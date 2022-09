MICHAEL JACKSON était l’une des stars les plus grandes et les plus étranges de l’histoire de la pop et il avait une maison à égaler.

Un nouveau documentaire sortira le 6 septembre 2022 et plongera dans ce qui s’est passé le jour de la mort de Jackson.

En décembre 2020, il a été révélé que le ranch de Neverland avait été vendu à un acheteur milliardaire, bien en dessous du prix initial demandé de 100 millions de dollars. Crédit : Getty

Qu’est-il arrivé à Neverland de Michael Jackson ?

Michael Jackson, décédé en 2019, alors qu’il n’avait que 50 ans, était l’un des artistes les plus vendus de l’histoire de la musique.

Son succès a apporté une richesse énorme et des achats extraordinaires.

Le plus célèbre était peut-être sa vaste propriété dans le comté de Santa Barbara – Neverland Ranch.

Les visiteurs du domaine de 2 700 acres verraient un certain nombre de caractéristiques étranges, notamment des manèges forains, un train et même un zoo.

Jackson a été accusé d’avoir abusé d’enfants sur la propriété, accusations qu’il a niées avec véhémence.

Il a cessé de visiter Neverland en 2005 après avoir été acquitté des accusations de pédophilie et le ranch est tombé dans la négligence.

La propriété a ensuite été vendue en 2020 – après cinq ans sur le marché – pour 22 millions de dollars.

La propriété a été vendue en décembre 2020 à un acheteur milliardaire, bien en dessous du prix initial demandé de 100 millions de dollars, a rapporté le Wall Street Journal.

Jackson a initialement acheté sa maison de Neverland en 1988 pour environ 17 millions de dollars et a dépensé des millions en ajoutant ses diverses fonctionnalités étranges, notamment un zoo, un parc d’attractions avec une grande roue, un théâtre de 50 places et un train.

Avant sa mort, il l’a vendu à Colony Capital pour 22,5 millions de dollars et sa succession en était copropriétaire “avec un fonds géré par Colony Capital, une fiducie de placement immobilier”.

Il a fait défaut sur un prêt garanti par Neverland et Colony Capital “a acheté la note en 2008, mettant le titre de la propriété dans une coentreprise qu’elle a formée avec la pop star”.

Après un certain nombre de baisses de prix, Neverland a été acheté pour 22 millions de dollars et a été rebaptisé Sycamore Valley Ranch.

Qui a acheté le domaine de Neverland ?

Ron Burkle, le co-fondateur de la société d’investissement Yucaipa Companies, a acheté la maison.

Un porte-parole qui avait également été conseiller financier de Jackson a déclaré au New York Times que Burkle avait considéré la maison comme un investissement.

Il y avait des spéculations initiales selon lesquelles le domaine de Neverland serait commémoré à la mémoire de Jackson, un peu comme la maison Graceland d’Elvis Presley, mais a été mis sur le marché en 2016.

La maison était initialement inscrite pour 100 millions de dollars et est tombée à 67 millions de dollars l’année suivante.

Les rénovations ont finalement commencé après plus d’une décennie en 2021, et le planificateur superviseur, Errin Briggs, a déclaré à SF Gate en février 2022 : « Notre personnel s’est rendu sur le site à plusieurs reprises au cours des quatre à six derniers mois environ.

“Nous n’avons pas encore de demandes de permis pour de nouvelles structures, mais ils ont obtenu des permis pour la toiture, les structures existantes, l’électricité – des choses assez mineures, mais nous pouvons confirmer que des travaux sont en cours.”

Burkle a fait fortune en retournant de grands domaines, dont la maison utilisée dans le film de 1982, Blade Runner, en 2011.

Il a acheté la propriété pour 4,5 millions de dollars et en 2019, elle s’est vendue pour la modique somme de 18 millions de dollars.

Michael Jackson et son ex-femme, Debbie Row

Michael Jackson et Ron Burkle se connaissaient-ils ?

Burkle et Jackson se sont rencontrés alors qu’ils effectuaient des travaux d’intérêt général au début des années 2000.

Ils sont finalement devenus amis et Burkle est devenu le conseiller financier de Jackson.

Il a déclaré au Wall Street Journal que sa connexion avec Jackson n’avait rien à voir avec sa décision d’acheter le manoir de Neverland.

“Ce n’est tout simplement pas une mauvaise chose d’avoir votre argent immobilisé”, a-t-il déclaré au Wall Street Journal.

Burkle n’a pas révélé quels sont les plans à long terme pour la maison de Jackson.

Briggs a déclaré à SF Gate : « Dans des situations comme celle-ci, nous ne sommes pas toujours les premiers à savoir quelles sont les intentions.

“Nous ne savons que quand ils obtiennent des permis – nous ne saurons donc pas vraiment ce qu’ils font au-delà du travail en cours.”

Y a-t-il un nouveau documentaire sur Michael Jackson ?

FOX sort un nouveau documentaire intitulé TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson.

Le documentaire révélera des interviews exclusives sur la mort de Jackson et sera diffusé sur Fox à 20 heures le 6 septembre 2022.

Le documentaire de TMZ mettra en vedette l’ex-femme de Jackson, Debbie Row, et le département de police de Los Angeles, mettant en lumière ce qui s’est réellement passé la nuit de la mort de Jackson.

Le chef de TMZ, Harvey Levin, a parlé de son nouveau documentaire avec 7News Miami, en disant: “Il y avait beaucoup de gens qui n’ont jamais eu de comptes à rendre sur sa mort, et c’est ce dans quoi nous nous engageons. C’est sur cela que nous nous concentrons.

Il a poursuivi: “Nous avons raconté l’histoire de la mort de Michael Jackson et l’avons suivie pendant longtemps, et il y avait des choses à ce sujet pour nous qui ne se sont jamais bien déroulées.”

Le documentaire suggère qu’il peut y avoir eu plus d’un médecin impliqué dans la consommation de drogue de Jackson, mais précise que Jackson n’était pas innocent dans le résultat.

“Michael allait obtenir ce qu’il voulait”, a déclaré Levin au point de vente, ajoutant: “et si vous disiez non, il trouverait quelqu’un qui le ferait pour lui.”