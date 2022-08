LA mort tragique d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, a choqué la nation.

Le meurtre déchirant de l’écolière a laissé la communauté de Liverpool et la nation dans un état de colère, d’incrédulité et de dévastation.

Qui était Olivia Pratt-Korbel ?

Olivia Pratt-Korbel n’avait que neuf ans lorsqu’elle a été tuée par balle dans sa maison de Dovecot, Liverpool.

Elle a vécu avec sa mère Cheryl dans leur maison familiale sur Kingsheath Avenue et a fréquenté l’école St Margaret Mary’s.

Elle a été décrite par sa famille comme une petite fille ” qui était pleine de vie, pleine d’audace et savait très certainement ce qu’elle voulait dans la vie ”.

Qu’est-il arrivé à Olivia Pratt-Korbel ?

Le lundi 22 août 2022, Olivia Pratt-Korbel a été tuée par balle lorsqu’un homme armé s’est introduit de force chez elle à Dovecot, Liverpool.

Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, a été tuée par balle lundi soir à son domicile de Kingsheath Avenue, Liverpool Crédit : PA : Association de la presse

Dans une tournure tragique des événements, Olivia n’était pas la cible prévue de la fusillade mais plutôt une victime innocente d’un crime commis avec une arme à feu.

On pense que vers 22 heures le lundi 22 août 2022, deux hommes marchaient le long de Kingsheath Avenue en direction de Finch Lane – près de la maison familiale d’Olivia.

À peu près à ce moment-là, les deux hommes ont été approchés par une personne seule, potentiellement un homme, qui portait une veste matelassée noire, une cagoule noire à visière, un pantalon foncé et des gants noirs.

Cet individu a été décrit comme mesurant environ 5 pieds 7 pouces et de corpulence mince, et portait une arme de poing.

Des images de vidéosurveillance ont capturé cet individu tirant sur les deux hommes, qui ont tous deux répondu en fuyant le tireur.

Alors que le bruit des coups de feu a commencé, la maman Cheryl d’Olivia est apparue et a ouvert la porte de sa propriété afin de voir ce qui se passait à l’extérieur.

Alors qu’elle faisait cela, l’un des hommes fuyant le tireur a vu la porte d’entrée s’ouvrir et a couru vers elle – il ne connaissait ni Olivia ni Cheryl.

Malgré tous ses efforts pour essayer de fermer la porte d’entrée, l’homme s’est introduit de force dans la maison, suivi du tireur.

À cette époque, Olivia, neuf ans, se tenait derrière sa mère.

Le tireur a ensuite ouvert le feu à travers une ouverture dans l’embrasure de la porte, tirant une balle qui a touché Cheryl au poignet et Olivia à la poitrine.

Deux autres balles ont été tirées sur l’homme qui s’était introduit de force dans la maison, alors que le tireur continuait d’essayer de s’introduire de force.

Quelques instants après la fuite du tireur, une Audi noire est arrivée à l’extérieur pour emmener l’homme blessé à l’hôpital.

Olivia a été laissée pour morte dans l’embrasure de la porte avec sa mère.

Les agents sont arrivés à l’adresse et ont transporté Olivia à l’hôpital pour enfants Alder Hey avant que le service d’ambulance du Nord-Ouest n’emmène Cheryl à l’hôpital d’Aintree.

Cependant, les blessures subies par Olivia ont été mortelles et ont tragiquement entraîné sa mort.

Le mercredi 24 août 2022, la police de Merseyside a déclaré qu’un homme de 35 ans blessé dans la fusillade serait rappelé en prison pour avoir prétendument enfreint les conditions de son permis avec “mauvais comportement”.

On pense qu’il était la cible visée par la fusillade.

La force a déclaré que l’homme, qui était dans un état stable, avait été détenu à l’hôpital et serait “interrogé plus avant” en relation avec la mort d’Olivia Pratt-Korbel.

La police est toujours à la recherche du tireur masqué qui a fui les lieux après avoir tiré avec “un mépris total”.

La gendarme en chef de la police de Merseyside, Serena Kennedy, a déclaré: “Je veux saisir à nouveau cette occasion pour demander à quiconque sait qui est responsable de cette attaque de se présenter et de nous donner ces noms.

“Nous devons trouver tous les responsables de cela – pas seulement le tireur.

“Nous devons découvrir qui a fourni l’arme et qui a organisé ce terrible incident.”

Mme Kennedy a ajouté: “Si les gens ont peur de se manifester, nous pouvons avoir ces conversations en toute confidentialité.”

Qu’a dit la famille d’Olivia Pratt-Korbel ?

Les proches de l’écolière ont juré qu’ils “obtiendraient justice” et ont prévenu son assassin que la photo de la jeune fille “vous hantera pour le reste de vos jours”.

Dans un post Facebook dédié à la petite Olivia, la cousine Rebecca Louise a rendu hommage à “Notre folle belle Olivia” en s’excusant pour “le monde cruel dans lequel nous vivons et les monstres qu’il contient”.

Des hommages ont été rendus près de la maison familiale d’Olivia

Rebecca a déclaré: ” Je ne pense pas que moi ou la famille trouverons jamais les mots pour décrire le chagrin que nous avons tous ressenti au cours des dernières 24 heures.

”Nous n’avons pas seulement perdu Our Liv, nous avons perdu une fille, une sœur, une nièce, une cousine et une petite-fille.

“Notre petite Liv qui était pleine de vie, pleine d’audace et savait très certainement ce qu’elle voulait dans la vie.

“Vous aviez tellement de potentiel et une vie bien remplie à mener magnifiquement.”

Elle a ajouté: “Nous trouverons qui a fait ça et nous obtiendrons justice pour toi, petite fille. Lewis et moi t’aimons tellement que ça fait mal. Toujours 9 ans.”

Les membres de la famille ont également rendu hommage à la scène près de l’endroit où Olivia a été tuée.

Une note manuscrite sur l’un des bouquets de fleurs se lit comme suit : “RIP baby girl, je ne peux pas croire ce qui s’est passé, ça ressemble à un cauchemar. Tu vas tellement nous manquer notre reine impertinente. J’adore tante Kim et oncle Tony.”

Un autre lit: “Notre Liv, notre pantalon impertinent aux yeux bruns. Je ne trouverai jamais les mots pour décrire le chagrin que nous avons tous ressenti.

“Votre petit moi extraverti et impertinent me manquera et toute la joie, les rires, les sourires, l’amour que vous avez apportés à nos vies. Je vous aime pour toujours et toujours.”