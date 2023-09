Qu’est-il arrivé à Renée et Andrew MacRae ? Chronologie des événements révélée

Une affaire de meurtre non résolue en ÉCOSSE a finalement été résolue après près d’un demi-siècle.

L’année dernière, un retraité accusé du meurtre de Renee MacRae et de son jeune fils en 1976 a été reconnu coupable.

Renee MacRae, 36 ans, a disparu avec son fils Andrew après avoir quitté leur domicile près d’Inverness le 12 novembre 1976. Crédit : PA : Association de presse

William MacDowell a été condamné à la prison à vie Crédit : PA

William MacDowell, 80 ans, a été reconnu coupable du meurtre de Renee, 36 ans, et d’Andrew, trois ans, en novembre 1976, avant de tenter de faire échouer la justice en jetant leurs corps.

Ce fut une longue quête de justice, mais MacDowell va maintenant mourir derrière les barreaux après avoir été condamné à la prison à vie en septembre 2022.

La police n’a jamais retrouvé le corps de la femme disparue de l’Inverness-shire et de son jeune fils, les agents exhortant désormais le tueur à leur dire ce qu’il leur a fait afin qu’ils « reçoivent la dignité qu’ils méritent ».

À son apogée, la recherche impliquait d’interroger des milliers de personnes et des centaines de flics à la recherche des deux hommes.

Un documentaire en deux parties de la BBC sur la mort du couple, intitulé Murder Trial: The Disparition of Renee and Andrew MacRae, sera diffusé sur BBC Two le lundi 28 août à 21 heures.

Chronologie du meurtre de Renee et Andrew MacRae

1972 – Renée a commencé sa liaison avec MacDowell, le secrétaire général de son mari Gordon MacRae.

Novembre 1976 – Renée a dit à ses amis qu’elle allait rencontrer MacDowell car ils avaient prévu de passer un week-end ensemble dans les jours précédant sa disparition.

12 novembre 1976 – Renée et Andrew MacRae, trois ans, ont été vus pour la dernière fois. Ils ont quitté Inverness pour un voyage dans sa BMW bleue. Gordon Jnr est resté à Inverness.

Sa voiture a ensuite été retrouvée en feu sur l’aire de stationnement de Dalmagarry, au sud d’Inverness.

Été 1977 – Une carrière voisine à Dalmagarry a été vidangée et fouillée après qu’un jeune policier ait signalé une odeur inhabituelle sur le site, mais les fonds nécessaires pour poursuivre les recherches ont été épuisés avant qu’une source puisse être trouvée.

Ce même été, près de Culloden, des plongeurs italiens, en visite en Écosse pour chasser le monstre du Loch Ness, se sont joints aux recherches en plongeant dans la carrière abandonnée et inondée de Leanach.

La police a félicité les volontaires pour avoir effectué un travail dangereux, car l’eau était considérée comme un point chaud de déversements de mouches par les habitants.

Novembre 1977 – La police a parlé à des milliers de personnes, mais a réduit l’opération de 100 agents à une équipe de dix personnes triées sur le volet.

1979 – L’affaire a été close lorsque les pistes se sont taries.

2004 – La carrière de Dalmagarry a été de nouveau fouillée en 2004, enlevant 35 000 tonnes de terre et 2 000 arbres abattus pour un coût de plus de 100 000 £.

2006 – La police a déposé un rapport désignant un suspect, mais les procureurs ont décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prendre des mesures.

2017 – L’enquête a été rouverte. Des décennies de dossiers ont été transcrits dans trois grands journaux de bord que les détectives ont pu examiner.

Octobre 2018 – Le jour du 45ème anniversaire d’Andrew, la police a lancé un nouvel appel à l’aide et a publié une image du landau dans lequel sa mère le poussait lorsqu’il était bébé.

mai 2019 – La carrière de Leanach a été vidée d’environ 13 millions de litres d’eau et plus de 100 000 tonnes de terre, de limon et d’autres matériaux ont été retirés.

Les enquêteurs ont découvert 50 véhicules abandonnés sur le site. Des parties d’un parm trouvé ont été envoyées pour examen médico-légal.

septembre 2019 – MacDowell a été arrêté et a comparu devant le tribunal du shérif d’Inverness, niant avoir tué la mère et le fils.

Octobre 2022 – MacDowell a été reconnu coupable après procès et condamné à 30 ans de prison.

