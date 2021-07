SAMUEL Luiz était un homme de 24 ans qui aurait été battu à mort en Galice, en Espagne.

L’attaque aurait été motivée par l’homophobie.

Samuel Luiz Crédit : Instagram

Qu’est-il arrivé à Samuel Luiz en Espagne ?

Luiz a été battu à mort aux premières heures du 3 juillet 2021 à La Corogne, en Galice.

Des témoins affirment que l’attaque aurait été motivée par l’homophobie, car Luiz était un homosexuel.

Luiz, qui était infirmier, sortait de la boîte de nuit El Andén lorsque ses agresseurs ont cru qu’il les enregistrait sur son téléphone.

L’un des membres du groupe a frappé Luiz avant que les autres ne lui tombent dessus. La police a décrit l’attaque brutale comme une « meute humaine donnant des coups de pied à un jeune à plus de 150 mètres dans une rue ».

Luiz, 24 ans, était infirmier Crédit : Instagram

Les mêmes sources ont ajouté qu' »ils ne lui ont montré aucune pitié », avec « entre six et 10 personnes lui donnant des coups de pied ».

S’adressant à la chaîne de télévision espagnole Telecinco, un ami de Luiz qui était présent lorsque l’agression a eu lieu, a déclaré que l’un des assaillants a crié à la victime : « Arrêtez de nous enregistrer si vous ne voulez pas que je vous tue, vous f ** **** F**. »

« L’homme a tenté de s’échapper à plusieurs reprises », ont précisé les sources policières.

« Il est tombé et s’est relevé jusqu’à trois fois, il a réussi à traverser la rue, mais ils l’ont rattrapé à nouveau et ont continué à le battre. Il y avait beaucoup de gens, hommes et femmes, et ils ne l’ont pas agressé, mais ils ont encouragé ceux qui l’étaient », jusqu’à ce que Luiz « tombe définitivement au sol ».

Luiz est décédé plus tard des suites de ses blessures à l’hôpital.

Luiz a été tragiquement battu à mort en Galice, en Espagne Crédit : Instagram

Y a-t-il des suspects dans le cas de Samuel Luiz ?

Les autorités espagnoles ont arrêté trois suspects dans cette affaire selon El Pais.

La police a confirmé que les trois personnes arrêtées sont deux hommes et une femme âgés de 20 à 25 ans, et des habitants de La Corogne.

Pas moins de 15 personnes ont déjà fait une déclaration aux autorités au sujet du crime,

Des manifestants se rassemblent lors d’une manifestation contre le meurtre de Samuel Luiz à la Puerta del Sol dans le centre de Madrid, Espagne Crédit : AP

Qu’ont dit les gens sur les réseaux sociaux à propos de la mort de Samuel Luiz ?

Des manifestations ont été déclenchées à travers l’Espagne à la suite de la mort de Luiz.

La nouvelle a suscité l’indignation mondiale sur les réseaux sociaux.

« C’est Samuel Luiz, le samedi 3 juillet, il a été battu à mort par un groupe de 12 hommes en Espagne pendant #Fierté semaine. Il avait 24 ans. Ne vous y trompez pas, une nouvelle vague de haine LGBTQ+ balaie le monde. C’est pourquoi nous marchons et pourquoi nous ne cessons jamais de nous battre. Qu’il repose au pouvoir », a écrit un utilisateur.

C’est absolument déchirant d’apprendre le meurtre homophobe tragique de Samuel Luiz, un infirmier auxiliaire de 24 ans dans la ville galicienne, en Espagne. Il n’y a jamais de place pour la haine et cet incident tragique met en lumière la violence à laquelle de nombreuses personnes LGBT+ sont encore confrontées aujourd’hui 🏳️‍🌈 https://t.co/dVWGqyYfTK – MPSNicholasHackett-Peacock (@MPSNicholasHac1) 7 juillet 2021

« Il n’y a jamais de place pour la haine et cet incident tragique met en lumière la violence à laquelle de nombreuses personnes LGBT+ sont encore confrontées aujourd’hui. »

« L’attaque fatale contre Samuel Luiz est à la fois écoeurante et terrifiante. F***** ne devrait pas être les derniers mots que tout le monde devrait entendre. Comment les personnes LGBTQ+ sont-elles encore tuées en 2021 ?! #JusticePourSamuel« , a posté un autre.

Pour soutenir les manifestations, l’un d’eux a écrit : « Dites son nom ! #SamuelLuiz. »

« Je sais qu’il se passe BEAUCOUP en ce moment, mais j’aimerais vraiment une déclaration de @POTUS ou alors @PressSec sur le meurtre de Samuel Luiz et la montée des crimes haineux LGBTQ en Espagne », a demandé un internaute.