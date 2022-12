Qu’est-il arrivé à l’équipe nationale féminine du Qatar ?

En dehors de cela, il n’y a pratiquement aucune trace d’une équipe nationale féminine de football au Qatar, alors même que le pays accueille la Coupe du monde masculine. Il n’y a aucune mention d’une équipe féminine sur le Association qatarienne de football site Web, et il n’y a pas d’équipe répertoriée sur la FIFA classement féminin . Il y a un Page Wikipédia et un curieux Compte Instagram appelé Women’s Football Qatar avec 106 adeptes.

Il y a eu quelques matchs amicaux et plusieurs échanges culturels, dont un visite de joueuses d’une équipe féminine américaine en 2020, et un voyage à New York et San Francisco plus tôt cette année pour en savoir plus sur le football féminin aux États-Unis. Il y a des photos de l’équipe, en survêtement marron et maillot blanc avec l’écusson officiel de la QFA, la Qatar Football Association. Mais les maillots sont datés par le sponsor, Burrda, dont le partenariat avec la fédération de football terminé il y a des années .

Elle se souvient avoir crié et célébré quand Dana al-Jassim a marqué dans le temps supplémentaire, à la 92e minute, l’un des seuls buts du Qatar du tournoi. Son équipe a perdu ce jour-là, 8-2. Il n’a plus joué de match officiel depuis.

Origines d’une équipe

En 2001, Sheikha Moza bint Nasser al-Missned – l’épouse de l’émir à l’époque et la mère de l’émir actuel – a créé le Qatar Women’s Sport Committee pour superviser tous les sports pour les femmes et les filles. En 2009, l’équipe nationale féminine de football a été créée, alors que le Qatar préparait sa candidature pour accueillir la Coupe du monde 2022.

Un an plus tard, et quelques semaines seulement avant que la FIFA ne choisisse l’hôte de la Coupe du monde 2022, l’équipe nationale féminine a disputé son tout premier match officiel. Ça ne s’est pas bien passé. Battue 17-0 par Bahreïn lors de l’Arabia Women’s Cup, l’équipe s’est ensuite inclinée face à la Syrie et la Palestine dans le même tournoi, par des scores à deux chiffres à chaque fois. Mais il y avait une équipe et un record de ses matchs.

Un mois et demi plus tard, le 2 décembre 2010, Sepp Blatter, alors président de la FIFA, ouvrait une petite enveloppe blanche et déclarait le Qatar hôte de la Coupe du monde 2022.

La FIFA n’exige pas qu’un pays hôte ait à la fois une équipe nationale masculine et féminine. 211 de la FIFA associations membres ne sont pas non plus tenus d’avoir des équipes nationales masculines et féminines, et des dizaines de pays ne le font pas. Mais dans les plus de 30 pages de la FIFA rapport d’évaluation des offres du Qatar, dans la section sur le développement du sport, le Qatar a souligné son engagement envers la “promotion du football féminin, y compris la création d’installations spéciales”.