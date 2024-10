Qu’est-il arrivé à Tina Louise après Gilligan’s Island ?

Grâce à la popularité des rediffusions de « Gilligan’s Island », la série finira par revenir plusieurs fois dans plusieurs itérations différentes. En 1978, 1979 et 1981, le casting original a été reconstitué pour trois téléfilms de grande envergure, et certains fans de télévision profonds se souviennent peut-être d’avoir regardé les émissions d’animation « Les nouvelles aventures de Gilligan » en 1974 ou « La planète Gilligan » en 1982. .

Louise, cependant, était visiblement absente de tous ces projets. Jane Webb, Judith Baldwin, Constance Forslund et Dawn Wells ont toutes joué à leur tour Ginger Grant après 1967. Louise n’est pas non plus apparue aux conventions ou à d’autres événements de fans similaires, ce qui a amené beaucoup à supposer qu’elle détestait « Gilligan’s Island » et Je ne voulais plus rien avoir à faire avec la série. Il se trouve que Louise adorait travailler sur « Gilligan’s Island » et n’avait que de l’affection pour Ginger. Elle n’est pas revenue pour des réunions ou autres parce qu’elle était occupée par d’autres projets.

En effet, tout au long des années 1970, Louise est restée un incontournable de la télévisionapparaissant dans des émissions à succès comme « Bonanza », « Ironside », « Mannix » et « Kojak ». Elle était dans deux épisodes de « CHiPs » et dans une série régulière du feuilleton de 1984 « Rituals ». Elle est également apparue dans les feuilletons « Santa Barbara » et « All My Children » ainsi que « Simon & Simon », « Marié… avec des enfants » et « Roseanne ». Louise, semble-t-il, n’avait pas de mal au travail et ne ressentait pas le besoin de revenir pour les retombées de « Gilligan ».

Au cinéma et dans les téléfilms, Louise a également continué à travailler, apparaissant dans le film de Matt Helm « The Wrecking Crew », le film de science-fiction « The Stepford Wives » et la suite conçue pour la télévision « Whatever Happened to Rosemary’s Baby ? » Elle est apparue dans des comédies très médiatisées comme « OC and Stiggs » et des schlock à budget nul comme « Hell Riders ». Sa carrière cinématographique s’est poursuivie à un rythme soutenu. En 1991, elle était dans le film de Brad Pitt « Johnny Suede » et en 1997, elle est apparue dans la comédie tourbillonnante de Stephan Elliott « Welcome to Woop Woop ».

Plus récemment, Louise a joué dans le film de loup-garou « Late Phases » de 2014 et dans le film « Tapestry » de 2019.

Louise, aujourd’hui âgée de 90 ans, semble avoir pris sa retraite, même s’il serait bon de la surveiller, au cas où elle serait encore active. Sa carrière se poursuivra aussi longtemps qu’elle le souhaite.