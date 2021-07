Qu’est-il arrivé à Watson d’IBM ?

« Déjà », a déclaré IBM dans une publicité le lendemain de la victoire de Watson, « nous explorons des moyens d’appliquer les compétences de Watson au langage riche et varié des soins de santé, de la finance, du droit et du monde universitaire ».

C’était pourtant un message prémonitoire.

IBM a investi plusieurs millions de dollars au cours des prochaines années dans la promotion de Watson en tant qu’assistant numérique bienveillant qui aiderait les hôpitaux et les fermes ainsi que les bureaux et les usines. Les utilisations potentielles, a suggéré IBM, étaient illimitées, de la détection de nouvelles opportunités de marché à la lutte contre le cancer et le changement climatique. Un rapport IBM l’appelait « l’avenir du savoir ».

Les publicités télévisées d’IBM comprenaient des conversations ludiques que Watson avait avec Serena Williams et Bob Dylan. Watson a été présenté sur « 60 Minutes ». Pour beaucoup de gens, Watson est devenu synonyme d’IA

Et Watson n’allait pas seulement changer d’industrie. Cela allait insuffler une nouvelle vie à IBM – une entreprise géante, mais dépendante de ses produits hérités. Au sein d’IBM, Watson était considéré comme une technologie qui pouvait faire pour l’entreprise ce que l’ordinateur central faisait autrefois : fournir un moteur de croissance et de profits pendant des années, voire des décennies.

Watson n’a refait aucune industrie. Et cela n’a pas remonté la fortune d’IBM. L’entreprise est à la traîne de ses concurrents qui sont devenus les leaders du cloud computing et de l’IA : Amazon, Microsoft et Google. Alors que la valeur des actions de ces trois-là s’est multipliée plusieurs fois, le cours de l’action IBM a baissé de plus de 10 pour cent depuis la publication « Jeopardy! » de Watson. triomphe en 2011.

Les faux pas de l’entreprise avec Watson ont commencé avec l’accent mis au début sur des initiatives importantes et difficiles destinées à générer à la fois des succès et des revenus importants pour l’entreprise, selon bon nombre des plus d’une douzaine de directeurs et scientifiques actuels et anciens d’IBM interrogés pour cet article. Plusieurs de ces personnes ont demandé à ne pas être nommées car elles n’avaient pas été autorisées à parler ou avaient encore des liens commerciaux avec IBM.