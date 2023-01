Qu’est-il arrivé à toutes les grandes percées scientifiques ?

Les vaccins miracles. Visiophones dans nos poches. Fusées réutilisables. Notre générosité technologique et son flou connexe de progrès scientifique semblent indéniables et inégalés. Pourtant, les analystes maintenant rapport que le rythme global des percées réelles a chuté de façon spectaculaire au cours des près de trois quarts de siècle passés.

Ce mois-ci, dans la revue Nature, les chercheurs du rapport ont expliqué comment leur étude de millions d’articles scientifiques et de brevets montre que les chercheurs et les inventeurs ont fait relativement peu de percées et d’innovations par rapport à la montagne croissante de la recherche scientifique et technologique dans le monde. Les trois analystes ont constaté une baisse constante de 1945 à 2010 dans les découvertes perturbatrices en tant que part de l’entreprise en plein essor, ce qui suggère que les scientifiques d’aujourd’hui sont plus susceptibles d’avancer progressivement que de faire des sauts intellectuels.

“Nous devrions être dans un âge d’or de nouvelles découvertes et innovations”, a déclaré Michael Park, auteur de l’article et candidat au doctorat en entrepreneuriat et gestion stratégique à l’Université du Minnesota.

La nouvelle découverte de M. Park et de ses collègues suggère que les investissements dans la science sont pris dans une spirale de rendements décroissants et que la quantité dépasse à certains égards la qualité. Bien que non abordée dans l’étude, elle soulève également des questions sur la mesure dans laquelle la science peut ouvrir de nouvelles frontières et maintenir le type d’audace qui a déverrouillé l’atome et l’univers et ce qui peut être fait pour s’éloigner de la découverte pionnière. Des études antérieures ont signalé des ralentissements dans le progrès scientifique, mais généralement avec moins de rigueur.