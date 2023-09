Qu’est-il arrivé à Nic Kerdiles ? Comment l’ex de Savannah Chrisley est mort – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Nicolas « Nic » Kerdiles s’est retrouvé aux yeux du public après avoir commencé à sortir ensemble Chrisley sait mieux alun Savane Chrisley. Cependant, le défunt athlète a mené une carrière remarquable en dehors de ses relations avant sa mort tragique. Nic n’avait que 29 ans lorsqu’il est décédé le 23 septembre 2023.

Continuez à lire pour apprendre tout ce que nous savons sur Nic, sa vie et sa carrière.

Qu’est-il arrivé à Nic Kerdiles ?

Nic aurait eu un accident de moto après avoir franchi un panneau d’arrêt et percuté un SUV le 23 septembre à Nashville. Il a été déclaré mort au centre médical de l’université Vanderbilt.

Suite à l’annonce de sa mort tragique, les Ducks d’Anaheim ont partagé un message sincère pour leur ancien coéquipier.

« Nous avons le cœur brisé d’apprendre la nouvelle concernant Nic Kerdiles », a déclaré l’équipe dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « Originaire d’Irvine, Nic est devenu le premier joueur du comté d’Orange à jouer pour les Ducks en 2017. Nos pensées et nos plus sincères sympathies vont à sa famille et à ses proches.

Quel était le travail de Nic Kerdiles ?

Nic a été un joueur de hockey talentueux pendant la majeure partie de sa vie. Il a fréquenté l’Université du Wisconsin-Madison et a pratiqué ce sport dans la division 1 de la NCAA avec les Badgers du Wisconsin. En 2014, le natif de Nashville est devenu joueur de hockey professionnel pour les Ducks d’Anaheim. Il a joué pour l’équipe pendant quatre saisons jusqu’en 2018. En 2019, Nic est devenu joueur autonome et a été échangé par les Ducks aux Jets de Winnipeg.

Après sa carrière sportive, Nic a commencé à travailler comme courtier immobilier dans le Tennessee.

Nic Kerdiles et Savannah Chrisley étaient-ils fiancés ?

Nic et Savannah sont sortis ensemble de 2017 à 2020, période pendant laquelle il est apparu dans la série de télé-réalité de sa famille. L’ancien couple a annoncé ses fiançailles en 2019 mais s’est séparé en 2020.

Après la mort de son ancien fiancé, Savannah lui a rendu hommage dans une note déchirante qu’elle a partagée dans ses histoires Instagram.

« Le ciel a gagné le plus bel ange aujourd’hui », a-t-elle écrit. «Tu me manques et je t’aime… Je garderai pour toujours notre dernier message de ‘Je t’aime’. S’il vous plaît, envoyez-moi un signe indiquant que vous allez bien. Peut-être que ce sera [through] une crêpe jambon-fromage… ou des pâtes à la sauce blanche… ou peut-être même votre gâteau aux carottes préféré.