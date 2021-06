FORGED in Fire est diffusé sur la chaîne History depuis huit saisons.

La série est centrée sur quatre forgerons en compétition pour forger des armes blanches, le gagnant remportant un prix en espèces de 100 000 $.

Getty

Wil Willis a été l’hôte de Forged in Fire pendant sept saisons[/caption]

Qu’est-il arrivé à l’hôte de Forged in Fire?

Wil Willis, l’animateur de Forged in Fire est le visage de la série depuis plus de sept saisons.

Willis a brusquement quitté ses fonctions d’animateur et ne reviendra pas dans l’émission pour sa nouvelle saison.

Il a été remplacé par l’ancien béret vert de l’armée américaine Grady Powell.

La chaîne de l’histoire commenté sur le remplacement, en déclarant: «Comme pour toute série héritée qui a le privilège d’être diffusée depuis plus de cinq ans, les fans remarqueront de temps en temps de nouveaux noms et visages.

Amazone

Forged in Fire est diffusé sur le réseau depuis huit saisons[/caption]

« Bien que nous apprécions Wil Willis et tout ce qu’il a apporté à la série, nous sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre et d’accueillir Grady Powell dans la » forge « en tant que nouvel hôte. »

Qui est Wil Willis ?

Wil Willis, 46 ans, est un acteur et ancien soldat de l’armée américaine.

Selon BDIM, Willis s’est enrôlé dans l’armée après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1993.

Il a servi avec le 3e bataillon de Rangers de l’armée et est resté en service actif pendant près de cinq ans.

Willis était alors en service actif en tant que parachutiste de l’Air Force de 1998 à 2007.

Getty

Willis a été remplacé pour des raisons inconnues[/caption]

Il est connu pour avoir joué dans Special Ops Mission et Triggers: Weapons That Changed the World.

L’ancien animateur est marié à Krystle Amina depuis 2017 et le couple a un enfant, Flash Orion Willis.

Comment puis-je regarder Forged in Fire ?

Forged in Fire est diffusé sur la chaîne History le mercredi à 21h.





Certains épisodes sont disponibles gratuitement en streaming sur le site Web de la chaîne History, tandis que d’autres nécessitent une connexion au fournisseur.

La série peut également être diffusée sur Hulu et Netflix avec un abonnement payant.

La huitième saison de Forged in Fire a été diffusée pour la première fois en novembre 2020.