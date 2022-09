ENTRE son apparition dans d’autres émissions et son arrivée à l’hôpital, Teresa Giudice laisse ses fans deviner.

Après que la star de Real Housewives of New Jersey ait eu un problème de santé en mars 2022, Teresa s’est rapidement rétablie, s’est mariée et a commencé à concourir sur Dancing With the Stars.

AFP-Getty

Qu’est-il arrivé à Teresa Giudice ?

Le 24 mars 2022, la fille de Teresa Guidice, Gia, a suscité l’inquiétude des fans de RHONJ lorsqu’elle s’est rendue sur les réseaux sociaux et a publié des photos de sa célèbre mère à l’hôpital.

Gia a partagé avec ses abonnés Instagram: “Un tel soldat, je t’aime. Priez pour un prompt rétablissement, je vous aime @teresagiudice.

L’avocat de Teresa, James Leonard Jr, a raconté au US Sun sa peur de la santé : « Teresa a été admise à l’hôpital la nuit dernière et a subi une intervention d’urgence non esthétique ce matin.

“Elle est en convalescence et espère un prompt rétablissement. Elle remercie tout le monde pour leurs prières et leurs meilleurs vœux.

Un jour plus tard, le vendredi 25 mars, le frère de Teresa, Joe Gorga, a mis à jour le US Sun et a commenté : « Elle va très bien. Elle est à la maison maintenant. Elle partagera bientôt ce qui s’est passé.

La co-star de RHONJ de Teresa et Joe, Dolores Catania, est également intervenue pour informer les fans.

À l’époque, Dolores avait déclaré à E! News : « Elle s’est fait retirer son appendice. Maintenant, il faut juste du temps pour guérir. Mais c’était une opération d’urgence donc elle souffre beaucoup.

« Elle ne se sent pas bien du tout, c’est mauvais. Elle souffre énormément. »





Après son rétablissement, la superstar de Bravo s’est mariée avec Luis Ruelas le 6 août 2022 et a célébré leurs noces au Park Chateau à East Brunswick, New Jersey.

Après que le couple soit devenu officiel sur Instagram le 22 décembre 2020, Luis a posé la question près d’un an plus tard, le 21 octobre 2021, alors qu’il était en vacances en Grèce.

Où est Thérèse maintenant ?

Le mariage de Teresa et Luis en août a été suivi par plusieurs anciens de Real Housewives tels que Kenya Moore, Margaret Josephs, Phaedra Parks, Dorinda Medley, Cynthia Bailey et Chanel Ayan.

Le 8 septembre 2022, il a été révélé que Teresa avait été choisie pour participer à la 31e saison de Dancing With the Stars.

Disney+

Avec son partenaire DWTS Pasha, Teresa a recréé son combat de 2009 avec Danielle Staub[/caption]

Dans le programme de télé-réalité de longue date, elle a été jumelée avec la danseuse professionnelle Pasha Pashkov, ils ont même recréé la tristement célèbre scène de combat de table flip qu’elle a eue avec Danielle Staub en 2009.

Les initiés du spectacle ont avoué à The US Sun : « Teresa a dit à des amis qu’elle était super stressée à propos de DWTS. Elle ne pense pas qu’elle passera le premier tour.

“Ce n’est pas une danseuse naturelle – elle n’a accepté que pour essayer quelque chose de nouveau, mais c’est beaucoup plus difficile que prévu et maintenant elle a peur d’être la première à sortir.”

Le passage de Bravolebrity sur DWTS a duré des années et l’équipe derrière la série lui a demandé plusieurs fois de participer des années auparavant.

Le mercredi 21 septembre, la personnalité de la télévision a révélé sur son podcast Namaste B$tches qu’elle avait refusé les opportunités précédentes de participer au programme populaire.

En discutant avec la co-animatrice Michelle Pfeister, Teresa a révélé: «On m’a demandé quand je rentrais de prison. C’était la première fois et je ne pouvais pas parce que je devais d’abord être sur Bravo.

“Ils voulaient que je sois d’abord devant la caméra avec eux, alors j’ai demandé à Bravo et Bravo était comme, ‘non!’ et j’étais comme ‘oh mon dieu.’

“J’étais tellement excitée mais j’étais aussi déchirée et je me disais, comment vais-je faire ça… laisser à nouveau mes enfants parce que je les avais juste laissés pendant 11 mois et demi.”

Elle a ajouté: “J’étais comme … Je ne sais pas si je pouvais faire ça, mais c’était quelque chose que j’ai toujours voulu faire, donc je ne savais pas.

“C’était comme il y a plus de cinq, six ans. Ouais, c’était il y a longtemps et vous savez, écoutez… tout arrive pour une raison parce que je me souviens qu’on m’a demandé… mais j’étais en prison.