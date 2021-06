Une NOUVELLE série documentaire In the Footsteps of Killers enquête sur le meurtre de Rita Ellis, une adolescente tuée en 1967.

Voici tout ce que nous savons sur Ellis et son agresseur.

La star de Silent Witness Emilia Fox enquête sur le meurtre de Rita Ellis dans un nouveau documentaire Crédit : Alaska TV

Qui était Rita Ellis ?

Ellis était une femme de 19 ans servant à la RAF Halton dans le Buckinghamshire.

Après avoir passé son enfance à Stevenage, Hertfordshire, elle rejoint la Royal Air Force en avril 1967.

Elle a terminé sa formation au RAF Spitalgate à Grantham, Lincolnshire avant de déménager à Halton pour travailler dans les cuisines de l’hôpital St Mary.

Qu’est-il arrivé à Rita Ellis ?

Ellis a été tué le 11 novembre 1967.

Elle devait garder le commandant de l’escadre Roy Watson et sa femme le soir de son meurtre.

Son corps a été retrouvé le lendemain matin à Rowborough Copse, une forêt non loin de Halton.

Ellis avait été agressée sexuellement et étranglée, le meurtrier tentant de cacher son corps dans les bois.

Plus de 50 ans plus tard, l’affaire n’est toujours pas résolue.

La police de Thames Valley a rouvert l’enquête en 2007 et, bien qu’elle sache que l’agresseur était un homme, elle ne connaît pas son nom.

Ils ont testé l’échantillon d’ADN du meurtrier contre 200 suspects en 2017 en vain.

Rita Ellis, 19 ans, a été assassinée en novembre 1967 Crédit : PA

Qui sont les principaux suspects ?

Il n’y a pas de suspects principaux dans l’affaire historique.

En 2017, la sœur de la victime, Tina Steeter, a déclaré: « C’est juste à cause d’un incident anormal – un opportuniste – une personne maléfique et malade qui ne pouvait tout simplement pas se contenir.

« Je ne connais pas leur motivation. »

La police est toujours déterminée à retrouver le meurtrier d’Ellis et a lancé un appel au public pour obtenir des informations en septembre 2020.

Peter Beirne, de la police de Thames Valley, a déclaré: « Donnez-nous simplement le nom de la personne que vous soupçonnez, nous n’avons besoin d’aucune de vos informations personnelles.

« Il doit y avoir une possibilité qu’ils se soient confiés à quelqu’un pendant cette période.

« Si vous avez des informations, même si vous pensez qu’elles sont insignifiantes, veuillez vous manifester. »