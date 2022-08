Qu’est-il arrivé à Molly McLaren et qui est Joshua Stimpson ? – Le soleil

MOLLY McLaren a été la malheureuse victime de la rage meurtrière de son ex-partenaire.

Lorsque la jeune femme de 23 ans a rencontré Joshua Stimpson sur Tinder, elle n’aurait jamais pu imaginer l’horrible cauchemar qui allait suivre.

Qu’est-il arrivé à Molly McLaren ?

Molly McLaren avait 23 ans et était étudiante à l’Université du Kent.

En 2016, Molly a rencontré un homme du nom de Joshua Stimpson sur l’application de rencontres Tinder.

Le couple ne s’est rencontré face à face que plus tard cette année-là en octobre – et ils ont commencé à se fréquenter peu de temps après.

1 crédit

Cependant, en juin 2018, Molly a mis fin à la relation pour de bon – et peu de temps après, Stimpson a commencé à harceler Molly en ligne en publiant des messages et des photos désobligeants.

McLaren avait dit à des amis dans des messages sur les réseaux sociaux qu’elle avait peur de son ex-partenaire et qu’elle était allée avec sa mère, Joanna, au poste de police de North Kent.

Un officier de police a appelé Stimpson et l’a averti d’arrêter ou de faire face à des poursuites – la police lui a parlé une deuxième fois deux jours seulement avant d’assassiner McLaren.

Deux jours avant le meurtre, Stimpson a été surpris par CCTV en train d’acheter un couteau à Asda à Chatham. Moins de 30 minutes plus tard, il a également acheté une pioche à Homebase.

Le 29 juin 2018, Molly s’entraînait au gymnase lorsqu’elle a été approchée par Stimpson, qui la traquait après leur séparation 12 jours auparavant.

L’étudiante terrifiée avait confronté son ex et lui avait demandé s’il la suivait avant de retourner à sa Citroën dans le parking de Chatham Dockside Outlet.

Elle envoie un texto à sa mère, Joanne, à 10h45 en disant “Maman, il est arrivé au gymnase et viens à côté de moi” avant d’échanger 20 messages avec un ami sur le comportement de Stimpson.

La jeune femme de 23 ans n’avait aucune idée que son assassin attendait avec un sac contenant les deux couteaux et la pioche qu’il avait utilisés pour la massacrer.

Une fois dans le siège du conducteur, Stimpson a abandonné son véhicule, a ouvert sa portière et a lancé une violente rafale de coups de couteau.

Molly a essayé de le repousser en criant et en klaxonnant, mais elle est morte en quelques minutes.

Qui est Joshua Stimpson ?

Stimpson a grandi à Stoke-on-Trent, mais a ensuite vécu à Wouldham, près de Rochester.

L’employé de l’entrepôt avait 26 ans lorsqu’il a rencontré Molly sur Tinder et le couple est sorti ensemble pendant quatre mois en novembre 2016 avant de se séparer brièvement.

Elle a finalement mis fin à la relation pour de bon le 17 juin 2018, à peine 12 jours avant sa mort – mais Stimpson obsédé a commencé à publier des commentaires désobligeants et des photos sur la serveuse à temps partiel sur Facebook.

Ceux-ci comprenaient des mensonges sur sa consommation de cocaïne et il a tagué les gens afin que toute sa famille puisse voir.

Molly avait dit à sa mère avant sa mort qu’elle avait vu des messages en ligne de Stimpson après leur rupture qui disaient “il y a plus à venir”.

Le couple était tellement inquiet qu’il a fait circuler des photos de lui aux voisins et Molly a signalé les messages à la police le 22 juin.

Deux ex-petites amies ont expliqué au tribunal comment Stimpson les avait harcelées après leur séparation.

Alexandra Dale a dit qu’il la suivrait et prendrait des photos d’elle et lui a également envoyé une photo de son jardin arrière et a menacé de la noyer en vacances.

Alors que Leah Hubbard a déclaré qu’il avait craché de l’alcool sur elle dans une boîte de nuit après leur séparation, puis avait attendu dehors pendant des heures qu’elle parte.

La police avait également été avertie à deux reprises de rester à l’écart de Molly et avait été contactée pour la dernière fois par des flics le 27 juin de l’année dernière – deux jours avant sa mort.

La police de Kent s’est signalée à la Commission indépendante des plaintes contre la police après la mort de Molly.

Combien de temps Stimpson a-t-il été emprisonné ?

Stimpson a été emprisonné à vie avec un minimum de 26 ans – après que les jurés aient mis moins de trois heures pour le condamner pour meurtre.

Stimpson avait admis l’homicide involontaire coupable avec une responsabilité atténuée sur la base d’une anomalie de fonctionnement résultant d’un état mental à Maidstone Crown Court – mais les jurés ont rejeté son plaidoyer.

Qu’est-ce que la Fondation Molly McLaren ?

Après sa mort, les amis et la famille de Molly ont créé la page de dons de la Fondation Molly McLaren qui a recueilli des milliers de dollars pour des œuvres caritatives.

L’organisme de bienfaisance sélectionnera des groupes qui soutiennent les personnes atteintes de troubles de l’alimentation à qui distribuer l’argent – il sensibilisera également aux troubles de l’alimentation et au travail des organismes de bienfaisance.

Une déclaration sur la page JustGiving se lit comme suit: “Pour ceux d’entre vous qui étaient proches de Molly, vous saurez qu’elle a lutté contre la boulimie et par la suite l’anxiété, à la suite d’un trouble de l’alimentation, pendant de nombreuses années de sa vie.

“Au lieu de laisser cela la battre, elle a partagé sa propre histoire dans l’espoir de responsabiliser les autres autour d’elle.

“Nous voulons créer un héritage en son honneur en canalisant sa passion et sa volonté de créer le résultat le plus positif possible grâce à la création de la Fondation Molly McLaren.”

Depuis sa mort, la fondation a accueilli “Mollyfest” – un festival caritatif collectant des fonds pour la Fondation Molly McLaren.