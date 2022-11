Le COMÉDIEN Peter Kay est devenu un nom familier après avoir fait irruption sous les projecteurs au milieu des années 90.

La star née à Bolton est maintenant de retour avec une toute nouvelle tournée, mais en 2017, il a choqué les fans en s’éloignant soudainement de la vie publique.

Peter Kay est revenu sur le devant de la scène – vu ici en avril 2022[/caption]

Qu’est-il arrivé à Peter Kay ?

En 2017, et après huit ans d’absence de la scène, Peter Kay a annoncé qu’il reviendrait avec une autre tournée en direct.

Le comédien a déclaré qu’il “reviendrait à son passe-temps le plus réussi – le stand-up”.

Cependant, le 13 décembre 2017, il a annoncé que toutes les dates avaient été annulées.

Dans une déclaration sur Twitter, il a écrit : « En raison de circonstances familiales imprévues, je regrette profondément de devoir annuler tous mes projets de travail à venir.

«Cela inclut malheureusement ma prochaine tournée de stand-up, les spectacles de Dance for Life et tous les engagements de travail en direct exceptionnels.

“Mes excuses les plus sincères. Cette décision n’a pas été prise à la légère et je suis sûr que vous comprendrez que ma famille doit toujours passer en premier.

« Je me suis toujours efforcé de protéger la vie privée de ma famille contre les médias. J’espère que les médias et le public continueront de respecter notre vie privée en ce moment. Encore une fois, je suis vraiment désolé.

Aucune autre raison n’a été donnée quant à la « situation familiale ».





Les fans avaient émis l’hypothèse qu’il avait abandonné la comédie pour de bon car il était loin des projecteurs depuis si longtemps.

Cependant, en 2022, il fait un retour complet sur le devant de la scène avec plusieurs apparitions publiques.

Pendant ce temps, le comédien gagne toujours de l’argent lorsqu’il ne joue pas.

En octobre 2021, The Sun a révélé qu’il gagnait 2,7 millions de livres sterling par an – malgré un recul par rapport à la célébrité à l’époque.

Peter a une valeur nette stupéfiante de 43 millions de livres sterling.

Quand est-ce que Peter Kay est de retour en tournée ?

Le 6 novembre 2022, Peter a annoncé son retour à la comédie stand-up avec sa première tournée en direct en 12 ans – à partir de décembre 2022.

La tournée Arena, intitulée Better Late Than Never, débutera le 2 décembre 2022 et se terminera le 11 août 2022.

Il s’agit de sa première tournée en direct depuis 2010, lorsqu’il a marqué le record du monde Guinness pour la course la plus vendue de tous les temps, jouant devant plus de 1,2 million de personnes.

Les billets seront mis en vente le 12 novembre 2022 et peuvent être achetés sur le site Web de Peter, où il y a une liste complète des lieux et des dates.

Qu’a dit Peter à propos de sa pause ?

Peter a publié une déclaration pour confirmer qu’il repartait en tournée.

Parlant de son retour, il a déclaré aux fans: “C’est bien de revenir à ce que j’aime le mieux faire, la comédie stand-up et s’il y a un moment où les gens ont besoin de rire, c’est maintenant.

« Et avec le coût de la vie à un niveau record, les prix des billets commencent à partir de 35 £.

“Le même prix qu’ils étaient lors de ma précédente tournée en 2010.”