Qu’est-il arrivé à « Off The Grid », le soi-disant mégahit du jeu Web3 ?

Il y a environ deux semaines, il semblait y avoir une explosion d’intérêt pour Off the Grid, une nouvelle bataille royale se déroulant dans un monde cyberpunk auquel jouaient un certain nombre de grands streamers. Ce qui n’a souvent pas été dit, cependant, c’est qu’il s’agissait en fait d’un jeu basé sur le web3/crypto, un genre qui a très mal performé sur le marché grand public. Mais avec le lancement d’Off the Grid en accès anticipé, cette communauté pensait avoir enfin trouvé un énorme succès grand public.

Alors, où est-il maintenant ?

Ce qui semble assez clair, c’est qu’Off the Grid a payé beaucoup d’argent pour des accords de parrainage avec des streamers comme Ninja et TimtheTatman comme un énorme booster initial. Ces streamers ont joué au jeu et l’ont mis en avant, comme vous devez le faire dans les accords sponsorisés, et quelque chose comme une vidéo dans laquelle Tim appelle Off the Grid le « Meilleur nouveau BR » est associé au hashtag sponsorisé #OTGpartner.

Je n’appelle pas ces streamers. Les offres sont des offres. Mais je crois que cela a gonflé artificiellement l’idée selon laquelle Off the Grid était arrivé sur la scène comme un grand succès qui a changé la donne. La plupart des personnes que j’ai vues en parler en ligne (qui n’étaient pas sponsorisées) n’étaient pas des joueurs, mais des gars du Web3/NFT. Bien que vous puissiez jouer au jeu en ignorant ces éléments, il semble que le jeu de tir lui-même ne soit peut-être pas en mesure de se débrouiller seul une fois que ces accords auront disparu.

Dans l’état actuel des choses, sans gros streamers pour le soutenir, Off the Grid est tombé bien en dehors du top 100 des jeux les plus regardés sur Twitch, et la dernière fois que j’ai regardé, il comptait environ 1 à 2 000 téléspectateurs, soit une forte baisse par rapport aux 150 000 environ. quand les gros streamers jouaient. Nous ne pouvons pas obtenir les données des joueurs Steam pour le jeu car Steam a interdit les jeux web3/crypto/NFT. Vous devrez plutôt vous rendre sur le bien-aimé Epic Game Store pour jouer sur PC. Alors qu’il y a à peine 48 heures, il y avait des articles vantant qu’Off the Grid avait atteint le numéro 1 sur la partie gratuite de l’Epic Store, en regardant maintenant, c’est jusqu’au numéro 11.

Hors réseau Tic

Oui, c’est un accès anticipé, mais tout ce genre est essentiellement constitué de jeux à accès anticipé, ou du moins c’est ainsi qu’ils s’appellent souvent. Pourrait-il se développer avec le temps et attirer plus de joueurs une fois cette période de promotion initiale terminée ? Bien sûr, il ne faut jamais dire jamais. Mais je pense que nous devons repousser cette idée selon laquelle il s’agissait d’un mégahit à succès sur le Web3 alors que l’intérêt initial était clairement fortement porté par une campagne payante à grande échelle. Le dernier stream de Ninja et Tim était Fortnite.

Oui, Off the Grid a probablement le profil grand public le plus élevé de tous les jeux Web3 que j’ai vu. Cela a même agacé le Dr Disrespect qui tweeté sur l’intérêt pour le jeu lorsque tout le monde se moquait de son propre jeu de tir basé sur le Web3 sur lequel il travaillait auparavant (il a ensuite été licencié de sa propre entreprise après avoir admis avoir contacté de manière inappropriée un mineur). Off the Grid a attiré l’attention, c’est vrai. Mais cela a payé. Et maintenant ça va… où, exactement ?

