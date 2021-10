LISA Desjardins est connue comme une journaliste politique américaine qui travaille actuellement comme correspondante à PBS NewsHour.

Le 30 septembre 2021, Desjardins inquiétait les fans après avoir dévoilé un cache-œil lors de son segment sur PBS.

Lisa Desjardins est actuellement correspondante chez PBS NewsHour Crédit : Getty

Qui est Lisa Desjardins?

Né le 29 janvier 1972, Desjardins, 49 ans, est diplômé en 1997 de la Medill School of Journalism située à Evanston, Illinois.

Avant sa carrière chez PBS, elle a travaillé pour Associated Press et CNN Radio.

En 2018, elle a également rendu compte de cinq élections présidentielles américaines.

Depuis 2007, Desjardins est marié à Jason Desjardins et le couple a un enfant ensemble, et selon elle Twitter bio, un chat nommé Rocky.

Qu’est-il arrivé à l’œil de Lisa Desjardins?

Avant l’émission, Desjardins a tweeté et averti ses fans qu’ils la verraient dans un cache-œil, mais cela ne voulait pas dire que beaucoup d’entre eux ne s’inquiétaient pas pour la santé du présentateur.

« Ce soir sur @NewsHour – nous faisons une plongée profonde sur Sen. @JoeManchin et @SenatorSinema – est allé dans la ville natale de Manchin et autour de l’Arizona. De plus, attention, je porterai un cache-œil. J’expliquerai plus tard « , a déclaré Desjardins sur Twitter .

Comme promis, Desjardins et sa collègue Judy Woodruff ont abordé la situation juste avant le début de leur segment.

Woodruff a demandé : « Alors, tout d’abord, Lisa, vous portez un cache-œil. Tu t’es fait mal à l’oeil. Est-ce que vous allez bien? »

Desjardins a répondu : « Vous avez remarqué, bien sûr. Oui, je vais bien », puis a ajouté en plaisantant: « Personne au Congrès n’est responsable de cela. »

Elle a ajouté plus tard qu’elle avait subi une blessure à l’œil après ne pas avoir fait attention et avoir accidentellement « tiré une portière de voiture » sur son visage.

« C’est juste un rappel que nous devons peut-être tous ralentir », a poursuivi Desjardins.

Bien qu’elle semble aller bien, on ne sait pas combien de temps elle portera un cache-œil.

Le 30 septembre 2021, elle a secoué un cache-œil qu’elle a révélé plus tard provenir d’une blessure Crédit : Getty

Qu’est-ce que les gens ont dit à propos du cache-œil de Lisa ?

Après le journal télévisé, de nombreuses personnes se sont rendues sur Twitter pour parler du nouveau look du présentateur de nouvelles, beaucoup montrant leur soutien.

« Elle m’a dit qu’elle quittait le News Hour pour devenir pirate, Bonne chance Lisa! » un fans a plaisanté.

Un autre a ajouté: « L’émission d’information PBS de ce soir nous a inspirés. Pour Halloween cette année, ma femme incarne Lisa Desjardins avec son cache-œil de super-héros journalistique patriotique et je joue le rôle de son chat. Je souhaite à @LisaDNews un prompt et complet rétablissement ! »

Un adepte a également souligné qu’un cache-œil peut également être la nouvelle tendance de la mode, car même Gucci a sa propre version.

« Tous les défilés d’automne comportent un cache-œil. Laissez-vous le soin de définir les tendances de la mode. AZ est ma maison, j’attends avec impatience votre pièce », a déclaré un autre fan.