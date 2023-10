Les plus grandes histoires de braquage captiveront toujours l’imagination, et les mouvements d’un homme appelé Vjeran Tomic – alias le vrai Spider-Man – qui a commis une série de vols d’œuvres d’art et de bijoux dans la haute société parisienne ont été transformés en une histoire tout aussi élevée. -documentaire octane.

Le film Netflix – intitulé Vjeran Tomic : Le Spider-Man de Paris – l’homme lui-même évoque sa vie de cambrioleur de chats, jusqu’à son braquage le plus audacieux de tous : la descente de cinq tableaux d’une valeur totale de 110 millions d’euros au Musée d’Art Moderne (MAM) de Paris en 2010.

Mais qu’est-ce qui a poussé Tomic à s’impliquer dans un vol d’œuvres d’art très médiatisé et que lui est-il arrivé par la suite ?

Netflix

La trame de fond

Envoyé de Paris pour vivre avec sa grand-mère à Mostar, en Bosnie, à l’âge de 10 ans, Tomic a réussi son premier braquage : il s’est introduit par effraction dans une bibliothèque, a grimpé par une fenêtre et a volé deux livres vieux de quelques centaines d’années.

À son retour à Paris un an plus tard, il passe son adolescence à courir dans les rues de la capitale française – un lieu de prédilection étant le célèbre cimetière du Père Lachaise – et à apprendre à escalader les murs des mausolées, apprenant en autodidacte une des premières formes de parkour. .

Des mausolées aux appartements ; il a ensuite appris à s’introduire dans des maisons riches pour voler leurs objets de valeur, fouettant ensuite les bijoux sur les marchés – selon Le new yorker il dit même avoir volé des boutons d’or à la famille royale égyptienne à un moment donné.

Il a amélioré son approche et, en 2000, il a utilisé une arbalète avec des cordes pour se faufiler dans un appartement – ​​avec les occupants endormis – et a volé des œuvres d’art, dont deux œuvres de Renoir, un Derain, un Utrillo et un Braque, qui valent plus que un million d’euros.

Gaël Turpo

Le braquage du MAM

En 2004, il rencontre Jean Michel Corvez, galeriste, et au fil des années, Corvez « commande » des objets à Tomic pour qu’ils les revendent ensuite à des clients, et bientôt il passe des bijoux aux peintures.

Un jour en passant, Corvez a mentionné qu’il adorerait posséder un Léger, et Tomic a mentionné qu’il en avait jeté un coup d’oeil au Musée d’Art Moderne et qu’il pensait pouvoir y accéder en dévissant un boîtier peu sécurisé. fenêtre.

À partir du 14 mai 2010, Tomic a passé six nuits à tamponner le cadre de la fenêtre avec du décapant, exposant les vis, les retirant (et les remplaçant par de fausses vis en argile). Le matin du 20 mai, il était prêt. Il a démonté la fenêtre facilement avec des ventouses et avec un coupe-boulons, il a coupé le verrou de la grille et a esquivé les détecteurs de mouvement.

Il est ensuite parti, il a dit Le new yorker, car il voulait attendre de voir si une alarme silencieuse avait été activée. Ce n’était pas le cas. Il y retourne donc et prend le tableau de Léger « Nature morte au chandelier » en le retirant de son cadre. Mais ensuite il a regardé autour de lui et a vu un Picasso (« Pastorale »), « La Femme à l’éventail » de Modigliani, « Le Pigeon aux petits pois » de Picasso et « L’Olivier près de l’Estaque » de Braque et il les a tous pris. Il a failli prendre la « Femme aux yeux bleus » de Modigliani, mais celle-ci lui « a parlé », l’a mis en garde. Il a déclaré plus tard : « Quand je suis allé le retirer du mur, il m’a dit : ‘Si tu me prends, tu le regretteras pour le reste de ta vie.’ »

Les autres pièces étaient apparemment heureuses d’être soulevées, et en deux voyages, le transport a été assuré.

Lorsque la nouvelle a fait la une de la presse internationale, les autorités françaises étaient déterminées à retrouver les tableaux et l’auteur des faits. Ils ont été prévenus par un skateur qui avait remarqué la silhouette sombre de Tomic qui traînait autour de MAM avant le vol.

Pourtant, six mois se sont écoulés et Tomic errait toujours dans les rues de Paris. Ce n’est que lorsqu’un informateur a communiqué son nom que la police a commencé à surveiller Tomic, et il ne restait pas vraiment dans la clandestinité puisqu’il préparait un braquage au centre Pompidou.

Il n’y a toujours pas eu d’arrestation – même, de manière hilarante, lorsque Le véritable message vocal de Tomic était : « Si vous souhaitez acheter des tableaux ou des œuvres d’art, ou des bijoux d’exception, n’hésitez pas à me contacter. Parmi les nombreux tableaux, il y en a cinq qui sont extrêmement chers » – et Corve commença à avoir peur, car vendre les tableaux même sur le marché noir s’avérait incroyablement difficile. Corvez a ensuite transmis certaines des peintures à Yonathan Birn pour qu’il les stocke.

Netflix

Tomic a finalement été arrêté le 12 mai 2011, lorsque, à court d’argent, il a cambriolé un autre appartement et a été littéralement pris en flagrant délit par la police. Lors d’un entretien avec la police, il a admis avoir volé les cinq œuvres d’art.

Le procès a eu lieu en janvier 2017 et Tomic a été reconnu coupable et condamné à huit ans de prison, tandis que Corvez et Birn ont été condamnés respectivement à sept et six ans. Ils ont également dû verser à la Ville de Paris 104 millions d’euros d’indemnisation.

Bien que Birn prétende avoir détruit les photos puis les avoir jetées à la poubelle, certains pensent qu’il ment – ​​de toute façon, les photos n’ont jamais été retrouvées.

Tomic est toujours en prison et devrait purger sa peine jusqu’en 2025. En prison, il tente sa main pour illustrer, apparemment et aimerait également ouvrir un atelier de sculpture pour créer ses propres œuvres.

Vjeran Tomic : The Spider-Man of Paris est diffusé sur Netflix à partir du 20 octobre.