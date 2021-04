LE chat bien-aimé d’Instagram Ponzu est décédé le 4 avril à la suite d’un incident mortel avec un garçon dans un parc de Brooklyn, New York.

Le célèbre chat d’Instagram a subi une crise cardiaque à la suite d’une bagarre entre le propriétaire et la famille du garçon à McCarren Park à Brooklyn.

Qu’est-il arrivé à Ponzu le chat?

Le propriétaire de Ponzu, Chanan Aksornnan, 34 ans, a déclaré que son chat bien-aimé aurait été tué à la suite d’une attaque par un garçon de 12 ans et sa famille contre le propriétaire et le chat.

Askornnan, connu sous le nom de « Chef Bao Bao », promenait Ponzu et quatre autres animaux de compagnie – un chien, un oiseau et un autre chat – avec son petit ami au McCarren Park de Brooklyn le 4 avril.

Un garçon aurait trébuché sur la laisse de Ponzu, puis aurait tiré dessus.

Cependant, Aksornnan allègue que l’enfant a intentionnellement tiré la laisse et traîné le moggie le long du sol, lui arrachant les griffes.

Aksornnan affirme également que le garçon a jeté le chat en l’air.

Une femme, que l’on croit être la mère du garçon, a répondu en disant: « C’est ce que tu as quand tu promènes ton putain de chat, putain ».

Une bagarre a rapidement éclaté entre le propriétaire du chat et la famille du garçon.

Des images choquantes montrent Askornnan reçu des coups de poing et des coups de pied au sol par un groupe de personnes.

La queue de son chien semble être tirée par un homme sans nom dans le clip.

Le petit ami d’Askornnan, qui n’a pas été nommé, aurait été blessé au cours de la bagarre.

Le célèbre chat, qui souffrait d’une maladie cardiaque, est décédé sur les lieux.

Dans un post Instagram du 7 avril, Askornnan a écrit que le chat était mort «de choc et de blessures» à la suite de l’incident.

Combien d’abonnés sur Ponzu ont sur Instagram?

Ponzu compte plus de 45 000 abonnés sur Instagram.

Askornnan a déclaré à Greenpointers: « La famille n’a pas seulement présenté d’excuses ni de remords.

« Ils ont immédiatement commencé une insulte verbale qui s’est transformée en agression physique. »

Qu’est-ce que le propriétaire du chat a dit à propos de la mort de Ponzu?

Dans un post Instagram, le propriétaire de Ponzu a partagé: «Chers amis, c’est avec une immense tristesse et angoisse que nous vous apportons cette nouvelle tragique: notre bien-aimé Ponzu est décédé le dimanche de Pâques après avoir subi un choc et des blessures suite à un incident dans notre parc.

« Nous sommes traumatisés, perdus pour les mots, le cœur brisé. Notre famille a été agressée physiquement ce jour-là et une enquête policière est en cours pour retrouver et inculper les auteurs qui n’ont montré aucune empathie pour les animaux ni pour les humains. »

Le message a continué: « Nous nous sentons volés. Ponzu nous a été enlevé trop tôt. Il n’avait que 3 ans et 4 mois. Nous avons perdu notre garçon bien-aimé. Mango, Tofu et Kimchi ont perdu leur frère.

« Ponzu était unique en son genre, spécial. Nous sommes tombés amoureux de lui dès le premier regard. Il était doux, attentionné, aimant, enjoué et beau. Il était curieux et adoré en plein air. Il a beaucoup voyagé. Et il a apporté de la joie. et souriez à des millions de personnes à travers le monde.

« Oui, son cœur était fragile, et nous avons appris à le garder en bonne santé et dans un bon esprit grâce à de la tendresse, de l’amour et des soins médicaux quotidiens. Il allait si bien et était si heureux de voyager avec nous sur la côte ouest la semaine dernière. «Nous n’étions pas préparés pour la façon dont il a quitté ce monde», a ajouté le post Instagram.

« Nous l’aimerons, nous nous souviendrons et le chérirons pour toujours. Repose en paix notre beau garçon. Maman, papa, mangue, tofu et Kimchi »

Le 22 avril, la police de New York a confirmé l’arrestation d’Evelyn Serrano, 42 ans, selon Voix de l’Amérique.

Aucune information supplémentaire n’a été fournie et il n’est pas clair si Serrano est lié au garçon qui aurait déclenché tout l’incident.