L’ACTRICE Camryn Grimes incarne Mariah Copeland dans le feuilleton de CBS The Young and the Restless.

Mariah est apparue pour la première fois à Genoa City lorsque Victor Newman l’a engagée pour se faire passer pour la fille décédée de son ancienne belle-fille Sharon Newman, Cassie.

Qui joue Mariah Copeland dans The Young and the Restless ?

Camryn est apparue pour la première fois sur Les jeunes et les agités en 1997 sous le nom de Cassie Newman.

En mai 2005, le personnage de Camryn a été radié de la série lorsqu’elle est décédée des suites de blessures subies dans un accident de voiture.

Depuis son départ de la série, elle a fait plusieurs apparitions dans le rôle de l’esprit de Cassie.

En 2014, elle a commencé un nouveau rôle dans la série, jouant une femme ressemblant à Cassie, nommée Mariah, qui s’est révélée plus tard être la sœur jumelle de Cassie.

Mis à part The Young and the Restless, Camryn a dépeint Holly dans le film Swordfish de 2001 aux côtés de Hugh Jackman, Halle Berry et John Travolta.

En 2000, à l’âge de 10 ans, elle est devenue la plus jeune lauréate du Daytime Emmy Award de la meilleure jeune actrice dans une série dramatique ; Kimberly McCullough.

Qu’est-il arrivé à Mariah dans The Young and the Restless ?

Les habitants de Genoa City s’inquiètent de savoir si Mariah a pu être kidnappée lors de son « voyage d’affaires » de dernière minute.

Le problème est survenu lorsque Tessa a envoyé un message à Mariah pour lui dire bonne nuit, mais elle n’a pas répondu cette nuit-là ni le lendemain matin.

Les inquiétudes de Tessa et Abby grandirent, et même Nina posa ses mots croisés et fronça les sourcils lorsque Tessa rapporta que Mariah n’avait pas pris son sac de voyage ou ses nouveaux vêtements de maternité.

Abby contacta rapidement Jack, espérant obtenir des informations sur la mission de Mariah et les détails de son hôtel ; cependant, Jack n’a rien entendu au sujet de l’excursion d’affaires.

Des théories circulent pour savoir si Ben « Stitch » Rayburn a peut-être kidnappé Mariah et envisage d’enlever le nouveau-né d’Abby après l’accouchement.

Les fans de Young and the Restless ont rapidement souligné que Stitch n’avait pas agi comme d’habitude au cours des derniers épisodes.

Stitch rôde déjà dans le manoir du chancelier, où il a espionné Mariah et son baby bump.





Comment puis-je regarder les jeunes et les agités?

The Young and the Restless est diffusé en semaine à 12h30 sur CBS.

Les gens peuvent diffuser les 48 saisons en s’abonnant à Hulu premium pour 11,99 $ par mois.