu comme Peter dans Buffy The Vampire Slayer en 2002 et Caz comme Veronica Mars en 2006.

Il a également joué le méchant Clay dans le volet 2006 de la franchise Fast and Furious, Tokyo Drift.

Zachery a épousé Carly Matros en 2007 et ensemble, ils ont quatre enfants.

Ils ont annoncé leur séparation en 2020 et deux semaines plus tard, il a été détenu pour crime d’étranglement, d’agression au quatrième degré et d’ingérence dans un rapport de police à la suite de l’agression de sa nouvelle petite amie.

En février 2021, il a plaidé coupable à deux chefs de délit de classe A.

Il a été condamné à trois ans de probation sur banc, assortie de conditions comprenant un programme d’intervention pour les agresseurs.

Toutes les autres accusations, y compris l’étranglement et l’ingérence dans les rapports de police, ont été rejetées.

Getty

Patricia a retrouvé Tim Allen pour quelques épisodes de Last Man Standing[/caption]

Patricia Richardson

En tant qu’épouse de Tim, Jill, Patricia Richardson savait comment garder sa famille en ligne.

Elle a terminé la série en 1999, la star s’est largement concentrée sur le travail théâtral, puis est revenue à la télévision en tant que Dr Andy Campbell en tant que Strong Medicine en 2002.

D’autres rôles incluent un personnage récurrent dans The West Wing, des apparitions aux côtés de Tim sur Last Man Standing et des films télévisés dont Un Noël au Tennessee.

Elle a trois enfants avec son mari depuis trois ans, Ray Baker.

Getty

Jonathan a étudié la philosophie et a exprimé le jeune Simba sur Le roi Lion[/caption]

Jonathan Taylor Thomas

Jonathan Taylor Thomas a joué l’enfant du milieu Randy Taylor dans la série pendant 180 épisodes, avant de quitter la série deux épisodes dans la saison huit.

Ses années de travail les plus importantes ont été pendant son temps dans la série, notamment en exprimant Young Simba dans Le Roi Lion en 1994.

Il a ensuite exprimé Tyler Tucker dans The Wild Thornberrys et a continué son passage dans des sitcoms avec 8 règles simples.





Jonathan a été vu pour la dernière fois à l’écran dans la série télévisée Last Man Standing.

Loin des caméras, il s’est inscrit à l’Université de Harvard et a étudié la philosophie et l’histoire avant de passer à l’Université St Andrew’s en Écosse.