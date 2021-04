La star du BASKETBALL, Terrence Clarke, a été tué dans un accident de voiture d’horreur à Los Angeles, juste un jour après avoir signé avec une grande agence de sport.

Le joueur de 19 ans, qui s’est déclaré en mars 2021 pour le repêchage de la NBA après avoir joué sa première saison à l’Université du Kentucky, était un tireur prometteur et avait été pressenti pour devenir l’une des nouvelles stars du sport.

Terrence Clarke était un jeune as du basket-ball montant de Boston

Qui était Terrence Clarke?

Clarke était un as du basket en plein essor qui était entré dans le repêchage de la NBA, après avoir disputé seulement huit matchs au cours de la saison 2020 en raison d’une blessure à la jambe droite.

Il a en moyenne 9,6 points et 2,6 rebonds.

Clarke était de Boston et avait récemment terminé sa première saison au Royaume-Uni.

Il se préparait pour le repêchage de la NBA 2021.

Clarke a commencé les six premiers matchs du Kentucky et a été l’un de ses meilleurs buteurs, mis en évidence par un record de 22 points en carrière lors d’une défaite contre Georgia Tech le 6 décembre.

La blessure l’a finalement mis à l’écart pour tout le calendrier de la saison régulière de la Conférence du Sud-Est, bien qu’il soit revenu pour enregistrer trois passes et deux points sur le banc lors de la défaite du tournoi Wildcats SEC contre l’État du Mississippi, qui a mis fin à une saison 9-16.

Malgré son action limitée, Clarke a annoncé sa décision de participer au repêchage de la NBA le 19 mars et a déclaré dans un communiqué qu’il ne s’attendait pas à être blessé.

Mais il a compris que cela faisait partie du jeu et a remercié Calipari et ses coéquipiers parmi tant d’autres.

Le véhicule du joueur prometteur est entré en collision avec un autre qui effectuait un virage à gauche

L’entraîneur des Celtics Brad Stevens a entendu des rapports sur l’accident et la mort de Clarkes peu de temps après que son équipe ait battu les Phoenix Suns jeudi soir.

Clarke connaissait les Celtics, leurs joueurs et même le fils de Steven.

« Je ne sais pas à quel point je veux parler du jeu, quand on considère qu’il est un enfant de Boston … ces enfants sont importants pour nous ici », a déclaré Stevens.

«Je ne l’ai jamais rencontré. Mon fils le regarde. Difficile de parler d’un match de basket. »

Qu’est-il arrivé à Terrence Clarke?

le le véhicule d’un garde de tir prometteur est entré en collision avec un camion après avoir «allumé un feu rouge» à «grande vitesse», selon un officier du département de police de Los Angeles.

Le service d’incendie de la ville a été le premier sur les lieux et Clarke de 6 pieds 7 pouces a été transporté dans un hôpital local où il est décédé des suites de ses blessures le jeudi 22 avril.

L’université a annoncé la mort de Clarke dans un communiqué de presse mais n’a pas inclus plus de détails.

Terrence Clarke, 19 ans, a été tué dans un accident de voiture à Los Angeles

L’entraîneur des Wildcats du Kentucky, John Calipari, a déclaré qu’il était « absolument vidé et malade » et a qualifié le joueur de « beau gosse, quelqu’un qui possédait la salle avec sa personnalité, son sourire et sa joie. »





Nous sommes tous sous le choc, a déclaré Calipari. «Je suis en route pour Los Angeles pour être avec sa mère et son frère pour aider partout où je peux.

«Ce sera une période difficile pour tous ceux qui connaissent et aiment Terrence, et je demanderais à chacun de prendre un moment ce soir pour dire une prière pour Terrence et sa famille. Qu’il repose en paix. »

Clarke laisse dans le deuil ses parents, Osmine Clarke et Adrian Briggs, et ses trois frères et sœurs: Tatyana Gray, Gavin Clarke et Madison Adrianne.