Qu’est-il arrivé à Shanquella Robinson ? Une mort mystérieuse, une vidéo virale écœurante et une autopsie qui ne colle pas

SHanquella Robinson s’est rendue dans la station balnéaire de San Jose del Cabo, au Mexique, avec six amis universitaires pour un séjour d’une semaine dans un appartement de luxe le 28 octobre. Dans les 24 heures suivant leur arrivée, la jeune femme de 25 ans était décédée. Les amis de Mme Robinson ont livré ses valises à ses parents au cœur brisé, Bernard et Salamondra, à Charlotte, en Caroline du Nord, et ont affirmé qu’elle était décédée d’une intoxication alcoolique après une journée de forte consommation d’alcool.

L’histoire des amis a été discréditée lorsqu’une autopsie publiée le 10 novembre a révélé que Mme Robinson avait subi une “grave blessure à la moelle épinière” et une fracture du cou 15 minutes avant sa mort (le certificat de décès a été obtenu par L’indépendant.)

Puis, le 15 novembre, des images horribles sont apparues en ligne montrant une Shanquella nue brutalement battue dans une chambre d’hôtel.

Dans le clip d’environ 20 secondes, une agresseuse s’approche de Shanquella et la jette au sol, avant de lui infliger une rafale de coups de poing et de pied brutaux. Une Shanquella à plat ventre s’effondre, sans défense, au sol en réponse. Bien que son agresseur soit entièrement vêtu, elle est inexplicablement nue. Un homme filmant apparemment l’attaque se moque de Shanquella sans rien faire pour intervenir. “Au moins riposte, quelque chose”, peut-on l’entendre dire.

Le père de Shanquella, Bernard Robinson, a confirmé qu’il s’agissait de sa fille dans les images lors d’une interview avec TMZ et a déclaré qu’il croyait que l’attaque avait été préméditée par les personnes qu’elle pensait être ses amis. “Ma fille n’est pas un combattant, elle n’est pas un combattant, pas du tout”, a-t-il déclaré.

Shanquella Robinson, 25 ans, est décédée pendant ses vacances au Mexique. Ses amis ont affirmé qu’il s’agissait d’un empoisonnement à l’alcool, une autopsie a révélé qu’elle s’était cassé le cou (Instagram / Shanquella Robinson)

Le clip inquiétant de l’attaque est devenu viral sur les réseaux sociaux, et face à l’inaction apparente des autorités, le hashtag #justiceforquella a rapidement commencé à être tendance sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Depuis lors, des divergences majeures sont apparues entre le récit officiel des autorités mexicaines sur ce qui s’est passé avant la mort de Shanquella et ce que d’autres ont affirmé être arrivé cette nuit-là.

Un rapport de police fourni à L’indépendant par Gerardo Zuñiga, journaliste d’investigation pour MétropliMx, a révélé que les intervenants d’urgence ont traité Shanquella dans son appartement pendant près de quatre heures avant sa mort. Dans ce rapport, la police affirme que l’alarme a été déclenchée pour la première fois à 14 h 23 le 29 octobre, juste un jour après l’arrivée de Mme Robinson et de ses amis au complexe de luxe. Un médecin est arrivé une heure plus tard pour trouver Shanquella qui ne répondait pas verbalement. Peu de temps après, elle a fait une crise.

Le rapport de police indique que des amis ont refusé les recommandations du médecin de transférer Shanquella à l’hôpital, insistant pour qu’elle reste au complexe. Ce n’est que lorsque la mort est apparue imminente qu’une ambulance a été appelée. Mme Robinson a fait un arrêt cardiaque, après quoi un médecin aurait administré 14 cycles de RCR et lui aurait administré cinq doses d’adrénaline et six décharges d’un défibrillateur. Ces efforts ont été vains et elle a finalement été déclarée morte à 17h57.

Cette saga de quatre heures semble en opposition directe avec le certificat de décès qui décrit Mme Robinson en train de mourir 15 minutes seulement après avoir subi une fracture du cou. En effet, on ne sait pas si le médecin qui a traité Shanquella savait qu’elle souffrait d’une blessure à la colonne vertébrale catastrophique ou si l’insistance de ses amis sur le fait qu’elle avait une intoxication alcoolique a affecté le traitement qu’elle a reçu.

Le bureau local du FBI à Charlotte a ouvert une enquête sur la mort de Shanquella, tandis que le médecin qui l’a soignée et les deux policiers sont aurait également fait l’objet d’une enquête par les autorités mexicaines, selon MetropoliMx. De plus, le bureau du procureur général de l’État de Basse-Californie enquête sur la mort de Shanquella comme un possible “féminicide”, une forme de violence sexiste.

Le 23 novembre, les procureurs mexicains ont émis un mandat d’arrêt contre l’un des voyageurs. Le suspect n’a pas été officiellement nommé.

“En fait, ce n’était pas une querelle, mais plutôt une agression directe”, a déclaré Daniel de la Rosa Anaya, procureur de l’État de Baja California Sur. MetropoliMx.

“Nous menons toutes les procédures pertinentes telles que l’alerte Interpol et la demande d’extradition vers les États-Unis d’Amérique. Il s’agit de deux Américains, la victime et le coupable.

La famille en deuil de Shanquella n’a pas répondu aux demandes de commentaires de L’indépendant. Mais dans plusieurs interviews, ils disent qu’ils attendent désespérément des réponses des soi-disant amis qui ont voyagé au Mexique avec elle, que les militants en ligne ont surnommés “le Cabo 6”.

« Où êtes-vous ? »

San Jose del Cabo, une ville portuaire à la pointe sud de la Basse-Californie, est un haut lieu touristique qui attire environ trois millions de visiteurs internationaux par an. Connue pour ses plages de sable blanc, son eau turquoise et sa vie nocturne animée, Cabo est la préférée des jeunes voyageurs américains en quête d’aventure.

Villa Linda 32 est un complexe de luxe à San Jose Del Cabo, où Shanquella Robinson séjournait avec six personnes qu’elle connaissait depuis l’université (Villaway.com)

Shanquella, diplômée de l’Université d’État de Winston-Salem qui dirigeait une entreprise de beauté et de tressage de cheveux appelée Exquisite Kids dans sa ville natale de Charlotte, s’est inscrite au 2 500 $ la nuit Villa Linda 32 au complexe Puerto Los Cabos à Fundadores le 28 octobre avec le groupe de voyageurs. Le groupe comprenait quatre femmes et six hommes.

Dans un clip vidéo qui aurait été tourné le jour de leur arrivée et partagé par le Compte Instagram Neighborhood Talk , Shanquella apparaît de bonne humeur alors qu’elle plaisante en disant que ses amis mettent trop de temps à se préparer. « Il ne faut pas si longtemps pour se déshabiller. Où êtes-vous ? dit-elle en se promenant dans la villa, demandant quels maillots de bain les autres vont porter.

Selon le rapport de police, le Dr Karolina Beatriz Ornelas Gutiérrez, un médecin du centre médical américain voisin, est arrivée au complexe Villa Linda 32 à 15h15 le 29 octobre. Les appels médicaux sont relativement courants pour les touristes américains au Mexique.

Dans le document de police, qui est en espagnol, le Dr Gutierrez dit qu’on lui a dit que Shanquella avait consommé beaucoup d’alcool et avait besoin d’une perfusion intraveineuse. Le médecin déclare que Shanquella semblait ivre et n’était pas capable de communiquer verbalement. Elle a recommandé que le patient soit immédiatement transféré dans un hôpital, mais a déclaré que les amis étaient catégoriques pour qu’elle reste au complexe.

A 16h20, le document de police indique que Shanquella a commencé à avoir des crises. Le médecin a noté que Shanquella avait du mal à respirer et que son pouls avait baissé.

À ce moment-là, Wenter Donovan, l’une des amies du groupe de voyage, a appelé le 911, indique le rapport. Un numéro de Mme Donovan figurant sur le document a été déconnecté.

Une copie du rapport d’autopsie de Shanquella Robinson, qui a depuis été contredit par les autorités mexicaines (Avec l’aimable autorisation de Geraldo Zuniga)

Environ une demi-heure plus tard, à 16 h 49, le médecin a commencé à administrer la RCR après avoir détecté que Shanquella n’avait plus de pouls. Au total, Shanquella a reçu 14 séances de RCR, cinq doses d’adrénaline et six chocs avec un défibrillateur. Elle a été déclarée morte à 17 h 57, la cause du décès étant «arrêt cardiorespiratoire».

Dans une déclaration à ABC Nouvelles, le bureau du procureur général de l’État de Baja California Sur a déclaré que les enquêteurs recueillaient “davantage de preuves pour parvenir à une clarification précise des événements, sans exclure aucune hypothèse”. Ils n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de L’indépendant.

Selon le journaliste d’investigation local Geraldo Zunega, les autorités de Cabo enquêtent sur les actions du médecin et de deux officiers de la police locale dans le cadre de leur enquête.

“Je ne les ai jamais crus de toute façon”

Dans une interview avec Nouvelles de la SCB , la mère de Shanquella, Sallamondra Robinson, a déclaré que ses six amis étaient venus la voir et avaient donné des récits contradictoires de la préparation de sa mort. Ils ont affirmé que sa fille était morte d’un empoisonnement à l’alcool et que son corps avait été retrouvé par une femme de chambre.

“Personne n’a raconté la même histoire, donc je ne les ai jamais crus de toute façon”, a-t-elle déclaré à CBS News. Mme Robinson a déclaré que le corps de sa fille présentait des signes évidents de traumatisme et d’ecchymoses après son rapatriement le 12 novembre.

Il a fallu plusieurs semaines avant que la mort de Shanquella Robinson ne soit considérée comme suspecte (Instagram / Salamondra Robinson)

L’un des membres du groupe était l’ami le plus proche de Shanquella depuis cinq ans, selon Mme Robinson. Cet ami avait même voyagé avec les Robinson lors de vacances en famille, a-t-elle ajouté. Cet ami n’a pas été revu depuis les résultats de l’autopsie.

Après avoir visionné les images de l’agression écœurante sur sa fille, la mère de Shanquella a dit Nouvelles de la SCB elle était perplexe quant au fait qu’aucun des soi-disant amis n’était intervenu: «Elle ne combattait personne. Elle n’a même pas eu de chance.

Mme Robinson a depuis réclamé sur Instagram que les amis ont volé 10 000 $ à sa fille.

La famille a d’abord eu du mal à convaincre les autorités que la mort de Shanquella méritait une enquête plus approfondie. Sur un GoFundme page créée pour aider les frais de justice de la famille, la sœur de Shanquella, Quilla Long, dit que le département d’État américain leur a dit qu’il n’y avait “aucune preuve claire d’acte criminel”.

“Cette déclaration est inacceptable et nous sommes plus que dévastés”, écrit Mme Long. “Nous continuons à nous battre pour la vérité.”

La famille de Shanquella Robinson affirme que les autorités ont d’abord refusé de prendre leurs préoccupations au sérieux (Facebook / Shanquella Robinson)

Près de 370 000 dollars avaient été versés au fonds mercredi, dont une contribution de 65 000 dollars du joueur de la NBA Kyrie Irving.

Dans une interview avec Nouvelles de la BNC , Salamondra Robinson a crédité les utilisateurs noirs des médias sociaux d’avoir attiré l’attention sur l’affaire après que les médias grand public et les autorités aient montré peu d’intérêt au début. “J’apprécie ceux qui travaillent si dur pour que justice soit rendue. Nous n’avons pas encore fini, mais nous allons y arriver », a-t-elle déclaré à NBC News.

Des centaines de détectives en ligne se sont maintenant penchés sur les empreintes numériques du “Cabo 6”, à la recherche d’indices sur ce qui a conduit à l’assaut contre Shanquella au Mexique. Certains ont supprimé leurs comptes de médias sociaux en réponse et ne répondent pas aux messages vocaux ou aux e-mails.L’indépendant’ n’a pu joindre aucun des six qui se sont rendus au Mexique.

Le FBI a depuis confirmé dans un communiqué L’indépendant qu’ils enquêtent sur le décès, mais refusent de divulguer d’autres détails.

“Je ne vais pas laisser passer ça”

Samedi, des centaines de personnes en deuil ont assisté aux funérailles de Shanquella à l’église baptiste de Macédoine à Charlotte. Le sentiment dominant, selon un WBTV journaliste présent était qu’il fallait « continuer à réclamer justice ».

Parmi les personnes présentes au service figurait la militante nationale des droits civiques Tamika Mallory, organisatrice de la Marche des femmes de 2017. “Nous sommes venus pour nous assurer qu’il y a suffisamment de personnes qui font pression sur l’ensemble du système pour faire ce qui est nécessaire pour obtenir justice pour cette femme”, a déclaré Mme Mallory. WBTV.

Des pressions sont également exercées sur les responsables mexicains pour qu’ils expliquent pourquoi les amis de Shanquella ont été autorisés à quitter le pays après la mort subite de leur compagnon de voyage.

La mort de Mme Robinson est survenue quatre jours après la mort d’un autre citoyen américain, Rodney Davis, 73 ans, qui aurait été enlevé et assassiné près de Loreto, à quelques centaines de kilomètres au nord de San Jose del Cabo. Quatre suspects ont été arrêtés dans cette affaire, ont indiqué les procureurs.

Dans une interview mardi, Bernard Robinson a déclaré le New York Times il « souffrait profondément » et ne se reposerait pas tant que justice n’aurait pas été rendue.

“Elle est partie, alors en ce moment, son père va se tenir debout et être sa voix au maximum et au maximum”, a-t-il déclaré. “Je ne vais pas laisser passer ça.”