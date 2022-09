Qu’est-il arrivé à l’expédition Amazon Prime en 2 jours ?

Les plaintes des clients d’Amazon sont similaires et apparaissent aux États-Unis. De l’ouest de New York au centre du Missouri en passant par l’État rural de Washington, certains membres d’Amazon Prime posent une version de la même question : qu’est-il arrivé à l’expédition de deux jours d’Amazon Prime ?

Comme Amazon apporte le lendemain et le jour même Livraison Prime à plus de régions des États-Unis, plaintes de certains clients Amazon sur les longs délais de livraison Prime sont encore courants dans d’autres régions. Et l’un de ces clients, un ancien employé d’Amazon de longue date, a récemment mené des recherches informelles qui indiquent que les clients Prime doivent attendre quatre ou cinq jours ouvrables pour être livrés dans diverses parties de l’État d’origine d’Amazon, à Washington.

Amazon a augmenté le prix annuel de Prime à 139 $ plus tôt cette année, et sa page d’inscription se vante: «Recherchez la coche Prime lorsque vous magasinez. Cela signifie une livraison rapide et gratuite ! Mais les membres Prime de certaines régions du pays ont été surpris par des vitesses de livraison plus lentes qu’auparavant. Et cela soulève des questions clés : les fissures apparaissant dans le programme d’adhésion sont-elles au cœur de la domination du commerce électronique d’Amazon ? Ou Amazon ralentit-il intentionnellement les vitesses de livraison pour certains clients Prime ?

L’incohérence a été particulièrement déroutante pour un ancien employé d’Amazon nommé Peter Freese. Freese a occupé des postes d’entreprise chez Amazon pendant plus d’une décennie, dont trois ans à la tête de travaux d’analyse de données dans les divisions de transport et d’exécution de l’entreprise. Il sait mieux que quiconque comment les choses fonctionnent dans les coulisses après qu’un client a passé une commande.

Mais en juillet, il a été surpris de constater que la livraison gratuite de deux jours de Prime, la marque du programme d’adhésion d’Amazon, ne semblait plus être disponible sur aucune marchandise dans sa ville natale d’Omak, Washington, à environ 200 miles au nord-est de Seattle. Au lieu de cela, l’expédition Prime en deux jours avait été remplacée par une rapidité de livraison rappelant les années 1990 : cinq jours ouvrables.

Il a supposé qu’il était soit témoin des résultats d’un bogue technique qui coûtait potentiellement les ventes de l’entreprise, soit d’une décision de réduction des coûts qui signifiait essentiellement qu’Amazon était, selon les mots de Freese, “redéfinissant le mot Prime” pour certains clients – mais avec zéro divulgation.

Après avoir lu des plaintes similaires sur les réseaux sociaux et soupçonné un problème potentiel plus large, Freese a mené une expérience en août pour tester les promesses de livraison Prime dans les 39 comtés de l’État de Washington. Il a constaté que dans un tiers des comtés, 13 au total, les commandes Prime prendraient quatre ou cinq jours ouvrables pour arriver. (Il a choisi une adresse résidentielle au hasard dans la plus grande ville ou ville de chaque comté.) Ces commandes portaient toujours un badge Prime sur la page de paiement, mais avaient la simple marque de “livraison GRATUITE” plutôt que toute mention de “deux jours” ou expédition « le lendemain ». L’expérience de Freese comprenait cinq produits distincts les plus vendus, tous vendus et expédiés par Amazon, y compris un Amazon Fire TV Stick, un paquet de couches de la propre marque d’Amazon et un contenant de 64 onces de détergent Tide. Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, l’expérience de Freese semble étayer les plaintes de certains clients concernant des vitesses de livraison étrangement lentes.

La porte-parole d’Amazon, Lauren Samaha, a déclaré que la société n’avait identifié aucun problème généralisé avec les vitesses de livraison Prime et qu’Amazon ne ralentissait pas les livraisons à certains membres dans le but de réduire les coûts. Au lieu de cela, elle a déclaré que les promesses de livraison Prime fluctuaient en fonction de nombreux facteurs, notamment la capacité de transport dans une région donnée et l’emplacement d’un client. Elle a également nié la possibilité qu’Amazon ait cessé d’offrir l’expédition Prime de deux jours dans certaines parties des États-Unis où elle était auparavant disponible, malgré le fait que certains clients se soient plaints de cela. Le site Web d’Amazon indique que “presque toutes les adresses aux États-Unis contigus” sont éligibles pour l’expédition Prime en deux jours.

Dans son expérience d’expédition Prime axée sur Washington, Freese a été particulièrement surpris que l’un des comtés avec des vitesses de livraison lentes soit Spokane, car Amazon y a ouvert deux nouveaux centres de distribution depuis 2020. Donc, pour approfondir un peu les problèmes potentiels là-bas, Freese a testé trois adresses supplémentaires dans différentes parties du comté de Spokane et cinq produits éligibles Prime supplémentaires pour un total de 10. Il a constaté qu’une seule des quatre adresses de livraison à Spokane avait des vitesses de livraison supérieures à cinq jours ouvrables. Et pour cette adresse plus rapide, quatre des 10 produits n’étaient toujours pas admissibles à l’expédition Prime en deux jours.

“Si tout cela n’est qu’un bogue, alors c’est très compliqué et ce sera déroutant à démêler”, a déclaré Freese à Recode, faisant référence aux disparités entre les adresses de Spokane. “Si ce n’est pas un bug, ciblent-ils réellement certains quartiers à exclure ?”

Sur les réseaux sociaux, les représentants du service client d’Amazon répondent souvent à ces plaintes ou questions en soulignant que la promesse d’expédition de deux jours de Prime commence au moment où un article est expédié depuis un entrepôt, et non au moment où un client passe la commande. Ils précisent également souvent que la formulation de deux jours signifie en réalité deux jours ouvrables, et non deux jours calendaires. C’est et a longtemps été les petits caractères de l’adhésion à Prime. Mais tout membre Prime de longue date sait que, pendant de nombreuses années, les colis Prime sont généralement apparus deux jours après qu’un client a passé une commande. C’est ce que les membres Prime attendent d’Amazon. Et cette attente a alimenté la croissance explosive d’Amazon Prime, qui compte aujourd’hui plus de 200 millions de membres payants à travers le monde.

L’analyse de Freese va cependant au-delà de cette sémantique : ce qu’il a découvert, c’est que certains clients qui bénéficiaient autrefois de la livraison Prime en deux jours ne le font plus, même pour les articles couramment achetés. Pourtant, ils paient toujours l’intégralité des frais d’adhésion à Prime, comme tout le monde.

Alors offre une explication, Ruby.

Qu’est-ce qui a changé à la mi-juillet ?

Avant cela, les articles Prime étaient livrés chez moi en 1-2 jours. Pourquoi chaque article Prime prend-il maintenant 5 à 7 jours ? – Casey Craig (@Iamcaseycraig) 29 août 2022

Bien sûr, les vitesses de livraison Prime ne peuvent pas être discutées dans leur intégralité sans reconnaître la main-d’œuvre Amazon d’un million de personnes aux États-Unis qui travaille sous une surveillance fine et des quotas exigeants pour sélectionner, emballer et livrer les commandes des clients à un rythme qui a rendu Prime généralement rapide. délais de livraison possibles en premier lieu. Ces conditions ont parfois conduit à des taux de blessures supérieurs à la moyenne et à une rotation du personnel fulgurante, qui ont menacé d’épuiser le bassin de personnes disposées à travailler dans les entrepôts d’Amazon dans certaines zones géographiques, selon les propres recherches d’Amazon.

Il y a une raison pour laquelle les employés des entrepôts d’Amazon ont voté pour la première fois aux États-Unis en faveur de la syndicalisation plus tôt cette année, bien que dans une seule installation d’Amazon. Des efforts pour voter pour se syndiquer sont déjà en cours dans d’autres installations d’Amazon à travers les États-Unis.

Amazon a également déclaré cette année qu’elle devait renoncer à ses plans d’expansion alors que la demande des consommateurs s’affaiblissait deux ans après le début de la pandémie, et que l’entreprise a reconnu qu’elle avait surestimé l’espace d’entrepôt et le personnel dont elle aurait besoin. La société de conseil en logistique MWPVL International Inc., qui suit le réseau d’entrepôts d’Amazon, “estime que l’entreprise a soit fermé, soit tué son projet d’ouvrir 42 installations totalisant près de 25 millions de pieds carrés d’espace utilisable”. [and] a retardé l’ouverture de 21 emplacements supplémentaires, totalisant près de 28 millions de pieds carrés », selon Bloomberg.

Maintenant, l’incohérence des attentes de livraison Prime dans certains endroits est un autre rappel que des fissures peuvent apparaître dans la machine de vente au détail Amazon bien huilée qui, pendant tant d’années, a semblé fonctionner avec peu d’obstruction.