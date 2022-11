Qu’est-il arrivé à Shanquella Robinson à Cabo ? Sa famille cherche des réponses.

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque Shanquella Robinson est arrivée au Mexique le mois dernier pour passer des vacances avec six personnes qu’elle connaissait depuis l’université, elle a appelé sa mère et lui a dit qu’elle partait manger des tacos. C’était la dernière fois que la jeune femme de 25 ans de Charlotte parlait à ses parents. Un jour plus tard, Shanquella était morte et des vidéos ont commencé à circuler en ligne qui semblaient la montrer nue et battue par un membre du groupe avec lequel elle voyageait, tandis que d’autres dans la villa enregistraient la scène. Le Washington Post ne fait pas de lien vers les vidéos en raison de leur nature graphique.

Un mois après la mort de Shanquella – et après qu’un rapport d’autopsie officiel a révélé qu’elle souffrait d’une fracture du cou et d’une grave blessure à la moelle épinière – les autorités mexicaines demandent l’arrestation d’une Américaine qui se trouvait parmi les vacanciers. Maintenant, la famille dévastée de Shanquella veut deux choses : des réponses et des comptes.

“Même si un mois s’est écoulé, je ne sais rien de la mort de ma fille”, a déclaré la mère de Shanquella, Salamondra Robinson, au Post dans une interview lundi. “Je veux juste que justice soit rendue à ma fille”, a également déclaré le père de Shanquella, Bernard Robinson, au Post.

Le cauchemar de la famille Robinson a commencé le 29 octobre, un jour après la dernière conversation de Salamondra avec sa fille.

“Ses amis m’ont appelé. Ils ont dit que Shanquella souffrait d’un empoisonnement à l’alcool et qu’un médecin était en route pour la villa », a-t-elle déclaré. Shanquella et le groupe de voyageurs séjournaient à la Villa Linda 32 à Puerto Los Cabos. La liste n’est plus disponible sur le site Web de Cabo Villas.

Maintenant, quand Salamondra repense à ce moment, elle se demande comment les personnes avec Shanquella, dont aucun n’était médecin, lui ont diagnostiqué une “intoxication alcoolique”.

Au moment de l’appel, Salamondra se souvient avoir dit à plusieurs reprises aux “amis” de Shanquella de l’emmener chez un médecin, mais le groupe, que Shanquella a tous rencontré à l’Université d’État de Winston-Salem, a insisté sur le fait que le directeur de la villa venait avec un médecin.

“Je ne sais pas si quelqu’un est jamais arrivé, car je n’ai jamais été autorisé à leur parler”, a déclaré Salamondra. “Je leur ai demandé de me laisser parler au médecin à leur arrivée, mais ils m’ont dit que le médecin était occupé avec Shanquella.”

Puis, le groupe s’est tu. Lorsqu’ils ont rappelé Salamondra, c’était pour lui dire que sa fille était décédée.

Avant sa mort, Shanquella dirigeait deux entreprises : Exquisite Babies, où elle tressait les cheveux des enfants, et The Exquisite Boutique, qui vendait des vêtements.

« Elle avait un bon cœur. Elle aimait la vie et aimait les gens », a déclaré sa mère. Les hommages d’amis ont inondé Instagram, TikTok et Twitter.

Les médias sociaux ont jusqu’à présent amplifié l’histoire de Shanquella, avec des milliers de personnes utilisant les hashtags #SayHerName et #Justiceforquella pour faire connaître l’affaire.

Les funérailles de Shanquella ont eu lieu à Charlotte le 19 novembre. Son cercueil était jaune et rose, ses deux couleurs préférées. Les membres de la famille portaient des vêtements aux couleurs vives. Il y avait des costumes et des robes rose fuchsia, des chemises roses et des blazers à thème floral.

Alors que les personnes en deuil faisaient la queue pour écrire des messages sur son cercueil, des colombes ont été relâchées et Kdajah Vinson, 23 ans, s’est préparée à rendre un dernier hommage à Shanquella, une amie si proche qu’elle la considérait comme une grande sœur.

“Muffin t’aime toujours”, a gribouillé Vinson, en utilisant un surnom que le couple, qui s’est rencontré pour la première fois à la maternelle, utilisait l’un pour l’autre. Vinson ne connaissait pas les personnes avec lesquelles Shanquella était allée à l’université et ne faisait pas partie des vacances.

Bernard Robinson a déclaré qu’il s’était mis à pleurer lorsqu’il avait appris la mort de Shanquella. “Je suis une épave depuis”, a-t-il déclaré.

Bernard a dit qu’il avait des soupçons depuis le début. “Je n’étais pas satisfait des informations qu’ils nous fournissaient.”

Il a dit que Shanquella était “très respectueuse” et pas du genre à se battre. “Ma fille n’aimait pas le drame”, a-t-il expliqué.

Le lundi suivant le décès de Shanquella, Bernard a appelé la direction de Villa Linda à San Jose del Cabo, où la police a retrouvé son corps, selon son rapport d’autopsie. Il lui a fallu des jours pour trouver quelqu’un qui parlait anglais et qui pourrait l’aider à ramener le corps de Shanquella chez lui.

Bernard a finalement contacté une femme de l’équipe de direction de la villa. “Elle est un ange. C’est elle qui nous a dit la vérité en premier », a-t-il déclaré. « Elle a dit : ‘M. Robinson, votre fille n’est pas morte d’un empoisonnement à l’alcool, elle est morte d’une fracture du cou.

Bernard était en train de repérer une tombe de Shanquella lorsqu’il a été informé pour la première fois de l’existence de la vidéo virale. “Cela m’a fait mal au cœur”, a déclaré Bernard, décrivant la douleur de regarder les derniers instants présumés de sa fille.

Depuis leur retour aux États-Unis, certains membres du groupe qui ont accompagné Shanquella au Mexique ont visité la maison de la famille Robinson. “Ces gens m’ont regardé en face et m’ont dit qu’il n’y avait pas de combat à Cabo”, a déclaré Salamondra. Ils ont soutenu que Shanquella était morte d’un empoisonnement à l’alcool.

Lorsque le rapport d’autopsie du 4 novembre a été communiqué à la famille, certains membres du groupe se trouvaient à nouveau au domicile de Salamondra. Elle se souvient s’être tournée vers eux et leur avoir demandé : “Qu’avez-vous tous fait à mon enfant ?”

Un visiteur masculin, l’un des trois avec qui Shanquella a passé ses vacances, a transpiré et est parti immédiatement, a-t-elle déclaré. Depuis, le groupe n’est pas revenu. “Ils sont en fuite”, a déclaré Salamondra.

Les parents de Shanquella n’ont aucun détail sur les événements qui ont conduit à sa mort. le rapport de police initial ne contient que ce que la police a été dit par les six personnes accompagnant Shanquella, et ces personnes ont évité de parler à journalistes.

Le 24 novembre, le bureau du procureur général de Baja California Sur au Mexique a déclaré que les premières enquêtes sur la mort de Shanquella indiquaient que l’incident était “une attaque directe, pas un accident”.

Le sous-procureur général Antonio Lopez Rodriguez a déclaré que la police pensait que la mort de Robinson était le résultat d’un de ses compagnons de voyage qui l’avait blessée pendant les vacances.

Les responsables mexicains ont confirmé qu’il y avait un mandat d’arrêt contre une Américaine qui serait impliquée dans l’affaire, mais ne l’ont pas nommée dans un message sur Facebook. Jusqu’à présent, les autres membres du groupe n’ont pas encore été nommés publiquement par les responsables.

Lopez Rodriguez a déclaré que dès que le juge aurait accordé le mandat, le bureau du procureur général du Mexique et le secrétariat mexicain des affaires étrangères entameraient le processus d’extradition contre le suspect.

Aux États-Unis, le FBI enquête sur l’affaire depuis le 29 octobre. “Nous ne pouvons pas donner de calendrier pour les affaires en cours, mais cette affaire est compliquée car des responsables d’un autre pays sont impliqués”, a déclaré Shelley Lynch, spécialiste des affaires publiques du FBI. .

Le département d’État a déclaré qu’il soutenait et surveillait l’enquête sur la mort de Shanquella, et a ajouté que lorsqu’un citoyen américain décède dans un pays étranger, les autorités locales sont chargées de déterminer la cause du décès.