Qu’est-il arrivé à Nam sur The Challenge: Double Agent?

L’émission de télé-réalité de MTV The Challenge en est à sa 36e saison sous le nom de The Challenge: Double Agent.

Dans le dernier épisode de The Challenge, Nam Vo a été renvoyé chez lui en raison d’une blessure au dos lancinante.

Quel est le défi: double agent?

Les participants au défi: Double Agent se disputent une part pour un prix de 1 million de dollars.

La saison 36 de The Challenge a été créée le 7 décembre 2020.

La franchise présente des anciens participants d’une grande variété d’émissions, notamment The Real World, Road Rules, Big Brother, The Amazing Race, Survivor, Shipwrecked, Ultimate Beastmaster et bien d’autres.

Double Agents propose un défi principal, un processus de nomination et un tour d’élimination.

Cette saison, des joueurs s’affrontent en équipes masculines et féminines de deux, initialement sélectionnés entre eux à l’issue du défi d’ouverture.

Ces équipes ont fréquemment changé tout au long de la saison en raison de la nature du jeu.

Les jeux de défi incluent, Decryption, Ice Spy, Road Kill, Drone Control, Agent Down, Smuggle Run, Aerial Takedown et Black Sand Ops, entre autres.

Alors que les jeux Crater incluent, Fire Escape, Ring Of Spies, Snapping Point, Hall Brawl, Dead Ringer et Asset Destruction.

Qu’est-il arrivé à Nam sur The Challenge?

Le parcours de Nam Vo sur The Challenge a été écourté en raison d’une blessure au dos.

Après la tâche de largage aérien, Nam s’est plaint d’une douleur lancinante dans son dos.

Après des soins médicaux constants, les experts ont pensé qu’il valait mieux que Nam rentre chez lui et se repose un peu avant de pouvoir se remettre debout.

La nouvelle vient après que son ex-partenaire Lolo Jones ait quitté la série.

Nam et Jones n’ont jamais discuté de son auto-élimination, ce qui a surpris Nam.

Jones se plaindrait que Nam ne soutiendrait pas son intensité et c’était la raison pour laquelle ils finiraient par perdre des défis quotidiens.

Comment puis-je regarder The Challenge: Double Agent?

The Challenge: Double Agents est diffusé en direct les mercredis à 20h le MTV.

Les fans peuvent rattraper les 12 premiers épisodes de Double Agents en allant sur MTV.com et se connecter à leur fournisseur de télévision.