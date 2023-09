IL y a eu de nombreux personnages emblématiques qui ont pris d’assaut Emmerdale.

Un personnage qui a fait sensation pendant son séjour dans les Dales était le légendaire Sadie King.

Télévision du Yorkshire

Sadie King est un personnage emblématique d’Emmerdale[/caption]

Qu’est-il arrivé à Sadie King à Emmerdale ?

Sadie est arrivée dans le village d’Emmerdale en 2004 en tant qu’épouse de Jimmy King.

Mais le couple ne dure pas et ils se dirigent vers le divorce.

Sadie a également été impliquée dans une fameuse querelle avec Charité Dingle.

Après sa séparation d’avec Jimmy, Sadie a voulu se venger des Kings après qu’ils l’aient laissée sans rien.

Elle et Cain Dingle avaient prévu de kidnapper Tom King, mais le plan s’est retourné contre lui et Caïn a pris 2 millions de livres sterling à Tom tandis que Sadie a quitté le village sans rien.

Pendant ce temps, l’épisode de kidnapping a fait l’objet de 37 plaintes auprès du régulateur des médias Ofcom à l’époque.

ITV a défendu le scénario en affirmant qu’il s’agissait de l’un des événements les plus « excitants et réussis » de la série. histoire alors que 8,5 millions de téléspectateurs ont regardé l’épisode.

Ils ont ajouté : « Même si les histoires d’Emmerdale ne tolèrent pas les actes de violence, elles ne doivent pas nécessairement les éviter. »

Où est Sadie King maintenant ?

Après avoir fui le village d’Emmerdale en 2006, Sadie n’a jamais été revue.

La dernière fois que les téléspectateurs ont entendu parler d’elle, c’était en 2009.

C’est à ce moment-là que Caïn retourna chez les Dales et demanda à Jimmy : « Des nouvelles de votre ex-femme récemment ?

Cependant, en mai 2023, les fans d’Emmerdale se sont lancés dans une aventure avec une théorie des fans sur Sadie.

Cela s’est produit alors qu’ils pensaient tous que la mère de Nicky Milligan se révélerait être le personnage emblématique.

Partageant une théorie sur un forum Emmerdale, un utilisateur de Reddit a déclaré : « Caleb est donc le fils de Faith Dingle et Frank Tate, son fils s’appelle Nicky, dont nous ne connaissons pas encore la mère. Je soupçonne que la mère de Nicky est Sadie King.

« Alors peut-être pourrons-nous enfin avoir cette confrontation Kim contre Sadie qui nous avait été promise au début des années 2000. Ce sera aussi une façon sympa de faire en sorte que Nicky soit un Dingle, une Tate et un King. »

Qui a joué Sadie King ?

L’actrice et chanteuse Patsy Kensit a joué Sadie dans Emmerdale entre 2004 et 2006.

Elle a même remporté le prix de la meilleure chienne pour son interprétation du personnage emblématique aux Inside Soap Awards en 2006.

Patsy a commencé sa carrière d’actrice en tant qu’enfant star à l’âge de quatre ans et a même rejoint le groupe de rock Eighth Wonder alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Son rôle marquant dans le jeu d’acteur grand public était celui de Suzette dans le film musical Absolute Beginners en 1986.

Elle a ensuite joué dans Lethal Weapon 2 en 1988.

Après avoir quitté Emmerdale, l’actrice est apparue dans de nombreuses émissions de télévision de haut niveau, notamment Casualty, Tina et Bobby, Agatha Raisin et McDonald et Dodds.

Début 2023, Patsy est revenue à ses racines de feuilleton et a joué la tragique mère de Lola Pearce, Emma dans EastEnders.